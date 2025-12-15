Heroj koji je stao na kraj pokolju mogao bi ostati bez ruke? Otkriva bi li opet učinio isto

Ahmed el Ahmed (43) koji je u nedjelju tijekom terorističkog napada na plaži Bondi fizički svladao i razoružao jednog od napadača, unatoč teškim ozljedama koje je zadobio ne žali zbog svog postupka.

Podsjetimo, Sajid Akram (50) i njegov sin Naveed (24) u nedjelju su počeli pucati na oko tisuću ljudi koji su se okupili na plažu u Sydneyu za židovski blagdan Hanuke. U antisemitskom napadu ubili su 15 ljudi, među njima i dijete, te ranili njih 42. Policija i mediji izvijestili su da su policajci upucali oca koji se vodi kao 16. ubijeni dok je sin završio u bolnici te se nalazi u kritičnom stanju.

"Bio je to čin čistog zla, antisemitizma i terorizma", kazao je premijer Anthony Albanese.

Ahmed je skočio na napadača Sajida Akrama. Samo nekoliko sekundi prije nego što je riskirao vlastiti život rekao je svom rođaku da će umrijeti. Herojski čin oca dvoje djece snimila je kamera. Vidi se kako s leđa prilazi napadaču koji iz puške puca na ljude. Ahmed ga je uhvatio rukama, bacio na pod i uspio mu iščupati oružje. Njihov okršaj odvijao se pred očima Naveeda, drugog napadača koji je sve gledao s obližnjeg mosta s pištoljem u ruci.

'Reci im da sam pao spašavajući živote ljudi'

Prvo se vjerovalo da je Ahmed zadobio dvije prostrjelne rane u ramenu.

"Umrijet ću, molim te posjeti moju obitelj i reci im da sam pao spašavajući živote ljudi", prisjetio se njegovih riječi rođak Jozay Alkanj. To mu je rekao prije nego što je skočio na napadača.

Ahmedov migracijski odvjetnik Sam Issa ispričao je za The Age da bi Ahmed ponovno učinio isto.

"Ne žali zbog onoga što je učinio. Rekao je da bi to učinio opet. No bol je sada počela uzimati danak", rekao je u ponedjeljak navečer Ahmedov odvjetnik nakon što ga je posjetio u bolnici. Issa je rekao da je Ahmed u vrlo teškom stanju.

"On uopće nije dobro. Propucan je s više metaka. Naš heroj trenutačno se ozbiljno bori".

Oporavlja se nakon prve operacije, ali liječnici strahuju da bi mogao izgubiti lijevu ruku. Prema Issinim riječima, Ahmed je zadobio oko pet prostrijelnih rana na lijevoj ruci, a jedan metak koji je ušao u stražnji dio lijeve lopatice još nije izvađen.

"Puno je gore nego što se u početku mislilo. Kada čujete da je netko pogođen u ruku, ne pomišljate na teške ozljede, ali on je izgubio jako puno krvi", rekao je Issa. Dodao je da se Ahmed, koji je australsko državljanstvo dobio 2022. godine, osjeća dužnim zajednici u kojoj živi.

"Ahmed je skroman čovjek. Ne zanima ga medijska pozornost. Učinio je ono što je u tom trenutku osjećao da mora učiniti kao ljudsko biće", rekao je Issa.

'Ovo je bio njegov način da toj zajednici nešto vrati'

"Zahvalnost osjeća upravo zato što živi u Australiji i što je ovdje dobio državljanstvo. Ovo je bio njegov način da toj zajednici nešto vrati."

Ranije u ponedjeljak Ahmedovi roditelji Fateh i Malaka rekli su da je njihov sin u "dobrom raspoloženju" unatoč teškim ozljedama.

"Rekao je da zahvaljuje Bogu što je mogao pomoći nevinim ljudima i spasiti ih od tih čudovišta, tih ubojica", dodao je njegov otac.

Majka je ispričala da nije mogla prestati plakati kada je saznala da je njezin sin spasio živote. Ahmedov rođak Mostafa rekao je da mu je Ahmed priznao kako u tom trenutku "nije znao što ga je obuzelo, ali da mu je Bog dao snagu kakvu prije nikada nije imao".

Ahmed je u Australiju stigao 2006. godine iz Sirije, vlasnik je trgovine duhanom i otac dviju djevojčica u dobi od pet i šest godina. Njegovu hrabrost pohvalili su i australski politički čelnici. Premijer Anthony Albanese rekao je da su građani u nedjelju pokazali iznimnu hrabrost.

"Vidjeli smo Australce koji su trčali prema opasnosti kako bi pomogli drugima. To su heroji i njihova je hrabrost spasila živote", rekao je Albanese.

Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns također je istaknuo "izvanredne činove osobne hrabrosti". "Vrijedi se prisjetiti da, unatoč svoj ovoj zlobi i tuzi, u našoj zajednici i dalje postoje divni, hrabri ljudi koji su spremni riskirati vlastiti život kako bi pomogli potpunom strancu", rekao je Minns.

