91. je dan rata u Ukrajini

Ukrajinska vojska počela koristiti francusko naoružanje

Procjenjuje se da je u Mariupolju poginulo više od 20.000 ljudi

Braća Kličko upozorila da rat može destabilizirati Europu

Ukrajici navodno ubili generala ruskih zračnih snaga

SAD i Velika Britanija tvrde da su Rusi djelotvorno blokirali ukrajinske luke

Nastavljaju se napadi na Sjeverodonjeck

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Hrvatski profesor otkrio koliko se svijet promijenio u zadnja tri mjeseca

7.55 - Otkako je prije točno tri mjeseca započeo rat u Ukrajini, nitko više ne živi isto. To tvrdi i profesor s Fakulteta političkih znanosti, Zoran Kurelić koji je za RTL Direkt rekao da Rusija, Ukrajina, pa i Hrvatska danas žive potpuno drugačije.

"Odnosi su zaoštreni kao što dugo nisu bili. Zemlje koje su uvijek bile neutralne to više nisu. Finska i Švedska ulaze u NATO, to je do prije koji mjesec bilo nezamislivo. Rusija je izolirana od ostatka svijeta. I njima se život potpuno promijenio. Kako je vrijeme odmicalo, najozbiljniji ljudi na svijetu to su uzimali sa strahom."

Britanci tvrde da će blokada crnomorskih luka uzrokovati još više cijene hrane

7.42 - Britanski vojni obavještajci objavili su nove podatke iz Ukrajine. Tvrde da u luci Odesa od početka rata nema prometa. Dodaju da je stalna ruska pomorska blokada srozala promet u crnomorskim lukama. Posljedično, velike količine žitarica ostaju u skladištima, jer se kopnenim pravcima ne mogu nadomjestiti mogućnosti izvoza hrane brodovima. To bi, pak, moglo dovesti do rasta cijena hrane diljem svijeta, s obzirom na smanjenu ponudu.

Amerikanci: Rusi djelotvorno blokirali ukrajinske luke

7.37 - Ruska invazija na Ukrajinu zaustavila je svu pomorsku trgovinu u ukrajinskim lukama, stoji u nedavno deklasificiranim američkim obavještajnim podacima, čime je prekinuta ključna izvozna ruta iz Ukrajine, povećavajući rizik od globalne prehrambene krize, piše CNN.

U mjesecima otkako je Rusija krenula u invaziju, uspostavljena je “djelotvorna blokada” u sjevernoj trećini Crnog mora, tvrde američki dužnosnici koji su medijima i otkrili deklasificiranu kartu s analizom gustoće plovidbe u ukrajinskim lukama prije i poslije početka rata.

Taj podatak sugerira gotovo potpuni pad komercijalnog prometa luka u Crnom i Azovskom moru nakon početka invazije. Treća karta pruža trenutnu vizualizaciju gustoće ruskih mornaričkih plovila grupiranih u Crnom moru kod ukrajinske obale, naglašavajući "žarišta aktivnosti".

"Utjecaj ruskih akcija ne može se podcijeniti jer je ukrajinski morski izvoz od vitalnog značaja za globalnu sigurnost hrane", rekao je američki dužnosnik, ponavljajući široku ocjenu zapadnih analitičara i vladinih dužnosnika. Ukrajina osigurava oko 10 posto svjetskog izvoza pšenice, istaknuo je dužnosnik, od kojih velika većina izlazi iz crnomorskih luka.

Dužnosnik Luhanska: Rusi pokušavaju izbrisati Sjeverodonjeck s lica Zemlje

7.33 - Ruske trupe napreduju u istočnoj Ukrajini i napadaju ključne gradove, posebice industrijski grad Sjeverodonjeck, javlja AFP. Serhij Hajdaj, guverner istočne regije Luhansk, rekao je da je Sjeverodonjeck bio napadnut iz zraka, raketama, topništvom i minobacačima u pokušaju da Rusija učvrsti kontrolu nad pokrajinom i krene dalje u Ukrajinu.

"Situacija je vrlo teška i nažalost samo se pogoršava", rekao je Hajdaj, opisujući ono što je nazvao "ofenzivom punog razmjera u svim smjerovima" u videu na Telegramu.

“Ruska vojska odlučila je potpuno uništiti Sjeverodonjeck. Oni jednostavno brišu Sjeverodonjeck s lica zemlje”, rekao je i dodao kako su u zauzimanje njegove regije poslane tisuće ruskih vojnika te kako civili ne mogu napustiti Sjeverodonjeck zbog pretjeranog bombardiranja.

Rusi zauzeli Svitlodarsk

7.30 - Ruske snage zauzele su grad Svitlodarsk u istočnoj regiji Donbas, a ukrajinske snage su se povukle, rekao je Pavlo Kiriljenko, načelnik regionalne vojne uprave Donjecka.

"Oko 10.000 civila ostalo je u okupiranom Svitlodarsku. Oko 30 posto stanovništva napustilo je grad. 24. svibnja, ruska vojska je ušla u Svitlodarsk u Donjeckoj oblasti. Tamo su se već zavijorile ruske zastave", rekao je Kiriljenko dodavši da je grad bio okružen s tri strane, ali ne i pretjerano bombardiran.

"Ovo nije povlačenje Oružanih snaga Ukrajine, već pregrupiranje. Ovo je ispravna i logična odluka u ovoj situaciji da spasimo živote i pregrupiramo se", dodao je Kiriljenko, prenosi CNN.

Istaknuo je da je situacija u Limanu vrlo teška, "jedna od najnapetijih duž cijele linije fronte."

Braća Kličko upozorila Europu: Rat vas može destabilizirati

7.25 - Bivši boksački prvaci, braća Vitalij i Vladimir Kličko na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorili su europske dužnosnike da se moraju ujediniti u potpunoj blokadi Rusije ili će se raća suočiti s destabilizacijom kontinenta.

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, i njegov mlađi brat Vladimir, koji vodi dobrotvornu zakladu rekli su za Sky News da su ujedinjeni napori za smanjenje isporuke ruske nafte i plina, primjena strožih sankcija na moskovske banke i poduzeća te potpuni sportski bojkot nužni za oslobađanje Ukrajine.

"Imam poruku za svakog političara u ovom trenutku u Europi. Ako netko vidi rat kao nešto daleko ili vidi da se rat mene osobno ne tiče, čini najveću grešku. Ovaj rat može destabilizirati situaciju u cijeloj regiji. Ovaj rat može utjecati na sve u Europi. Zato nam je upravo sada potrebno jedinstvo svih zemalja. To je ključ mira", poručio je Vitalij Kličko.

Ukrajinci najvjerojatnije ubili još jednog ruskog genrala

7.22 - Ukrajinske postrojbe su "vjerojatno" ubile ruskog generala, priopćila je vojska. General bojnik Kanamat Botašev vjerojatno je poginuo nakon što su ukrajinske trupe srušile avion kojim je upravljao, dodaje se.

Taj 63-godišnjak bio bi, ako vijest bude potvrđena, najviše rangirani pilot koji je poginuo u ratu u Ukrajini. Ukrajinski dužnosnici objavili su obaranje borbenog aviona zajedno sa slikom olupine.

BBC Rusija izvijestio je da je Botašev prije bio u mirovini i da nije letio zrakoplovom punih 10 godina. Nije poznato zašto se vratio u kokpit ruskog mlažnjaka Su-25, jednog od najsofisticiranijih ruskih borbenih aviona.

200 tijela pronađeno u zgradi u Mariupolju, ukupno više od 20.000 mrtvih

7.10 - Petro Andrjuščenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja tvrdi da je u ruševinama jedne stambene zgrade pronađeno 200 tijela civila, piše CNN. Dodao je kako su tijela u uznapredovalom stanju raspadanja pronađena u podrumu zgrade predgrađa.

"Zbog odbijanja mještana da pokupe i spakiraju tijela mrtvih, rusko Ministarstvo za hitne slučajeve napustilo je mjesto. Tijela mrtvih ostala su ondje. Smrad se može osjetiti gotovo u cijeloj četvrti zbog djelomično raskopanih ruševina", napisao je Andrjuščenko na Telegramu.

Inače, ukrajinski dužnosnici tvrde da je u Mariupolju poginulo više od 20.000 osoba. Nijedna od tih tvrdnji ne može se sa sigurnošću potvrditi. Andrjuščenko tvrdi da su ukopi postali komplicirani zbog zahtjeva Rusa da se tijela dopreme u mrtvačnicu te da podnositelji zahtjeva za ukopom moraju snimiti video u kojem tvrde da je pukovnika ubila ukrajinska vojska.

Zelenskij se prisjetio svih žrtava i ismijao Šojgua

7.10 - Volodimir Zelenskij je u noćašnjem video obraćanju obilježio tri mjeseca od početka invazije na Ukrajinu, rekavši da je sposobnost njegove zemlje da se odupre Rusiji bila iznenađenje i izvor inspiracije za ostatak svijeta.

"Uvijek se moramo sjetiti da smo ova tri mjeseca preživjeli zahvaljujući desecima tisuća podviga onih koji su branili državu i to po cijenu desetaka tisuća života ukrajinskih muškaraca i žena koje su ubili okupatori. Vječna uspomena svima koji su dali živote za Ukrajinu", poručio je Zelenskij, prenosi Guardian.

Zelenski je potom ismijao tvrdnju ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua da Rusija namjerno usporava svoju ofenzivu na Ukrajinu kako bi omogućila civilima vremena za evakuaciju.

"Nakon tri mjeseca traženja objašnjenja zašto u tri dana nisu uspjeli razbiti Ukrajinu, nisu došli do ničega boljeg nego da kažu da su to navodno planirali učiniti", smatra on.

Potom je govorio o pogoršanju situacije u regiji Donbas i pozvao strane vlade da nastave pružati vojnu potporu u obliku oružja i opreme, rekavši da je to "najbolja investicija u održavanje stabilnosti u svijetu".

Ukrajina počela koristiti francuske dalekometne topove

7.10 - Ukrajina je već počela koristiti dalekometne topove koje je dobila od francuskih vladinih dužnosnika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će početkom mjeseca poslati pošiljku topova Ceaser, koji se opisuju kao "adut francuske artiljerije", javlja Guardian.

Ukrajinski bivši ministar infrastrukture Volodimir Omeljan podijelio je u utorak navečer novosti od glavnog zapovjednika ukrajinske vojske Valerija Zalužnog. Rekao je da je dalekometno oružje u upotrebi nakon što su topnici prošli dva ili tri sata obuke.