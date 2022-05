Otkako je prije točno tri mjeseca započeo rat u Ukrajini, nitko više ne živi isto. To tvrdi i profesor s Fakulteta političkih znanosti, Zoran Kurelić koji je za RTL Direkt rekao da Rusija, Ukrajina, pa i Hrvatska danas žive potpuno drugačije.

"Odnosi su zaoštreni kao što dugo nisu bili. Zemlje koje su uvijek bile neutralne to više nisu. Finska i Švedska ulaze u NATO, to je do prije koji mjesec bilo nezamislivo. Rusija je izolirana od ostatka svijeta. I njima se život potpuno promijenio. Kako je vrijeme odmicalo, najozbiljniji ljudi na svijetu to su uzimali sa strahom."

'Sankcijama treba više vremena da djeluju'

Tvrdi i kako su Švedska i Finska zbog straha zatražile primitak u NATO. "Onog trenutka kad shvatiš da možeš biti napadnut, promijeniš poziciju, i to se dogodilo", kaže.

Kurelić kaže i kako vika na koncertima, koja je svojevrsni otpor građana, pak neće utjecati na rat. Što se tiče sankcija, rekao je kako je podrška ratu u Rusiji još jako velika i kako ih te sankcije ne pogađaju previše.

"Rublja je bila pala, ali su je vratili. Kurs je više manje ok, a sankcijama ionako treba više vremena da djeluju", kaže.

'Ovo može potrajati poprilično dugo'

Politico piše kako se Macron i Scholz boje verzije u kojoj Zelenskij pobjeđuje u ratu, a Kurelić poručuje kako to članak star tjedan dana te je sama ideja autora bila da Zapad nije jedinstven nego ima dva pristupa.

"Jedan čine Biden i Johnson kome su se pridružile baltičke zemlje. Druge se doživljava kao ljude koji se boje Putinova gubitka, a oni se boje upotrebe nuklearnog oružja. Čitava stvar može izaći izvan kontrole ako Rusi krenu u totalnu mobilizaciju", tvrdi.

Kurelić tvrdi kako ovo može potrajati poprilično dugo. "Tim više što oružje koje je Ukrajina dobila nije stiglo. Sigurno će trajati još neko vrijeme", zaključuje.