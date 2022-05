Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je preživio pet pokušaja atentata i sada se toliko boji za svoj život da se okružio elitnom ekipom snajperista. Smatra se da se posljednji pokušaj likvidacije dogodio na početku ruske invazije na Ukrajinu, iako se detalji pojavljuju tek sada, piše The Sun.

Šef ukrajinske obavještajne službe Kirilo Budanov rekao je da je došlo do "neuspješnog pokušaja" na predsjednikov život. Budanov je rekao Ukrajinskoj Pravdi: "Putin je napadnut… Čak je i napadnut ne tako davno od strane, kako kažu, predstavnika Kavkaza. Ovo nije javna informacija. Apsolutno neuspješan pokušaj, ali se stvarno dogodio… Bilo je to prije otprilike dva mjeseca.Još jednom je bio neuspješan. Nema publiciteta o ovom događaju, ali se dogodio", rekao je.

Nije jasno tko stoji iza navodnog napada niti gdje se on dogodio. Putin se sada, navodno, toliko boji novog pokušaja ubojstva da se okružio snajperistima za koje se smatra da ga svugdje prate. Snajperisti imaju jedan vrlo važan posao a to je locirati druge strijelce i "smaknuti" prije nego što dobiju priliku povući okidač na Putina.

Opsjednut je idejom...

Ruski predsjednik je navodno postao opsjednut idejom da ga netko želi ubiti, zbog čega se pokušava zaštiti u svom izoliranom bunkeru. Putinova vojska podanika unajmljena da ga zaštite jedina ima dopuštenje doći dovoljno blizu ruskog predsjednika.

Nepovjerljivi despot čak ima zaposlen tim ljudi koji je zadužen za kušanje hranu prije nego što ju pojede. Čini se da postaje sve paranoičniji iza kulisa, u strahu da bi ga netko u njegovom unutarnjem svetištu mogao otrovati. Bilo je glasina da je bivši špijun KGB-a čak naručio posebne rukavice za Putina kako bi zaštitio svoju kožu od mogućeg izlaganja ubojitim tvarima.

Čak ni njegovo svakodnevno jutarnje plivanje više nije kao nekada, jer više puta dnevno testira vodu da bi provjerio u to da nema sumnjivih kemijskih razina. Kako se bliži 70. godini života, dok kruže glasine o njegovom narušenom zdravlju, navodno ga generali od povjerenja sada smatraju nesposobnim i poniženim.

Prema izvješćima, tiranina stalno prati legija liječnika dok se bori sa svojom misterioznom bolešću. Putinovi strahovi mogli bi biti utemeljeni, budući da su postojala najmanje četiri prethodna pokušaja atentata na njegov život.

Posjet Azerbajdžanu

Tijekom državnog posjeta Putina Azerbajdžanu 2002. godine jedan Iračanin je uhićen nakon što je planirao ubojstvo ruskog predsjednika.

Prema izvješćima, pokušaj ubojstva je trebao odraditiu siječnju 2002. jedan Iračanin koji je povezan s Afganistanom i čečenskim pobunjeničkim snagama.

Trebao je dostaviti eksploziv kolegi urotniku, no sigurnosne snage su saznale za zavjeru i uhitile muškarca i suučesnika. Osuđeni su na deset godina zatvora.

Bomba na autocesti

U studenom 2002. pojavili su se detalji o još jednoj zavjeri i pokušaju ubojstva Putina. Ruski čelnik se trebao voziti autocestom u blizini Kremlja.

Na putu je bila skupina ljudi koji su tvrdili da postavljaju nove znakove. Samo sat kasnije, međutim, medij je objavio da je otkriveno 40 kilograma eksploziva koji je trebao eksplodirati uz cestu.

Naprave su tada misteriozno nestale, a Putinov automobil je preusmjeren. Dužnosnici do danas odbijaju komentirati to pitanje i čak poriču da se to ikada dogodilo.

Pokušaj ubojstva u inozemstvu

Britanska antiteroristička policija je navodno osujetila zavjeru za ubojstvo Putina u listopadu 2003. godine. Izvor je za The Sunday Times rekao da su dvojica potencijalnih ubojica uhićena, ali su pušteni bez optužbe i da su se vratili u Rusiju.

Tvrdilo se da su muškarci, od kojih je jedan navodno bivši plaćeni ubojica ruske tajne službe, planirali da snajperist ustrijeli Putina za vrijeme putovanja u inozemstvu.

U izvješću se tvrdilo da je bivši ruski agent poznavao višeg časnika u Federalnoj sigurnosnoj službi (FSB), ruskoj službi državne sigurnosti i nasljedniku sovjetskog KGB-a, koji je odavao informacije o Putinovom kretanju u inozemstvu, što je omogućilo ubojicama da izvedu napad.

Detalje je britanskoj policiji dao Alexander Litvinenko, bivši časnik FSB-a koji je prije tri godine prebjegao u Britaniju, nakon što ga je kontaktirao navodni zavjerenik, pišu novine.

Tada je potvrđeno da je policija zadržala dvojicu muškaraca u dobi od 40 i 36 godina u svezi s optužbama, ali su pušteni nakon ispitivanja, bez poduzimanja daljnih radnja protiv njih.

Čečenski buntovnik

Čečen Adam Osmajev, za kojeg se tvrdilo da je povezan s Velikom Britanijom, prikazan je na ruskoj televiziji nakon navodne zavjere u kojoj je pokušao izvesti atentat na Putina 2012. godine.

"Terorista" su zarobili specijalci u ukrajinskoj crnomorskoj luci Odesa. Kasnije se pojavio na državnoj televiziji, polugol i s očitim ozljedama, te priznao navodni atentant.

Osmajev je u svom nastupu rekao: "Naš cilj je bio otići u Moskvu i pokušati ubiti premijera Putina… Naš rok je bio nakon ruskih predsjedničkih izbora."

Ruske sigurnosne službe ranije su tvrdile da je Osmajev “diplomirao na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi u Velikoj Britaniji” i da je iz ugledne čečenske obitelji koja se suprotstavlja Putinu.

Uhićenje dvojice osumnjičenih izvršila je antiteroristička jedinica ukrajinskih specijalnih službi Alfa nakon slučajne eksplozije u siječnju 2012. u stanu u Odesi u kojoj je ubijen treći navodni "terorist" Ruslan Madajev.

