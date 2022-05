Vladimir Putin bolovao je od raka, tvrdi Oscarom nagrađeni redatelj Oliver Stone, koji je dvije godine boravio s Putinom te napravio nekoliko velikih intervjua s ruskim predsjednikom, piše Mirror. Stone je u novom podcastu rekao da je Putin bolovao od raka i da vjeruje da ga je prebolio.

Njegove riječi dolaze usred nagađanja da je čelnik Kremlja trenutno ozbiljno bolestan. Stone je zasebno rekao da Putina nije sreo tri godine, a njegovi intervjui s njim bili su između 2015. i 2017. godine. Stone je dodao da je Putin izoliran zbog covida. U Rusiji su postojale sugestije da je Putinova izolacija od covida nastala zbog postojećeg, ali nespecificiranog zdravstvenog stanja koje ga je učinilo posebno ranjivim.

Mogući faktor

Objašnjavajući zašto je Putin možda pogrešno procijenio invaziju na Ukrajinu, Stone je spekulirao da je "možda izgubio kontakt s ljudima". Nije jasno je li Putin dobivao točne obavještajne podatke, rekao je redatelj. "To bi bio jedan od faktora, da nije ispravno procijenio situaciju". Ako su Stoneove riječi o raku točne, one otvaraju mogućnost da je u početku pobijedio rak, ali da se on vratio u tri godine otkako je upoznao Putina.

U posljednje vrijeme nagađa se da Putin ima rak štitnjače. Istraga ruskih nezavisnih novinara pokazala je da je Putin bio trajno okružen velikim liječničkim timom na čelu sa specijalistom kirurgom za rak štitnjače. Druga verzija je da boluje od raka abdomena. U Moskvi se šuška da ga uskoro čeka operacija na licu zbog raka i da bi mogao postaviti pouzdanog pomoćnika Nikolaja Patruševa, tajnika ruskog vijeća sigurnosti, dok je nesposoban. Bilo je i tvrdnji da Putin ima Parkinsonovu bolest. Kremlj je u svojim izvješćima uvijek je uvijek inzistirao na činjenici da je Putin dobrog zdravlja.

Racionalan i smiren

"Prošle su tri godine otkako sam ga posljednji put vidio, ali čovjek kojeg sam poznavao nije imao nikakve veze s ludim, neodgovornim i ubojitim čovjekom kojeg mediji danas predstavljaju uspoređujući ga s Hitlerom i Staljinom. Putin kojeg sam poznavao bio je racionalan, smiren, uvijek je djelovao u interesu ruskog naroda, pravi sin Rusije, domoljub, što ne znači da je nacionalist", kazao je Oliver Stone ranije o Putinu. Takve izjave nisu veliko iznenađenje s obzirom da Stone godinama nastupa kao apologet Putinovog režima.