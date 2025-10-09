Pogodile su ih strašne poplave, snimke su dramatične: Upaljeno najviše upozorenje

Crveno upozorenje u četvrtak je upaljeno za španjolska obalna turistička odredišta zbog opasnosti od poplava, objavio je The Sun.

Španjolska meteorološka agencija AEMET izdala je najviše upozorenje za područje Alicantea u istočnoj regiji Valencija, a vlasti su na društvenoj mreži X upozorile na snažnu oluju.

"Izvanredna opasnost. Moguće su poplave i bujične poplave. Slijedite upute civilne zaštite", stoji u objavi i dodaje se da bi količina oborina mogla premašiti 140 milimetara u samo 12 sati na pojedinim područjima.

Objavljene snimke

AEMET ističe da se vrlo jaka kiša očekuje sve do ponedjeljka. "Pljuskovi bi mogli izazvati lokalne bujične poplave u nizinskim područjima, potocima i jarugama, stoga je razina potencijalne opasnosti u ovoj situaciji visoka", kažu iz agencije.

Heavy flooding caused by extreme rainfall in Elche, Alicante Province, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/DeCIbJp1ph — Disaster News (@Top_Disaster) October 9, 2025

Na društvenim mrežama objavljene su zapanjujuće snimke blatnih bujica na ulicama koje su inače prepune turistima. Automobili su zaglavili u velikim lovkama nakon obilne kiše.

This afternoon, major flooding following intense Rainfall in Alicante, Spain. pic.twitter.com/6IveyE7hKa — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 9, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme u Pločama s dozom romantike: Ni ulice po vodom pravoj ljubavi nisu prepreka