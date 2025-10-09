'IZVANREDNA OPASNOST' /

Pogodile su ih strašne poplave, snimke su dramatične: Upaljeno najviše upozorenje

Pogodile su ih strašne poplave, snimke su dramatične: Upaljeno najviše upozorenje
Foto: X/screenshot

AEMET ističe da se vrlo jaka kiša očekuje sve do ponedjeljka

9.10.2025.
21:31
Erik Sečić
X/screenshot
Crveno upozorenje u četvrtak je upaljeno za španjolska obalna turistička odredišta zbog opasnosti od poplava, objavio je The Sun.

Španjolska meteorološka agencija AEMET izdala je najviše upozorenje za područje Alicantea u istočnoj regiji Valencija, a vlasti su na društvenoj mreži X upozorile na snažnu oluju. 

"Izvanredna opasnost. Moguće su poplave i bujične poplave. Slijedite upute civilne zaštite", stoji u objavi i dodaje se da bi količina oborina mogla premašiti 140 milimetara u samo 12 sati na pojedinim područjima.

Objavljene snimke

AEMET ističe da se vrlo jaka kiša očekuje sve do ponedjeljka. "Pljuskovi bi mogli izazvati lokalne bujične poplave u nizinskim područjima, potocima i jarugama, stoga je razina potencijalne opasnosti u ovoj situaciji visoka", kažu iz agencije. 

Na društvenim mrežama objavljene su zapanjujuće snimke blatnih bujica na ulicama koje su inače prepune turistima. Automobili su zaglavili u velikim lovkama nakon obilne kiše. 

španjolskaNevrijemePoplave
