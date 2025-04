Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih emisija u Hrvatskoj, RTL Direkt, proslavila je sinoć svojih prvih deset godina postojanja. Emisija koja je uvela potpuno novi, ležerniji ton u domaće informativne programe prvi put je emitirana 20. travnja 2015. godine u 22:15, a tada je gledatelje s ekrana pozdravio urednik i voditelj Zoran Šprajc.

Kroz godine je Direkt postao sinonim za opušteniji i duhovitiji način prenošenja vijesti, a danas emisiju vodi Mojmira Pastorčić, čije prepoznatljivo "Pusa, bok" zatvara svaki tjedan.

Od košulje u zadnji čas do gosta koji je došao nenajavljen

Sinoćnja emisija bila je pravi throwback na najzabavnije trenutke iz povijesti Direkta. Šprajc i Mojmira prisjetili su se brojnih anegdota, smiješnih situacija i gafova koji su, kako kažu, samo dodatno začinili emisiju.

"Gledatelji vole vidjeti što se događa iza kulisa. Za ovaj format je nužno imati voditelja s osobnošću, ali to nije dovoljno. Moraš imati cijeli tim ljudi. Kad snimatelji, koji su snimali svega i svačega, kažu da im je izazov raditi za Direkt, to ti puno govori", kazao je Šprajc.

Mojmira se prisjetiila i jedne nezaboravne situacije kada su pred emisiju shvatili da gost nosi majicu koja na televiziji titra. "Presvlačila si mu košulju prije emisije, a kolega Skorin mu je dao svoju," ispričao je kroz smijeh. A bilo je i gostiju koji su se u studiju pojavili nenajavljeno. Vladimir Šeks se jedne večeri samo pojavio na porti oko 21:30.

"Pitam ga otkud vi, a on meni – pa zvali ste. Ja ga jesam zvao dan ranije, no on nije odgovorio, ni potvrdio pa smo složili drugi koncept emisije, ali evo ti njega. Mislim, nije da ga nitko nije zvao, ali smo se u komunikaciji malo pogubili i šta ćeš - došao čovjek i ja sam mu dao 50 kuna za taksi. Makar putne troškove da nadoknadim" prepričava Šprajc.

Kad gosti zaborave doći i kad se svi zovu Ljubica

Mojmira se prisjetila još jednog legendarnog trenutka – kad je Boris Jokić trebao gostovati u emisiji. Samo deset minuta prije početka zove ga i pita gdje je, a on odgovara – u gradu pije pivu.

"To su te situacije koje su kod nas normalne," smije se Mojmira. A jedan od većih izazova za Šprajca bilo je i pamćenje imena u redakciji. Pa je, kaže Mojmira, sve zvao Ljubice.

" Najsretniji sam bio kad su jedno vrijeme u redakciji radila tri Josipa ili tri Ivana i onda su mi svi Josip ili Ivan i ne možeš pogriješiti," prisjeća se Šprajc.

Zašto je Šprajc volio raditi s Mojmirom

Šprajc je otkrio zašto je uvijek volio raditi s Mojmirom:

"Uvijek si vodila brigu da sve bude od točke do točke, pedantno. I da je svaki kadar bitan. I jest bitan. I to se vidi u prilozima," zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu