Mojmira ugostila Šprajca: 'Je li ti neugodno kad vidiš ove emisije?'

Tu i tamo se počešite po testisima, rekao je Zoran Šprajc u vrijeme dok je vodio RTL Direkt. I to je postalo viralno, nema portala koji taj pozdrav nije prenio, nema medija koji se nije pitao što je time mislio. I to je točno to, tako je to u Direktu već 10 godina. A sa mnom je u studiju čovjek od kojeg je sve krenulo, koji vam je prvi put u ovoj emisiji poželio dobra večer. U studiju je Mojmira ugostila Zorana Šprajca, bivšeg voditelja Direkta.

Prvi si put gost Direkta?

Kad vidiš kako je ovo luda emisija, kakav je ovo cirkus, polemike, svađe, smijeha, suza. Plakalo se, smijalo se, sviralo se. Zato to i jest to nekakav recept zašto je ova emisija jedinstveni format na televizijskom tržištu u kojem si se ti nakon mene još bolje uklopila.

Ja sam prvi put gost Direkta, i fino vam je u ovom studiju, jako ste ga lijepo uredili, okrečili ste ga, nove lijep boje, nova grafika. Jer moj studio je studio broj 5 , metar i pol dalje.

Znaš ono pitanje otkud ti inspiracija? To valjda svi pitaju svakog pjevača i glumca i pijanista…..pa reci mi Šprajc, otkud ti inspiracija da smisliš ovakvu sumanutu emisiju?

Dugo sam radio ovaj klasični news i zasitio sam se toga jer postalo je to sve jedno te isto. I onda smo se s upravom RTL-a našli jer i oni su bili željni neke promjene, neke nove informativno zabavne emisije. Zapravo je to Infotainment nešto što su Amerikanci davno smislili.

Je l' ti sad neugodno kad vidiš ove prve emisije, a ima nešto jako neprirodno u tome da čovjek sam sebe gleda na televiziji. Ima li nešto što ti se čini kao ajme meni zašto sam ovo radio?

Ma ne…Samo kad sam dobio infarkt onda je bilo ajme meni što mi je ovo trebalo. Meni je to bio drajv, a imao sam sreću da sam našao i ekipu kojoj je to bio drajv pa smo i tebe prepoznali kad smo formirali tim emisije. Dva tri mjeseca sam gledao koji bi novinari mogli s nama raditi. I onda sam vidio tebe koja dolaziš sa svakom snimanja sva ekstatična, bilježila si stvari koje nitko nije bilježio. Znala si u kojim je cipelama hodala Jadranka Kosor po blatu, bilježila si detalje..I vidio sam tu neku tvoju zainteresiranost za sve oko sebe a mislim da je to vrhunska, odnosno da bi trebala biti ključna osobina svakog novinara.

Da, ja to cijelo vrijeme opisujem kao vijesti koje nisu dosadne. Te vijesti jesu informacija..

Mislim da smo i tada, a i sad, radili na zanimljivi način obične vijesti. To do gledatelje najlakše dopre. Bilo je ozbiljnih tema koje smo obrađivali, ali najlakše dopre do gledatelja kad je to na malo ležerniji način napravljeno. Da nije kruto, uštogljeno nego da rtu ima još nešto i onda proguraš kroz sve to nešto što je stvarno bitno.

I meni puno znači i jezik kojim se govori. Da nije uštogljeno, da nije jezik priopćenja, svečani protokolarni jezik. Nema koga nismo ugostili: generali i transrodne osobe, Turudić i Baby Lasagna…nije lako u maloj Hrvatskoj 10 godina držati takav tempo , i to 4 puta tjedno….

Bio je gost i Andrej Plenković, sjećaš se darovali smo mu košaru zdrave hrane. Evo i tebi sam donio košaru zdrave hrane jer ja kao pravi gost ne dolazim praznih ruka. Kao i Andreju koji je dobro izgledao dok je bio na toj košari, poslije se malo…Evo imaš i mlijeko od soje, od badema, chia sjemenke, banane, jabuke , naranče..

To je to. Sve što meni treba. Vidi se da me poznaš

Da ste mi ti i Andrej dobro i zdravo. To mi je važno.

Mi smo bili jedina televizijska emisija gdje je Andrej Plenković došao u studio. Na kraju smo mu dali košaru, kao protiv anemije. Je li to bilo malo neukusno? Je li misliš da se naljutio?

Ma nije. Pa čovjek ima problem s anemijom, pa šta je logičnije nego čovjeku koji pati od anemije dati košaru zdrave hrane. Ne vjerujem da se uvrijedio, pa što bi se uvrijedio…

