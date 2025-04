Mojmira upitala Šprajca jesu li pretjerali i previše vrijeđali: 'Pa, možda...'

Direkt slavi 10. rođendan. U studiju je Mojmira ugostila čovjeka od kojeg je sve krenulo, koji vam je prvi put u emisiji poželio dobra večer. Zoran Šprajc, bivši voditelj Direkta s kojim je prokomentirala razne stvari koje su se dogodile u ovih 10 godina

Prije 10 godina imali smo Zorana Milanovića lijevog premijera, danas imamo Zorana Milanovića, predsjednika kojeg simpatizira desnica. Toliko je vremena prošlo….

Možda i nije veliki zaokret. Nije on bio drugačiji ni bitno ranije. Hrvatska se, čini mi se, nije toliko promijenila koliko se svijet oko nas promijenio u ovih 10 godina. Evo mijenjalo se sve, pa i tvoja frizura...

To je najgore, kad gledaš sebe toliko ti je grozna tvoja frizura u prošlosti, a tad ti je bila savršena. Jedna od stvari koja se promijenila kad gledamo ove cijene - prije si popio kavu za osam kuna. Sad je dva i pol eura.

Ali navikli smo se, jednako tu kavu pijemo. Nitko se, čini mi se, nije odrekao kave. I plaće su rasle i mi smo nekad kritično u tom smislu, ali istina su i plaće rasle. Plaće su opet gurale inflaciju tako da smo se mi sad našli u top spirali rasta.

A imamo i strane radnike i strance?

Meni je to multi kulti i zanima me samo da, recimo kad odeš u Sloveniju, 20 kilometara odavde, nema stranih radnika. Zašto oni nemaju potrebu toliko sa stranom radnom snagom, a Hrvatska ima - to je zanimljivo pitanje. Istog smo podneblja, manje više slične kulture i civilizacije, a oni su nešto drugačije upravljali svojom državom.

Odnosno oni su upravljali svojom državom

Predsjednik je svojedobno rekao jednu sintagmu da je slučajna država. Nije slučajna država, nije nastala slučajno, nego s njom se nije upravljalo ozbiljno. To je poanta i ajmo reći da se tu možemo složiti.

Je l' misliš u ovih 10 godina da smo pretjerali, da smo nekoga previše uvrijedili?

Pa možda...Ja sam se uvijek trudio, a mislim da i ti sad tako radiš da i ako jest neka kritika da ona nije onako gruba, da je simpatična, da je više kroz neki humor, satiru ili blagu ironiju, da onda u tom smislu, rekao bi, ona lakše dopire i do onoga kome upućuješ. Meni je bila poanta da je onaj koga malo sprdaš da se i on sam nasmije. Da ta kritika nije zla.

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.