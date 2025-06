Žestoki okršaj Arapina i Izraelca u Direktu: 'Trebaju li Hrvati onda podržati Putina?!'

Doslovno iz minute u minutu stižu nove snimke - informacije i dezinformacije, kroz šumu panike i straha pokušat ćemo se probiti uz goste RTL Direkta - novinara Večernjeg lista Hassana Haidara Diaba te izvršnog direktora za operacije Svjetskog židovskog kongresa Ernesta Herzoga.

Trump je danas izgovorio riječi "bezuvjetna predaja". Je li se Amerika uključila aktivnije nego dosad?

Ernest Herzog: "Amerika je već dosta uključena u ovak sukob. Možda ne u prvom redu jer Izrael je taj koji vodi operativne aktivnosti, ali Amerika je svakako u saznanju, kao i sve ostale zemlje na padu. Izrael ovo ne bi napravio bez toga da je usko komunicirao sa zemljama na padu. Ova vrsta operativne akcije je kulminacija svega što se događalo od 1979. godine."

"Ali zadnjih pet dana smo imali informaciju da je Amerika dala zeleno svjetlo, to je bila formulacija. Sada na direktan način Trump poziva na bezuvjetnu predaju. To nismo imali do sad."

Ernest Herzog: "Tako je, ono što se vidi na terenu – naravno dolaze informacije i s jedne i s druge strane – da Iran definitivno ovaj rat gubi. Ni jedan iranski avion nije uzletio obraniti iransko nebo zato što nisu funkcionalni. Izrael je u četiri do pet dana uspio uništiti veliki broj lansernih raketa – to se vidi po broju raketa koje su danas pale na Izrael. To su danas bile grupe od po 20 raketa, prvi dan bilo je to 100 do 200. Kapaciteti su daleko smanjeni. Rat jest doveden do određene granice, ali onaj zadnji korak da bi se ubrzao – Amerika je ta koja može daleko brže nego sam Izrael."

"Kako ste vi doživjeli tvit Trumpa?"

Hassan Haidar Diab: Trumpa svatko zna tko je on, Donald Trump ni sam ne zna što bi. Jedan dan govori da se to mora riješiti, sutradan da će se ubiti ajatolaha, a onda kaže deeskalacija - pa nakon toga eskalacija. Situacija je jasna – znamo što je Donald Trump napravio u prijašnjem mandatu.

On je bio Sulejmanija, on je izašao iz nuklearnog sporazuma i on je doveo do situacije u kojoj smo danas.

Da je prije osam godina ostao nuklearni sporazum, možda bi to bilo riješeno i ne bi dovelo do ovog danas. Sad, kad je došao Donald Trump, njegov primarni cilj je bio udariti i napasti Iran. Taj čovjek patološki mrzi Iran kao što mrzi migrante.

Netanyahu - njegova arogancija i bahatost, izbjegavanje pada... Iranski parlament trebao je za dan ili dva izglasati raspuštanje parlamenta i da se ide na nove izbore. Odgovara li ovom momentu to Netanyahu? Ne. On je napao u petak, a dogovori Amerike i Iranaca trebali su se nastaviti u nedjelju.

Netanyahu je vjerovao da će on sam to učiniti (riješiti rat op.a). Ali on ratuje s jednom izuzetno jakom i moćnom državom, a ponaša se kao da ratuje protiv Hezbolaha i Hamasa. Ono razaranje koje smo vidjeli u Tel Avivu, Haifi i ostalim gradovima? To nikada u 48 godina povijesti Izraelske države nisu vidjeli, i sad - kad je Netanyahu vidio da je vrag odnio šalu - sutradan zovu Donalda Trumpa da im pomogne. I zato Donald Trump.

Vrijeme će pokazati ulaze li (SAD op.a) sad u rat, skupo će ih to koštati – ne samo Ameriku nego čitavu regiju, a rekao bih i Europu. Ne slažem se s kolegom Herzogom da je iranski režim slab i past će. Ne, oni se pripremaju 40 godina za ovaj dan koji je došao.

"I jedni i drugi govore da su 'oni drugi' na konopcima, ovo je rat do iznemoglosti, ali da su oni ti koji će pasti pod napadima. Stanje na terenu – nikad do sad nije na ovaj način probijena Željezna kupola. Ljudi su u Izraelu u skloništima. Kakvo je stanje – vlada li panika, strah, pitaju li se što nam je ovo trebalo?"

Ernest Herzog: "Ne, ne vlada panika. Izrael je ušao u ovo vrlo kalkulirano. Nažalost, računalo se da će biti i žrtava. Gledano s vojne strane, očekivale su se i veće žrtve. U ovom trenutku je 24 poginule osobe u Izraelu. Željezna kupola nije ta koja brani Izrael, nego sustavi Davidova praćka i Arrow, zato što se radi o balističkim raketama, a ne o raketama Hamasa i Hezbolaha koje su kratkodometne i funkcioniraju. Oko 90 posto balističkih raketa je eliminirano, neke prođu.

Ali ovaj razgovor me malo podsjetio na vijesti iz '60-ih i '70-ih godina kada je izraelska vojska već prešla Suez, a egipatska televizija je objavljivala kako je na 11 kilometara od Tel Aviva. Dosta mi ovo vuče malo...

'Izraelci plaćaju tisuće dolara za bijeg na Cipar'

Hassan Haidar Diab: "...Ne, ne! Slike pokazuju paniku i bijeg. Samo da znate - čak jučer je objavljeno kako Izraelci plaćaju tisuće i tisuće dolara samo da pobjegnu na Cipar."

Ernest Herzog: "Vrijeme će pokazati."

Hassan Haidar Diab: "Apsolutno."

"G. Herzog - tvrdite da u Izrelu ne vlada strah. Gospodine Diab, vi da vlada. Netanyahu je rekao da su Iranci bili milimetar do nuklearne bombe, no kad se pogleda povijest, imao je slične izjave 2012. i 2015. kada je govorio da je Iran na 90, pa na 98,5 posto do nuklearne bombe. Govorio je: 'Samo što nemaju nuklearnu bombu. Vjeruju li Izraelci Netanyahuu?"

Ernest Herzog: "To je jako teško pitanje. Ja bih rekao da pola države su oni koji glasaju za njega, pola države onih koji ne glasaju."

Hassan Haidar Diab: Mislim da mu ne vjeruju. Netanyahu izlazi iz rata u rat isključivo zbog sebe. Nažalost, Izraelci plaćaju visoku cijenu. To je sad evidentno.

Ja ne odobravam da Iranci imaju nuklearnu bombu. Zašto onda Izrael, prema njihovom priznanju, ima 54 atomske bombe? Da to prikazuju u dječjem vrtiću? Ne, nego da ubijaju ljude i da napadaju ljude. Meni je fascinantno da je Izrael izvršio agresiju na Iran. Napadati suverenu, samostalnu državu, članicu Vijeća UN-a. Oni smatraju da su ugroženi? Što to znači, trebamo li mi u Hrvatskoj podržati Vladimira Putina zato što on isto smatra da je ugrožen od Ukrajine i ulazi u nju?

RTL Direkt: "Koliko je Gaza pala u drugi plan?"

Hassan Haidar Diab: Pala je medijski u drugi plan, ali svaki dan ginu izraelski vojnici. Ali zašto?

Što je Netanyahu rekao kad je napao Pojas Gaze? Rekao je: 'Ja ću to riješiti za 10 dana.' Već je više od 20 mjeseci prošlo. Pojas Gaze najviše košta Izrael. S druge strane, tri dana napad na Izrael koštao je kao dvije godine rata s Pojasom Gaze.

"Nedavno ste rekli da je svaka civilna žrtva strašna, ali kad govorimo o civilnim žrtvama u Gazi, moramo naglasiti da je mnogo neistina i buke u komunikaciji. Kakve buke?"

'Od 54.000 žrtava 30.000 su borci Hamasa'

Ernest Herzog: "Apsolutno. Vijesti koje stižu do nas su isključivo vijesti koje dolaze od tzv. Ministarstva zdravlja koje je de facto Hamas. Dakle, mi sve informacije koje dobivamo iz Gaze o žrtvama, broju civila, dobivamo isključivo od Hamasa koji je teroristička organizacija, koji je u svom osnivačkom aktu stavio da je uništenje Izraela jedan od njegovih ciljeva.

Vjerovati Hamasu je isto kao vjerovati Goebbelsu u Drugom svjetskom ratu i Trećem Reichu.

Hamas ni u jednom trenutku – a govori o 54 tisuće žrtava – ni u jednom trenutku ne odvaja borce Hamasa od civilnih žrtava. Oni ih sve smatraju civilnim žrtvama, a mi znamo da je na početku sukoba 7. listopada 2023. bilo 40.000 aktivnih boraca Hamasa koji su desetkovani u ovom ratu i kojih sada nema više od 10.000.

Dakle, govorimo o barem 30.000 žrtava koji su borci Hamasa.

Naravno, oni ih smatraju djecom čim imaju ispod 18 godina, jer regrutiraju djecu, ali to su ljudi s puškama u rukama i obučeni kao civili. To su ljudi koji ne ratuju u uniformama.

Hassan Haidar Diab: "Ali jedno je vjerovati Hamasu, a drugo je vjerovati očima. Ono što govore – do slovenske predsjednice do Grete – je izraz genocida. Vi se ne slažete?"

Ernest Herzog: "Genocid je pravni termin i dosuđuje se na sudu. Izrael je jedina strana..."

Hassan Haidar Diab: "Haag je rekao svoje."

Ernest Herzog: "Apsolutno ništa nije rekao. Genocid se presuđuje na sudu kao Srebrenica i kao Ruanda. Osude i već presuda u medijima Izraelu za genocid je osnovana na tome što to govore ljudi na televiziji, povjesničari, ljudi koji nisu mjerodavni da daju takvo mišljenje i takvu presudu.

Genocid se vrlo dobro zna što je. Da Izrael čini genocid, ne bi unaprijed najavljivao civilima da se maknu iz određenih dijelova Gaze prije nego će ih napasti kako bi iskorijenili Hamas.

Da se čini genocid, ne bi puštali i slali humanitarnu pomoć koja ulazi u Gazu, ali ne stiže do korisnika upravo zbog Hamasa koji manipulira s tom humanitarnom pomoći, zadržava je, krade je i koristi za svoja ratna djelovanja."

'Zašto Izrael ne pušta novinare'

Hassan Haidar Diab: "Mislim da ta teza uopće ne stoji. Čitav svijet vidi. Na kraju krajeva, zašto Izrael ne pušta novinare, zašto Izrael ubija novinare? Ako Hamas laže, ljudi vide. Šprića o humanitarnoj pomoći? Sam Netanyahu je neki dan priznao da on naoružava skupinu, neku vojnu skupinu koja će se suprotstaviti Hamasu i koji oni dobivaju hranu i potom dijele. Neka ljudi znaju – 53.000 ubijeno, a ima više. Većina je žena i djece."

"Hamas je taj koji brani humanitarnu pomoć?"

Ernest Herzog: "Rat u Gazi sutra može stati, ubijanje može stati s obje strane. Jedina strana koja želi mrtve ljude i djecu je Hamas da bi ih paradirali pred medijima. Rat sutra može stati ako Hamas vrati još 50 ljudi zbog kojih je počeo rat."

Hassan Haidar Diab: "A Netanyahu da bi ostao na vlasti."