Tužna slika Dalmacije: Cijene divljaju, stanovnici postali suvišni u vlastitom gradu?

Barcelona, Madrid… Španjolska vrije! Španjolci prosvjeduju jer smatraju da ih je turizam pojeo. Od nekadašnjeg hranitelja došao je do glavnog krivca za preskupe nekretnine zbog čega si domaći više ne mogu priuštiti stanovanje u svom gradu.

"Želimo dostojanstven život da masovni turizam prestane degradirati gradske četvrti", kaže Paula Sales iz Madrida.

Anita Culp, turistkinja iz SAD-a kaže: "Osjećam se tužno i pomalo krivom što sam ovdje kao turistički i što sam dio te ekonomije".

Kod nas isto, ali bez prosvjeda?

Na obali Jadranskog mora nema prosvjeda, ali sve ostalo je isto. Anamarija i njezin suprug tražili su stan za njihovu četveročlanu obitelj, ali im je banka odobrila maksimalnih 195 tisuća eura kredita što je u ovom trenutku u Zadru dovoljno tek za jednosobni stan, njima nedovoljan.

"Imamo svoj obrt, svoju kompaniju i radimo također, van obrta, i staž nam ide i sve. To iskreno, i s obrtom i s plaćom koju imamo, koja nije minimalac iznad prosječna je, nije dovoljno. Jednostavno nije dovoljno", kaže Anamarija.

Bez obzira na plaće, čak i kredit "razvučen" na 30 godina stan si može priuštiti sve manje stanovnika u priobalju. "To su zaista velike rate kredita jer su ti iznosi koji se sada podižu zaista jako veliki i taj rast plaća, taj realni koji smo imali, teško može pokriti. Tako da će biti sve teže i teže i bližimo se tom nekom standardu, kao što vani možemo vidjeti, onaj tko ima svoju vlastitu nekretninu, da je to na neki način luksuz", kaže pročelnik Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru Jurica Bosna.

U Zadru postalo neizdrživo

U Zadru je teško naći novogradnju ispod četiri tisuće eura. Zbog turizma i galopirajuće apartmanizacije stalni stanovnici smatraju kako postaju suvišni u vlastitom gradu. Cijene na tržištu nekretnina odavno su odletjele u nebo.

"Smatram da su preskupe i da naš standard nikako ne može pokriti cijene stanovanja trenutačne. Niti mlada obitelj na početku, niti netko s većim primanjima. Mislim da za mlade ljude nema perspektive u tom smislu", kaže Delfina Katalinić iz Zadra.

"Tako imate i raslojavanje u društvu zato što je nekome omogućen dom, nekome je omogućeno da plati svaku cijenu koja se traži, a nekome to nije", kaže Boško Paleka iz Zadra.

Cijene stanova

Starija gradnja je jeftinija, ali prodaja starijih stanova je već neko vrijeme u padu jer dodatan novac treba uložiti u adaptaciju, a teško je doći do i majstora za preuređenje. Uz to, u turističkim središtima pronaći parking na ulici postaje nemoguća misija.

"Stara gradnja se može naći od 2800 do 3200, 3300, 3400. A opet, zavisi koja lokacija, lokacija uvijek određuje cijenu.. Top cijene, one se penju i 6, 7 tisuća eura, bez problema. Kupaca uvijek ima, međutim, to nije za priuštivo stanovanje. To je pretežno za ulog, za zaštitu svoga novca", kaže predsjednik Udruge za promet nekretninama Zadarske županije Nikica Begonja.

Kako se snalaze studenti?

Priobalna sveučilišta već su skratila trajanje ljetnog semestra. Uskoro dolaze turisti, pa će puno studenata i prije ispitnih rokova morati van iz podstanarskih stanova koje na jesen jedva pronađu i još teže plate.

"Cijene idu od 250, pa čak do nekih 500 eura mjesečno, bez režija. Tako da ja sam imala neku ludu sriću da sam uspila naći, ajde, relativno povoljno s obzirom na to da imam i cimericu. A da je teško naći, je", rekla je studentica iz Splita Nika Tomić. "Cijene će sigurno rasti. Ja sam s dvije cimerice u stanu i dijelimo troškove. Dvosobni stan plaćamo 600 eura", kaže Lucija Prcela, studentica iz Splita.

Vrtoglave cijene najma stanova daleko od centra odavno nisu priuštive podstanarskom džepu jer mnogima prelaze i više od polovice plaće. Ali stiže još jedno ljeto i sezona pa će svi problemi domaćih opet čekati neka hladnija vremena.