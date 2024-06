Sladoled s meringom, istarska janjetina s morskim travama ili brizle u kokicama. Sve se to jede u Maistrinom restoranu Agli Amici. Jedinom hrvatskom restoranu s dvije Michelinove zvjezdice.

"To je jedna predivna stvar.Ne odlazim u kuhinju da bih zadovoljio nečije kriterije. Želim da se ljudi koji dođu ovdje u Rovinj osjećaju dobro", rekao je Emanuele Scarello, chef u restoranu Agli Amici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako i neće kada znaju da se za njih brine jedan od 493 restorana na svijetu koji imaju dvije prestižne zvjezdice koje nije lako dobiti. Gleda se sve: usluga, namirnice, okusi, tehnike prilikom kuhanja, atmosfera, pa čak i osobnost chefa kuhinje.

"Pritisak imamo, on je uvijek tu, ali to je taj pozitivan pritisak i ovo su ljudi koji vole taj pritisak. Mi idemo s time, radit ćemo kao do sada da učinimo goste sretnima", kaže Kristijan Harjač, sommelier i voditelj restorana Agli Amici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada su nepca najvažnijeg gastro vodiča baš jako, jako zadovoljna dobijete tri zvjezdice. Tu sreću ima samo 145 restorana na svijetu u kojima degustacijski sljedovi koštaju i po 1400 eura. U Hrvatsku tri zvjezdice još nisu stigle, ali zato imamo čak 11 restorana s Michelinovom zvjezdicom.

Jedan od njih je zagrebački Noel. U kojem možete dobiti cappuccino od poriluka s plavim rakom ili istarski romb s tartufom, artičokom i inćunima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema savršenstva, ali sam put ka traženju tog savršenstva je zanimljiv u našem poslu. Jer mi jedno jelo probamo bar sto puta na sto različitih načina dok ne mislimo da je savršen balans tekstura i okusa", tvrdi Marin Rendić, chef restorana Noel.

Michelinove zvjezdice nisu rezervirane samo za fensi restorane. Prestižnu zvjezdicu ima štand U Singapuru koji zadnjih 90 godina prodaje noodle u za 8 dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Živio sam dosta dugo na Tajlandu, od toga šest mjeseci u Bangkoku dosta blizu Jay Fai i visio sam kod nje bar dva puta tjedno. Taj crab omlet je nešto najsavršenije što sam ja jeo u životu. Postoji to opće vjerovanje da restoran mora biti uštogljen i high class da bi imao Michelinovu zvjezdicu, ali kada otvoriš prvu stranicu Michelinovog guide booka piše da oni ocjenjuju dobru hranu i kvalitetnu namirnicu. Ako imaš sve to, očito da Michelinovu zvjezdicu možeš imati i na ulici", opisuje Rendić.

Iako je najvažniju gastronomsku zvjezdicu iznimno teško dobiti postoji još nešto teže zadržati je. Zbog pritiska i visokih kriterija neki su je zato vratili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znači, ako smo radili dobro i kvalitetno i dobili Michelin na temelju nečega, znači da smo bili dobri. E nakon tih dva mjeseca je sada trebalo mijenjati sve. Znači od čaša, tanjura, restorana, sistema. I to meni osobno nikad nije bilo jasno ako smo dobili na temelju nečega, zašto sada moramo mijenjat", kaže Christian Nikolac, vlasnik restorana Draga di Lovrana.

Michelinova zvjezdica nekima je kao da su osvojili olimpijsko zlato, a drugima prevelik teret. Jedan francuski šef navodno se ubio kada je shvatio da bi je mogao izgubiti, a kada je bez zvjezdice ostao singapurski chef koji je dobio prvu street food zvjezdicu za rižu s piletinom, rekao je da je za njega to bio blagoslov.