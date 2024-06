Vehid, za mnoge omiljeni kandidat "Hell's Kitchena", stigao je do finala popularnog RTL-ovog showa, gdje je u finalnom okršaju kao šef kuhinje izgubio u borbi protiv Viktora. Pobjeda mu je izmakla za dlaku, a dobar dio gledatelja predviđao je kako će upravo on biti nositelj prestižne titule pobjednika prvog hrvatskog "Hell's Kitchena" te osvojiti nagradu od 30 tisuća eura.

Iako se to nije dogodilo i chef Gretić je dao prednost Viktoru, Vehid je priznao kako je puno toga naučio u emisiji, a sada se za RTL.hr osvrnuo na svoje sudjelovanje i zadnji zadatak u kojem su se finalistima pridružili i bivši kandidati.

"Mislim da mi se još nekako nisu slegli dojmovi do kraja, tako da još adrenalin radi svoje. Osjećam se jako dobro – biti u samom finalu za mene znači jako puno jer sam prošao kroz jako puno u tri mjeseca, tako da je ulazak u finale za mene pobjeda", započeo je bivši kapetan crvenog tima, pa objasnio koliko je bio težak zadnji zadatak.

"Posljednji izazov bio je na takvoj razini gdje smo se mi trebali pokazati u svakom smislu, od kompletnog koncepta. Od namirnica i njihove pripreme, serviranja i organizacije do serviranja tanjura vani, paziti da su svi tanjuri jednaki – kako prvi, tako i posljednji. Tako da mislim da je izazov bio poprilično težak, no dostojan finala", rekao je.

Na pitanje je li mu bilo stresno snimiti zadnju epizodu u kojoj je morao, kako kaže, demonstrirati sve svoje vještine, od kuharskih do upravljačkih, Vehid se našalio:

"Uopće mi nije bilo stresno, dobio sam samo devet sijedih – koliko sam mogao prebrojati za sada. Malo mi se mijenja boja kose, ali dobro."

U nastavku je otkrio da mu ni najmanje nije žao izgubiti konkretno od Viktora, jer je svjestan njegove kuharske veličine.

Foto: RTL Vehid, Hell's Kitchen

"Ne želim to uopće smatrati izgubljenim, nego je to moja posebna pobjeda. Definitivno mislim da je Viktor zasluženo pobijedio jer je kod njega iskustvo, ipak, nekako prevladalo", rekao je.

Za kraj, iskomentirao je i činjenicu da su prije finala mnogi vidjeli baš njega kao pobjednika, za kojeg su navijali.

"Ja sam bio favorit većini – meni to znači samo jedno, da sam potvrdio svoje da sam ipak ja taj neki pobjednik, iako su detalji presudili u cijelom tom servisu i cijelom tom danu. Mislim da sam od početka bio netko tko je u kući najduže bio na tronu što se tiče vođenja tima i uvijek sam bio spreman pomoći nekome, bilo to osoba iz crvenog ili plavog tima. To nije bilo bitno od samog početka", zaključio je Vehid.

