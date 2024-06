Mauro Renje bio je polufinalist kulinarskog showa "Hell's Kitchen Hrvatska", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo.

Kako je sada otkrio za RTL.hr, nakon završetka kulinarskog showa, otišao je raditi sezonu na Kornate u konobi Levrnaka.

"Tamo sam šef kuhinje i odlično mi je. S obzirom na to da sam na moru i da se radi s morskim plodovima - ne može biti bolje. Ipak sam ja Dalmatinac", rekao je Mauro.

Dodao je i kako puno radi, a na plažu gotovo da i ne stigne.

"Smjene su od jutra do mraka, kuham se kao jastog u teći, a okupati se u moru ne stignem... Možda sam jedenom bio na noćnom kupanju - to je to. Najgore je kada ti je more na prst udaljenosti, a ne možeš do njega", priznao je Mauro.

Bit će do kraja sezone

Rekao je i kako tamo planira biti do kraja sezone, to jest rujna.

"Plan je odraditi sezonu što bolje mogu, a dalje što bude. Iskreno, želio bih raditi tamo gdje je dobra ponuda, a najbitnije mi je da nisam jako udaljen od obitelji. Da su mi blizu, ili Zagreb ili Dalmacija. No, da se pita moju ženu – Dalmacija. Ona bi se vratila na more, a ženska riječ je zadnja!", rekao je Mauro. Trenutno njegova žena i kćer nisu s njim, no posjetit će ga na tjedan dana u srpnju i tjedan dana u kolovozu.

"Gazda organizira smještaj i sve za obitelj tako da je to super", komentirao je Mauro. Također, otkrio je kako se skoro sa svim kandidatima čuje, no najviše s Anelom, Tomislavom i Lucijom, a na jesen se planiraju i vidjeti.

"Svi radimo po sezonama, više-manje, tako da se zasad ne planiramo vidjeti. No, na jesen sigurno. Da se podružimo u normalnim okolnostima, izvan izolacije", rekao je Mauro.

