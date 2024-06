Viktor, pobjednik prvog hrvatskog izdanja popularnog kulinarskog showa 'Hell's Kitchen', čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, slegnutih je dojmova otkrio da ništa ne bi mijenjao u showu, no jednu stvar si ipak zamjera.

"Ima to jedno jelo što sam napravio koje je bilo katastrofa. Kad nas je ostalo deset, trebali smo imati jedno novo prezentacijsko jelo – išao sam izmisliti nešto što nema blage veze s ičim, bila je kriva tehnika, sve krivo – riba s algom i porilukom... Ne! Loše izvedeno, to mi je bilo najlošije kuhanje", rekao je za RTL.hr.

Foto: RTL Viktor i Vehid, Hell's Kitchen

Također, priznao je što misli da je prevagnulo njegovoj pobjedi s obzirom na to da je Vehid bio dostojan protivnik. "Sitnice su prevagnule jer menu koji je Vehid napravio je bio savršen kao i sam servis. Uz to, u obzir je uzet cijeli put u showu, i chef Gretić je to komentirao. Chef još pamti neka moja prijašnja jela", rekao je Viktor i priznao kako je Vehid jako pedantan i precizan.

"On je mašina – ne vidim mu kraj, u tim godinama da već ima takvu viziju... Još kada kroz putovanja nauči o kuhanju drugih kultura, samo će dodatno narasti", objasnio je.

Viktor je priznao kako je krenuo u showu dosta jako i da su ga ljudi gledali kao čudaka. "Ušao sam sa samopouzdanjem i to mi je bilo dobro, no nisam se htio izdvajati. Bio sam vrlo smiren, neka tiha snaga. Nadam se da se nisam pokazao kao sebična osoba. U plavom timu smo imali odličan timski duh. Chef mi je rekao kako se plavi tim previše oslanja na mene i da ih moram pustiti da se oni sami iskažu jer je ovo timski show, a ja sam htio sve popravljati od svakoga. No, ne da se pokažem nego da spasim tim kako ne bismo išli u eliminaciju. Kada sam prešao u crveni tim, bilo je vrlo izazovno jer su tamo jake karike. Kako smo se približavali kraju bilo mi je sve teže, padne motivacija – bilo je teško držati nivo pa je bilo mojih loših kuhanja'', ispričao je Viktor svoju put.

Foto: RTL Vehid i Viktor

Priznao je i kako mu je bilo teško u izolaciji. "Najviše inspiracije dobijem vani, u prirodi. Kada razmišljam o nekom receptu odem prošetati u park s psom i mozak mi prodiše te dobijem inspiraciju. No, opet dobra stvar kod izolacije je što sam se mogao koncentrirati – nisam imao vanjske distrakcije", zaključio je Viktor - pobjednik prvog hrvatskog 'Hell's Kitchena' i dobitnik prestižne nagrade od 30 tisuća eura.

