Nakon što je u finalnoj epizodi prve hrvatske verzije 'Hell's Kitchena', Vehid kao vođa tima za dlaku izgubio protiv Viktora, sažeo je dojmove svog sudjelovanja u RTL-ovom showu i obratio se pratiteljima na društvenim mrežama.

"Nakon više od tri mjeseca završava i ova kratka, ali posebna priča, kako profesionalna tako i životna. Uspio sam upoznati jako puno ljudi, kako u struci tako i van nje jer cijeli set je bio okružen jako dobrim ljudima, od naših kamermana, novinara, make-upa tako i dragih kolega iz F&B sektora, uprave, organizacije svega i onih ljudi koji su se trudili da nam stvarno boravak bude što bezbolniji i ljepši i veliko vam hvala na svemu tome", napisao je i dodao:

Foto: RTL Hell's Kitchen

"Veliko hvala velikom chefu Tomu Gretiću koji je omogućio da ovaj show i naš boravak bude definitivno poseban na više načina te da nam nikada ne bude dosadno", napisao je i zahvalio sous chefovima - Ivani i Ivanu.

Osvrnuo se i na napeto finale gdje je kuhao s Viktorom, koji je u konačnici i pobijedio.

"Ogromno zadovoljstvo i čast je bilo kuhati s Viktorom i imati stvarno veliku borbu, koja je iskreno bila prelijepa, u borbi za naslov ali, eto kako je Francuska odnijela zlato i u nogometu, morali smo pratiti tradiciju. Hvala ti na svakoj podršci i savjetu i nadamo se novoj utakmici na drugom terenu", napisao je.

Bio je dobra duša crvenog tima, ljudi su mu vjerovali i stalno isticali njegov mentorski pristup radu.

"Posebno mjesto u mom srcu imaju ljudi iz mog crvenog tima, a još više ljudi koji su bili uključeni u borbu samnom protiv nemilosrdnog Francuza i male 'vojske dobrih kuhara' plavog tima. Hvala puno na svim dobrim riječima i velikoj podršci i navijanju i svim savjetima i bodrenju od samog početka do kraja. Obećao sam vam da će netko iz crvenog time biti u finalu, ali nisam ispunio obećanje da će crveni odnijeti pobjedu. No, svi zajedno smo imali jedan predivni napredak i naša pobjeda je to što ostajemo zajedno i nakon snimanja i svega. Za napredak crvenog tima od samog početka i svega definitivno da je bio zaslužan plavi tim koji je bio stvarno jak i dostojan protivnik koji nam nije dao da se opustimo niti sekunde. Čim nama padne koncentracija oni preuzimaju vodstvo što nama nije odgovaralo tako da smo se trudili vratiti nazad. Hvala vam od srca dobri ljudi. Hell's Kitchen crveniiii", zaključio je.

