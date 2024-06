Finalist prve sezone kulinarskog showa "Hell's Kitchen", čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, Vehid, koji je izgubio u zadnjem izazovu protiv Viktora, nakon završetka emisije otkrio je tko su mu bili favoriti, kakav je osjećaj bio voditi tim te kojim kandidatima zamjera na ponašanju i lošoj međusobnoj komunikaciji.

Za favorite, bez razmišljanja se odlučio na Dominika i Domagoja, koje smatra najkompetentnijim kandidatima u kući.

"Što se tiče kvaliteta Dominika, ima svoj jedan jako poseban i lijep stil kuhanja, razmišlja o svemu, ljudi u kuhinji su mu jako bitni – bitan mu je taj cijeli tim i da se svi ljudi u timu dobro osjećaju. Također, bitno mu je da svaki tanjur izađe jako dobro i da su gosti zadovoljni. Što se tiče Domagoja, poprilično je sličan tome, no on je nekako više na drugu stranu, više na tu poslovnu, za organizirati neke stvari i isprobavati neke nove stvari, za predstaviti ljudima nešto što dosad nisu probali, za neke potpuno drugačije koncepte. To je više njegov stil", objasnio je Vehid, a otkrio je i koji su to detalji prevagnuli za Viktorovu pobjedu.

"Mislim da su detalji na glavnom jelu presudili. Naša je srna posrnula malo – nije bila dovoljno začinjena. Mislim da je to mali detalj koji je, po meni, presudio. Ostalo mislim da je izašlo poprilično dobro i brzo", priznao je.

Također, Vehid je komentirao kako mu je bilo raditi. "Biti vođa tima na takvom servisu, s takvim timom, nešto je poput orkestra i dirigenta – to je, ja mislim, bila jedna jako lijepo odsvirana pjesma koja je samo klizila. Nije trebalo dizati ton, požurivati niti komentirati išta loše", rekao je Vehid i dodao kako bi, da može birati, uvijek izabrao crveni tim, a njegove zamjerke idu Anelu.

"Bio je jako tvrdoglava osoba, mislim da nam je trebao dati da mu objasnimo neke stvari – onda bi više kliknuo s nama. No, sve smo prebacivali na šalu", komentirao je i dodao s kime se najviše sprijateljio.

"U samom sam početku došao kao pojedinac, a izašao bogatiji za jednog brata – Chiaru, kuma Roka Ć. te Marka. Također, s jako puno dobrih prijatelja i kolega kao što su Dominik, Roko K., Emina, Mauro, Lucija, Viktor, Domagoj – to su sve ljudi s kojima bih volio ostati u kontaktu i raditi na nekim novim projektima", priznao je.

Napomenuo je kako nije htio prijeći u plavi tim, a naveo je i razlike između crvenog i plavog tima.

"Mislim da je crveni tim bolje odrađivao posao u samom početku, dok je plavi tim bolje odrađivao kako je show primicao kraju. Mislim da smo od samog početka, mi u crvenom timu, pokazivali kako izgleda timski rad i kako izgleda kada se borimo jedno za drugo – sve s istim razlogom i ciljem, a to je da tim ima dobre rezultate. Crveni tim je definitivno bio više timski nastrojen nego plavi", zaključio je.

