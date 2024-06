Pobjednik prve hrvatske verzije showa 'Hell's Kitchen', čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, Viktor, odlučio je napraviti zaokret u karijeri.

Nakon godinu dana rada u inozemstvu, zaposlio se u prestižnom restoranu s Michelinovom zvjezdicom na Korčuli, što mu je u posljednjoj epizodi showa ponudio vlasnik restorana LD, Marko Gajski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugodnom atmosferom s posla na početku ljetne sezone Viktor se sada pohvalio na društvenim mrežama.

Foto: RTL Viktor, Hell's Kitchen

"Novo radno mjesto, nova žurka. I fina vina", napisao je Viktor na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, ovo nije prvi put da je radio u prestižnim restoranima. Prije nekoliko godina Viktor je bio zaposlen kao šegrt u jednom pariškom restoranu s Michelinovom zvjezdicom, a zatim i u Londonu, Brazilu i Španjolskoj.

U Lijepu našu, Francuz je stigao raditi prije osam godina, a u budućnosti kaže da bi volio imati vlastiti mali restoran u kojem bi se meni mijenjao svaki dan, ovisno o sezoni i dostupnosti namirnica na tržnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sebe također kaže da je vrlo pustolovan, voli mijenjati radno okruženje, a prije ulaska u show za RTL.hr je otkrio kako je izgledao njegov put.

"Počeo sam kuhati u ugostiteljskoj školi u Francuskoj s 15 godina. Nakon toga sam počeo raditi u Parizu, u jednom restoranu s Michelinovom zvjezdicom kao šegrt godinu dana. Nakon toga mi je došla želja za putovanjem pa sam otišao u London u kojem sam radio i uživao. Nakon toga sam se vratio u Francusku i radio s jednim poznatim chefom. Sve smo radili sami i to mi je bila škola. Mana mi je što kao chef nikada nisam ciljao na karijeru, možda mi je to mana, ali malo sam uživao i kuhao u isto vrijeme. Nakon toga mi je bila želja ići još dalje pa sam otišao u Brazil tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2014. godine, išao sam bodriti Vatrene i onda sam nakon toga ostao dvije godine. Radio sam u francuskom restoranu u Rio de Janeiru. To je bilo fantastično, puno dragih ljudi i fenomenalno iskustvo", otkrio je tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode 'Hell's Kitchen Hrvatska' možete pogledati na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Na jezeru u Zagrebu sve je više inozemnih kornjača: Hrvati ih udome pa puste kad narastu