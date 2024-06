Jedan od najpoznatijih kulinarskih chefova na svijetu - Gordon Ramsay, doživio je "jako tešku" biciklističku nesreću, prenosi BBC. Okršaj, nakon kojeg se osjeća "užasno potreseno", dogodio se u SAD-u.

Ramsay je podijelio i video na Instagramu u kojem podiže svoje kuharske pregače kako bi pokazao velike ljubičaste modrice na trupu, zbog kojih je završio na bolničkom liječenju.

Upućujući istovremeno poruku svim očevima povodom Dana očeva u nedjelju, zvijezda emisija "Ramsay's Kitchen Nightmares" i "Hell's Kitchen", koji se u Hrvatskoj inačici emitirao do subote na RTL-u, istaknuo je koliko je važno nositi kacigu na biciklu ili motoru.

"Želim vam svima poželjeti sretan Očev dan, ali molim vas, molim vas, nosite kacigu. Da nisam, iskreno, ne bih sada bio ovdje", poručio je Ramsay.

Na Instagramu je podijelio fotografiju prije i poslije nesreće, na kojoj se jasno vidi oštećenje od pada.

Poznati kuhar je ispričao da se nesreća dogodila ranije ovoga tjedna te je zahvalio traumatološkim kirurzima i medicinskim sestrama državne bolnice Lawrence and Memorial Hospital koji su se brinuli o njemu.

U nastavku je pojasnio da nije slomio ni jednu kost niti pretrpio veće ozljede, ali je bio "malo natučen i izgledao je poput ljubičastog krumpira".

"Boli me. Bio je to brutalan tjedan. I nekako to preživljavam", ispričao je britanski kuhar, pisac i televizijska ličnost.

