Povjesničar Klasić o krizi na Bliskom istoku: 'Iran je ponižen i poražen, ali velike osvete neće biti'

Dva dana su prošla otkad je Amerika napala Iran. Oni najavljuju osvetu, zapovjednik vojske kaže da će biti proporcionalna. O tome kako bi mogla izgledati iranska osveta, kakve posljedice čekaju sve nas razgovarali smo s povjesničarom Hrvojem Klasićem.

Je li Trump pogriješio kada je naredio udar?

To mi je teško reći, ali da je sve iznenadio koliko je to moguće jer on stalno iznenađuje. Izraelski napad je donekle razumljiv jer Iran već desetljećima prijeti da će izbrisati Izrael s lica Zemlje. Izrael ima opravdanje zašto je to napravio, a zašto je Trump to napravio to mi stvarno nije jasno. Nije pogriješio tako da će izazvati neku veliku osvetu jer mislim da te velike osvete Irana trenutačno ne može biti. Bit će nekih posljedica, ali i ovaj napad na najveću američku bazu koja se nalazi nedaleko od Dohe je bila najavljena. Oni su najavili Katru gađat ćemo vas, to je više bilo zbog unutrašnje publike, javnosti u Iranu da oni vide da su odgovorili. Mislim da je to što su napravili simboličan potez poruka Trumpu spremni smo sjesti za stol.

Ne vjerujete da stiže neka velika osveta i da će se nešto dramatično dogoditi?

Ja mislim da se nešto dramatično ne može dogoditi. Iran je ogromna zemlja s ogromnom vojskom, ali ratovi se više ne vode tako. Iran se u zadnjih nekoliko desetljeća ako se izuzme rat Irak- Iran koji je davno završio, sa svojim neprijateljima obračunavao preko proxy grupa - šijitskih milicija u Iraku preko Hezbolaha u Libanonu, Hamasa u Palestini do Huta. Tu ne može biti tog tipa osvete jer su obezglavljeni. Hezbolah je ostao bez vođe i velikog arsenala oružja, Hamas je u velikim problemima. Ono što bi se moglo dogoditi i što stručnjaci najavljuju su kibernetički napadi od strane Irana na SAD - banke, bankarske sustave. Trump je sve u FBI-u stavio na migrante da izbace one koji peru posuđe, a onaj dio koji bi se trebao baviti kibernetičkim napadima je dosta oslabljen. Hoće li se to osvetiti Trumpu to ćemo vidjeti.

Viktor Orban i Andrej Plenković danas su slično govorili i obojica su upozorili na tri moguće posljedice ovih napada na Europu - poskupljenje cijena nafte, novi migrantski val, teroristički napadi. Jesu li u pravu?

Živimo u svijetu u kojem svatko može biti politički analitičar i biti u pravu, međutim sve ovisi o tome kako se Trump toga jutra probudi i što će napraviti. Ništa više ne možemo predvidjeti. Što se tiče porasta cijena nafte, ona ovisi o Hormuškom tjesnacu ako se zatvori tu će posljedice biti drastične. Vidim da nema najava da će se to dogoditi, cijene nafte još uvijek stoje, ali sve ovisi kako će se u sljedećih par dana razvijati odnosi između Amerike i Irana. Ako Iran sjedne za stol s Amerikom onda neće biti zatvaranja tjesnaca. Što se tiče migranata - ne znam kojih migranata, za migrante iz Sirije svi se nadamo da bi se tamo mogli početi vraćati, u Iranu su ljudi masovno bježali iz Teherana, ali su im granice bile zatvorene za dalje tako da ne znam na što misle. Što se tiče terorističkih napada najjače grupe su već godinama umrtvljene što ne znači da ne postoje, moglo bi biti nečega. Iran neće tako lako prihvatiti da je ponižen, ali što može napraviti vidjet ćemo.

Ne strahujete da će se dogoditi eskalacija nego vjerujete da će se ova situacija riješiti u sljedećih par dana?

U ovoj cijeloj situaciji Iran je ponižen i poražen, Izrael ga je u onih prvih par udara ubio u pojam, ali ne samo u pojam. Onda su se priključili Amerikanci, a Iran nema saveznika koji bi se uključili ako izuzmemo ove proxy grupe koje su gotovo uništene. Njihovi saveznicu su Rusija i Kina. Rusiji je nekakav ultimativni neprijatelj Amerika, a prijatelj je Iran, ali Rusiji u ovom trenutku bolje paše da bude dobra sa svojim neprijateljem nego s Iranom. Ne može Rusija toliko pomoći Iranu koliko sebi može odmoći. Kina igra mudro zadnjih nekoliko mjeseci kada uzmemo u obzir Ukrajinu i situaciju na Bliskom istoku. ni njima ne odgovara zaoštravanje odnosa, oni daju Iranu podršku jer 40 posto nafte dobivaju od njih i imaju odličnu trgovinu sa zemljama u zaljevu, ni za njih ne bi bilo dobro da se zatvori Hormuški tjesnac. Kina sigurno neće ulaziti u rat zbog Irana, ali ona sad može reći ako Amerikanci mogu iz čista mira napasti nekoga možemo i mi one otoke s kojima se svađaju - Filipine, Vijetnam.

Trump na Truth Socialu spekulira o promijeni režima u Iranu je li tako nešto moguće?

Promjena režima je svuda moguća, u jednoj diktaturi kakva Iran je to je vrlo teško jer nema demokracije, slobode izražavanja. Većina opozicijskih političara je i u zatvoru međutim podsjeti bih ovo je kao da se zatvara krug - 1950. je srušena demokratski izabrana vlada, premijer Mosadek i to je bila prva akcija CIA gdje ruše neku vlast. Tada je sve krenulo po zlu, tim događajem je Iran radikaliziran. Iranski režim ovime sigurno neće biti srušen može biti kontra efekt može se homogenizirati. To je drugačija zemlja od okolnih arapskih zemalja koje se sastoje više na plemenskom principu. Iran je država koja traje nekoliko tisuća godina, to je jedan narod koji ima državnost i osjećaj pripadnosti toj državi. Režim ovime neće pasti, ali mogao bi biti uzdrman.

Vidjeli smo promjenu kod Trumpa ranije je kritizirao američko uključivan je u sukobe, a sada je on taj to radi?

Ne znam tko se više ičemu udi od Donalda Trumpa. Ja mu nisam vjerovao od prvog dana kada se pojavio u prvom mandatu. U predizbornoj kampanji su mnogi govorili da će glasati za njega zato što neće voditi ratove, a onda je u inauguracijskom govoru rekao da će možda zauzeti Panamu, Greenland pa je spomenuo i Pojas Gaze, a sada je napao ovdje. Njegovi birači i stranka se ponašaju kao nekakav kult koji ima vođu kojega se ne propitkuje. Meni je nevjerojatno da republikanci koju su demokratima zamjerali jer su ratovali sada sve može.