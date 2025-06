Hrvatski stručnjak za međunarodnu sigurnost: 'Ovo je prekretnica. Mogući su teroristički udari, pa i u SAD-u'

Dan nakon američkog napada na Iran, i Izraelci su gađali njihovo ključno nuklearno postrojenje Fordo. Dok se avioni koji s izveli napad na Iran vraćaju u SAD, postavlja se pitanje koliko je uspješna misija bila.

Američki napad na Iran ima i svoje gospodarske posljedice. Na svjetskim tržištima cijena nafte nastavila je rasti, a pravi potres dogodit će se ako iranski vrhovni vođa ajatolah Hameneji odluči zatvoriti Hormuški tjesnac. To je jedna od najvažnijih svjetskih ruta za tranzit nafte, i dovelo bi do rekordnih cijena nafte.

O ratu velikih sila u studiju RTL-a Danas razgovarali smo sa stručnjakom za međunarodnu sigurnost, profesorom Mirkom Bilandžićem.

Popodne je stigao odgovor Irana, odmazda kojom su prijetili. U svojoj operaciji 'Radosna vijest pobjede' napali su američku bazu u Dohi. Je li to taj konačni čin odmazde?

Nakon američkog udara na Iran, za očekivati je iranski odgovor. I sigurno su jedna od primarnih meta u toj odmazdi sve američke baze na tom lokalnom području. To je ozbiljna koncentracija američke vojske, do razine 50.000 tisuća raspoređenih u nekoliko baza. Katarska je jedna od tih baza koja ima zapovjedništvo. Puno je važnija bahreinska, koja je zapovjedništvo američke Pete flote i koja je ustvari garancija sigurnosti i američkih interesa na tom području. Sve su te baze, između ostaloga, meta i to ne samo Iranu, već i svih frakcija šijitskih koje su vezane uz Iran i to je jedan od scenarija koji nas čeka u budućnosti.

Govorilo se o buđenu terorističkih iranskih ćelija. Što bi se to moglo dogoditi dalje, ovo vjerojatno nije kraj odmazde?

Sukob između Irana i Izraela, s uključenjem Amerike u rat je prekretnica gdje nema povratka na staro. Netko će biti gubitnik. Iranski nuklearni program i Iran su meta Zapada i Izraela. Evidentno je za očekivati odgovor u smislu terorističkih udara i prema tom području, ali takvi sukobi uvijek imaju refleksiju puno širu od tog područja. To znači prema američkim i izraelskim interesima diljem svijeta.

I na američkom tlu?

I to je moguće. Kad su izraelski interesi u pitanju, oni su se događali ranije na području Latinske Amerike, Argentine, što je Hezbolah radio. To je nešto što možemo očekivati bez obzira na destrukcije Hamasa i Hezbolaha kao vojno-političkih struktura na tim područjima. Njihov potencijal za terorističke akte pojedinačnog tipa nije oslabljen. Dapače, bojim se da je on, s obzirom na tu osvetničku dimenziju i emocionalnu dimenziju, još postojaniji nego što je bio.

Kada se govorilo o odmazdi Irana, Donald Trump im je poručio: 'Da se niste usudili'. Što onda očekivati od njega?

Amerikanci ovdje neće stati. Američka meta su rušenje iranskog režima i uništenje iranskog nuklearnog programa, ne samo postrojenja. To je američki prioritet zadnjih četrdesetak godina. Pitanje je samo neposrednog trenutka, povoda i tipa operacije.

Gdje je tu Rusija? Danas nije bio samo simbolični posjet iranskog ministra vanjskih poslova Moskvi?

Rusija je u određenom tipu savezništva s Iranom i ove poruke diplomatski imaju svoju težinu. Meni se čini da Rusija u ovom trenutku nema veći potencijal, niti interes za stati u nekom ozbiljnijem tipu odnosa s Iranom, a to je određeni tip vojnog savezništva. Tu se može raditi o distribuciji uzajamne vojne pomoći kao što Iran radi Rusiji u odnosu na Ukrajinu. No, kao što Amerikancima nije u interesu da Iran ima nuklearno oružje, to je još manje u interesu Ruskoj Federaciji. Savezništvo je jedno i utjecaj Rusije na tom području. No, posjedovanjem nuklearnog oružja Iran postaje samostalni igrač koji više ni o kome ne ovisi, i to nije u interesu Rusiji.

Počeo je i trgovinski rat, prijeti se zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Što ako ga Iran blokira i koliko je to izvjesno?

To je energetska i ekonomska žila kucavica svijeta. To je nešto što će imati dramatične posljedice i u energetskom i ekonomskom smislu, ali bojim se i u smislu eskalacije jednog novog tipa rata ako se to zaista dogodi. Imat ćemo tankerski rat, deblokadu takvih pokušaja. Iran ima namjeru to napraviti, a čini mi se da ima i sposobnost tako nešto napraviti. Imali smo takve slučajeve u ne tako davnoj povijesti. Nažalost, to je jedan od scenarija ekstenzije ovog rata i to ne može odbaciti.