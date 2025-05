Božo Sušec za Direkt otkriva tko je najviše zaslužio biti prvak Hrvatske: 'Imali su najmanje slabosti'

Do 78. minute jadranskog derbija prvenstvo je bilo napeto, a onda je nakon gola Hajduka postalo infarktno.

Svaka momčad odigrala je 35 kola, 3150 minuta, a prvaka Supersport HNL-a odlučit će posljednjih 90. Uoči Hollywoodske triler završnice - nada i dalje tinja u sva tri najveća hrvatska grada.

"Malo za Rijeku sam emotivan, neka budemo prvaci, zaslužujemo", govori Sergio iz Rijeke.

Da će Dinamo biti prvak siguran je Željko iz Zagreba koji tvrdi da mu se "Bog direktno obratio".

"Bog mi to govori", siguran je Željko.

"Dok ima i malo nade - uvijek ćemo se nadati i navijati za Hajduk", kaže Jurica iz Splita.

Puno toga se mora poklopiti

U zadnjem kolu Rijeka ima sve u svojim nogama, treba joj pobjeda na domaćem terenu protiv Slavena. Dinamo pak čeka kiks Rijeke na Rujevici. Šanse ima i Hajduk, ali puno toga se mora poklopiti.

"Mislim da je Rijeka najviše zaslužila taj naslov, da je imala najmanje slabosti od svih ovih kandidata, od ta tri kandidata i ako ga osvoje - svaka čast", prognozira poznati komentator Božo Sušec.

Livaja podsjetio na sukob s Armadom

Atmosferu je uoči povijesne nedjelje dodatno zapalio Marko Livaja. Nakon izlaska iz igre pokazao je srednji prst Armadi i još jednom podsjetio na stari sukob s riječkim navijačima nakon kojeg se oprostio od reprezentacije.

"On, ako će se disciplinci HNS-a držati pravilnika će preskočiti zadnje kolo protiv Šibenika - zbog kazne", objašnjava Dražen Krušelj, novinar Jutarnjeg lista.

Ipak Livaja se stigne žaliti ako bude sankcioniran pa bi kaznu mogao odraditi sljedeće sezone.

Kako god bilo, čeka nas završnica kakvu nismo vidjeli 30 godina i zadnjeg kola tadašnje Lige za prvaka.

"96. kad su bili ravnopravno tadašnja Croatia, Varteks i Hajduk. A Croatia i Hajduk su završili bodovno izjednačeni, ali zbog ono međusobnih susreta, Croatia je bila prvak", prisjeća se Krušelj.

Mogući su dogovori Rijeke i Slavena Belupa

Kalkulacija je uoči posljednjeg kola je mnogo. Prebrojavaju se bodovi, rade kombinacije. Neki idu toliko daleko pa strahuju od mogućeg dogovora Rijeke i Slaven Belupa koji igraju i finale kupa i ključnu ligašku utakmicu.

"Naravno da se kod nas uvijek kombinira o dogovorima i svemu da Rijeka se sa Slavenom može dogovoriti da Slaven izgubi ovu liga utakmicu, a Rijeka mu to vrati kroz kup, ali ja to jednostavno ne želim u to vjerovati", zaključuje Sušec.

Riječki navijači odbacuju takvu mogućnost i podsjećaju da se puno više pribojavaju scenarija iz 1999. kad je Rijeka pod sumnjivim okolnostima izgubila naslov od Dinama u zadnjem kolu.

"Imam šal koji mi je moj brat poklonio, iz Italije sam došao specijalno na tu utakmicu. I bile su suze radosnice, a onda su nam ukrali, možda igrači, možda i vodstvo”, prisjeća se Sergio iz Rijeke.

Nadam se da se neće ponoviti ta 1999. i taj naslov koji nam je Krečak oduzeo", zaključuje Dorijan iz Rijeke.

Povijesna završnica

Rollercoaster sezona sigurno nije najbolja, ali je vjerojatno najzanimljivija u povijest HNL-a. Prvak će naslov osvojiti s rekordno malim brojem bodova. Ipak - stadioni će u nedjelju biti puni.

Nakon suza na Poljudu - nagađalo se da će se u nedjelju od nogometa oprostiti i Ivan Rakitić, ali on kaže da još ima nedovršenog posla prije konačne odluke.