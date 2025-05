Livaja pokazao srednji prst Armadi prilikom napuštanja terena. Evo kolika mu kazna prijeti

Hajduk je slavio u Jadranskom derbiju i vratio se u borbu za naslov. Marko Livaja zabio je jedanaesterac u 12. minuti i to prekrasnom Panenkom. Strijelac prvog gola i kapetan Hajduka Marko Livaja, na terenu je bio do 74. minute, kada je izašao zbog ozljede.

Prilikom izlaska, prolazio je ispod Armade koja ga je vrijeđala, a on im nije ostao dužan već im je pokazao srednji prst. Zbog te geste sada mu prijeti rigorozna kazna. Disciplinsku prijavu može podnijeti povjerenik natjecanja Josip Brezni, pa Livaja može biti i naknadno kažnjen prema članku 51. Disciplinskog pravilnika. U njemu se navodi: “Tko se nesportski ponaša prema gledateljima riječima, pokretima, gestama ili na drugi način kaznit će se: novčanom kaznom i zabranom igranja do pet utakmica, ili zabranom obavljanja funkcija od dva do šest mjeseci.”

Gotovo je nemoguće da kazna bude određena prije zadnjeg kola pa bi se eventualne utakmice suspenzije prenijele na sljedeću sezonu SHNL-a. S obzirom da je snimka postala viralna, vjerojatno će prijava biti podnesena.

