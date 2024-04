PREKO 200 ŽENA? / Na snimanju reklame tjerao na seks, zvao na 'secret white partyje'. A ovako je Matanić nekad govorio za RTL

Krajem 2017. su se u cijelom svijetu pod hashtagom "me too" počeli razotkrivati seksualni zlostavljači. Šest i pol godina kasnije, u Hrvatskoj je sazrijela misao da maltretiranje žena nije normalno ponašanje pa imamo prvi pravi "me too" slučaj. Čovjek koji je bio lice kampanje protiv nasilja nad ženama, koji im je poručivao 'Dosta je šutnje' i u seriji Šutnja bavio se problemom seksualne trgovine, koji je ovako govorio o tome zašto tu seriju radi - zbog svih tih supruga koje su sigurno znale da im muževi rade strahote nad tinejdžericama, ali zbog statusa u društvu ili zbog straha i realne opasnosti napravile su dodatno zlo – šutjele su". Baš taj feminist od kojeg bi to zadnjeg očekivali, radio je strahote mladim djevojkama