Nakon što je priznao da je seksualno uznemiravao kolegice i deaktivirao profil na Facebook profilu, redatelj Dalibor Matanić (49) iznenadio je mnoge novim potezom. Vratio se na društvenu mrežu kako bi učinio jednu stvar. Naime, ispod objave o priznanju seksualnog uznemiravanja, ograničio je komentare pratitelja samo na one koji ga prate dulje od 24 sata, piše Index. Zatim je ponovno nestao s društvenih mreža.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL Dalibor Matanić

Podsjetimo, nakon optužbi za seksualno uznemiravanje mladih kolegica, Matanić se oglasio na Facebooku i ispričao svoju priču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu. Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru kojeg bi snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja", započeo je Matanić.

"Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode. Tek sada, kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga. Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najbitnije u svemu ovome je da sam ja u potpunosti osvijestio da je to što sam radio neprihvatljivo, tog nisam bio svjestan i nisam razumio svoju poziciju na ispravan način. Nema opravdanja za pogreške koje sam počinio, predan sam radu na sebi kako se takvo ponašanje i postupci ne bi nikada ponovili. Spreman sam snositi posljedice, suočiti se s problemima koje imam, ali molim sve, posebno medije, da budu obzirni prema mojoj obitelji, koja s ovim nema ništa. Napravio sam puno umjetničkih uspjeha za ovu zemlju, ali vjerujte mi da bi iste sekunde sve to mijenjao samo da sam na trenutak bio bolji muž, bolji otac i manje povrijedio druge."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Nakon ove izjave u potpunosti se povlačim iz javnosti i molim sve za razumijevanje s obzirom na to da sam na liječenju upravo zbog problema koje sam uzrokovao. Hvala svima, naročito glumcima na iskrenoj podršci", napisao je Matanić na Facebooku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pljušte reakcije na slučaj Dalibora Matanića, oglasili se i redatelji: 'To je nasilje nad ženama'