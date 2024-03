U odijelu s kravatom, ali prilično uživljeno, tako je premijerski kandidat Mosta Nikola Grmoja odrepao segment njihove predizborne pjesme u neuobičajenom glazbenom izletu.

Renato Đošić Renman, jedan od pionira hrvatskog hip hopa, danas burger majstor, ovako doživljava ovaj politički otklon od uobičajenog.

"Jedino dobro kod njega je to što se nije presvukao kad je ušao u studio i što ima dobar mot rukama, ali tekstopisac uopće nije razmišljao o tome da će on biti prisiljen to odrepati", komentira Renman.

Ovo su prvi mačići, odnosno prvi put da političar u kampanji repa. Ranije su neki puštali drugima da pjevaju o njima, poput Borisa Mikšića, neki su lupkali poput Ive Josipovića, a neki su, potom Miroslava Škore, u podlozi puštali svoje pjesme. Ili su, kao Franjo Tuđman, angažirali glumce da ih hvale, pa čak i časne sestre.

Ali personaliziranu kampanju na velika je vrata u hrvatsku politiku uveo Ivo Sanader.

"Sanader je točno znao pogoditi poruku, zarobiti onaj prevladavajući sentiment koji ga je u krajnjoj liniji vodio do izbornih pobjeda", kaže izborni komentator RTL-a Mate Mijić. U kampanji je Sanader efektno koristio i sportaše selebritije, poput braće Kovač.

Sve dok se nije začulo kukuriku, kada je opozicija kroz personaliziranu kampanju Zorana Milanovića uspjela, za razliku od restarta prije četiri godine, kada poruke nisu slali političari, nego obični građani. A sada već kreću i spominju rijeke pravde koje dolaze, ali bez Onoga kojeg se ne smije spominjati.

"Mogu li se oni u kampanji kreativno poigrati, tako da nekakav neznani junak bude u spotu, nekakva mitska figura, osvetnik, kojeg neće prikazati tko je, a da možemo pretpostaviti tko je, tu se da jako dobru priču iz kreativne perspektive napraviti", kaže Mijić.

Kreativnu i raspjevanu kampanju Možemo su već pokazali da mogu napraviti, vidimo to sad pokušavaju i s desnice, a HDZ - hoćemo li ponovno dobiti koševe ili će se igrati na sigurno, makar i u predizbornom spotu ne vezali pojas.

"Mislim da idu upravo na tu poruku kontinuiteta, sigurnosti, stabilnosti, bez eksperimenata. E sad, pitanje je koliko mandata za redom možete dobiti na istu ili sličnu foru", zaključuje Mijić. Možda je vrijeme da poput Mostovaca danas na Trgu i u HDZ-u i SDP-u netko zapjeva. Bi li uopće njihovi premijerski kandidati mogli repati?

"To mora biti načitan lik, lik koji zna spiku, koji je imao pet iz zadaćnica, mora biti netko tko to može", kaže Renman, a na izravno pitanje kome bi to više pasalo, Milanoviću ili Plenkoviću kaže "ne znam, neću implicirati ništa, ali nekako mi je Zoki bliži tome".

Ali nekako sumnjamo da će se onaj kojeg se ne spominje na takvo što odvažiti, aktualnog premijera kako repa još je teže zamisliti. Ipak, svima ostaje prostor za druge kreativnosti i iskorake u nepoznato.