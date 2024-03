Analitičari Krešimir Macan i Mate Mijić gostovali su u studiju RTL-a Danas gdje su komentirali prljavu kampanju uoči izbora 2024. godine. Na pitanje ima li predsjednik pravo kad optužuje HDZ za prljavu kampanju, Macan kaže da i on mora smanjiti prljavi doživljaj pa onda neće biti prljave kampanje.

"Ovdje je previše grubih riječi do sada izrečeno u kampanji i kada tako nešto drugo kažete najlakše je izrezati van. Mislim da su i oni procijenili da im je to radilo štetu u Uredu predsjednika, jer je izjava izvučena iz konteksta i ružna je. Bolje je ne govoriti takve stvari da se onda ne bi događalo to", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje hoće li se brutalne metafore predsjedniku na kraju obiti o glavu u ovoj kampanji, Mijić kaže da je moguće jer ćemo imati "puno tih 'Scorsesea' iz našeg sokaka koji će rezuckati, spajati, producirati ta videa koja zapravo ocrnjuju, denunciraju protivničke kandidate".

"Neće se tu samo predsjednik Republike naći na udaru, naći će se svi", kaže Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba smanjiti doživljaj

Ustavni sud, kao niti DIP ništa ne govore, a Milanović je konstantno u toj kampanji, a to su mu kao zabranili.

"To je nešto što trebamo razlučiti. On ne bi trebao biti u kampanji, ali mi smo sada u onom pretkampanjskom razdoblju. Mislim da je ključno razdoblje što će napraviti od Uskrsa i od ponedjeljka, kada budu poznati kandidati jer on sve do zadnjeg trenutka može dati ostavku i može postati kandidat. Ali u onom trenutku kada krene službena kampanja, onda će vjerojatno DIP i Ustavni sud pisati žute kartone. Oni na kraju mogu reći da su poništili izbore jer su bili neustavni. Velika je odgovornost na Predsjedniku Republike da u onih 15 dana od Uskrsa smanji doživljaj, a to je vrlo nezgodno za njegovu poziciju", kazao je Krešimir Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer ga je zvao na dvoboj, a predsjednik je najavio da će biti još iznenađenja. Na pitanje što očekuju do 29. ožujka kada se trebaju predati kandidacijske liste, Mijić kaže da ako predsjednik ne da ostavku, ne vidi nikakav spektakl. "Ne vidim mogućnost tog sučeljavanja jer bi to značilo da je predsjednik otvoreno u kampanji što on sasvim sigurno neće biti, osim ako izvede onaj manevar s Europskim izborima. Za sada ne postoje pretpostavke da se njih dvojica sučele. Mislim da to u krajnjoj liniji odgovara i Plenkoviću, zato što ove druge može odbiti pod pretpostavkom nema Milanovića, pa što ću se sučeljavati“, kaže.

Upitani što očekuju kada kampanja i službeno krene, Macan kaže da prvo očekuje da se oni i pripreme za kampanju. "Izgleda da su svi zatečeni. Vidjeli smo jučerašnje skupove, Domovinski pokret je odradio onu pokaznu vježbu, bilo je više ljudi u Lisinskom nego na skupovima Rijeke pravde“, kaže, dodajući da su po njemu ti skupovi propali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Domovinski pokret je pokazao da je snaga na koju se može računati. Prije svega se stranke moraju konsolidirati do Uskrsa, to im je rok pa će krenuti s oglašavanjem i ostalim pa ćemo i vidjeti nešto od kampanje. Mi u ovom trenutku ne vidimo ništa od kampanja. Minimalno je oglasa, minimalno bilo kakvih sadržaja“, kaže Macan. Mijić dodaje da je lijeva oporba pokazala da se malo ulijenila te da vjerojatno računaju da će Milanović to sam povući.

"Oni su kao nekakva trula splav koju bi te rijeke pravde trebale izbaciti na obalu i do cilja ih dovesti. Nisam siguran da će se to tako i dogoditi. Milanović ima taj jedan poseban naboj, on ide sto na sat, ali nešto i oni trebaju raditi. Oni na to računaju i slažu liste. Njima je sad najbitnije tko će u Sabor, a ne tko će nešto raditi na terenu“, dodao je Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domovinski pokret pogodio s Kolakušićem

Na pitanje jesmo li čuli kakve poruke u kojem će smjeru kampanja ići, Mijić kaže da nam brojnost govori puno što se tiče nekakve nade. "Mi sada pričamo da se stvara nekakva fronta koja će smijeniti jednu dosta suverenu vlast koja već dugo vlada dosta suvereno. Imate li vi naznake da se to zbiva? Ako vidite 100 ljudi, 500 ljudi u gradu Zagrebu, to djeluje dosta nisko profilno da bi ljudima dalo nadu da se sprema smjena vlasti. To je nešto gdje vi morate i brojnošću pokazati da doista puno ljudi vjeruje u tu priču“, kazao je.

Macan je dodao da se Možemo! potrudio te su dali 13 točaka. "Ali nažalost, oni ostaju u sjeni ovoga sukoba dva brda i onda u principu i mi ignoriramo kao nije se ništa dogodilo", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirajući Domovinski pokret i Mislava Kolakušića, Mijić kaže da je Kolakušić veliko pojačanje, pogotovo u prvoj izbornoj jedinici. On je jako aktivan na društvenim mrežama i on im tu može dati jednu novu dimenziju, jer oni budimo realni pravo rješenje za prvu izbornu jedinicu nisu imali, a sada su ga dobili“, kaže. Dodaje da on više vuče protestne glasove, a Domovinski pokret više nacionalističke.

Macan kaže da će oni uspjeti privući te birače do kojih je inače teško doći. „On njih okuplja na društvenim mrežama. Ima YouTube videe po 50.000 pregleda , dakle njega netko gleda. Svaki dna očekuju propovijed“, rekao je. "Treba i te birače izvući na birališta, a Mislav Kolakušić ima tu snagu da to pokuša napraviti“, zaključio je Mijić.