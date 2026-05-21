U Međimurje stiže megafarma pilića, Darko Rundek za Direkt: 'To nema smisla'

Ušće rijeke Mure u Dravu, zaštićeno područje s preko 50 rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Neki koji ovdje žive u posljednje vrijeme parafraziraju Darka Rundeka - "Drava se ne trži, niti ne kupuje".

Bili smo danas tik uz rijeku Dravu, na području koje se naziva "europska Amazona".

Kompletno je zaštićeno, a ovih se dana sada ondje dovršava jedna velika farma pilića. Da, na niti 200 metara od ornitološkog rezervata kraju se privode radovi na industrijskoj farmi s čak sedam peradarnika, u kojima će se godišnje obraditi više od dva milijuna pilića.

Prosvjedi lokalnog stanovništva

Dio lokalnog stanovništva protiv projekta je pokrenuo prosvjede.

"Problem je ova lokacija i blizina naseljenih područja. Zašto to mora biti tako veliko, tako blizu i baš ovdje, gdje je zapravo jedno od posljednjih očuvanih riječnih područja u Europi. Zašto uništavamo ono najbolje što imamo?", pita se Tihana Kosi iz Inicijative Legrad - Donja Dubrava.

Aktivisti naglašavaju da najavljeni prosvjed nije protiv investicija ili peradarstva, nego prvenstveno protiv gradnje tik do zaštićenog područja.

"To područje je zaštićeno hrvatskim i europskim zakonima na pet stupnjeva razine. Svugdje u Europi se takve farme kilometrima daleko rade, kod nas se na 38 metara od prvog zaštićenog područja gradi megafarma", ističe Emil Gebeješ, također član iste građanske inicijative.

Investitor uvjerava da je sve po zakonu

Ne da se gradi, nego investitor planira da do srpnja sve ovo bude gotovo, da se može useliti 300 tisuća pilića, koliko će ih biti u jednoj smjeni.

Investitor kaže da se projekt provodi u skladu sa svim propisanim procedurama i uz ishođene sve potrebne dozvole svih nadležnih institucija. Ovom investicijom žele, kažu, osigurati dostupnost hrvatskog svježeg pilećeg mesa i smanjiti ovisnost o uvozu.

"Riječ je o suvremenim, visokotehnološkim peradarnicima s automatiziranim sustavima hranjenja, pojenja, ventilacije i nadzora, koji zadovoljavaju stroge europske standarde zaštite okoliša, sigurnosti hrane i dobrobiti životinja", odgovorili su na Direktov upit iz Perutnine Ptuj - PIPO Čakovca.

Stanovnici oko farme ne brinu puno

U prilično pustom mjestu Legrad stanovnici oko farme ne brinu puno, uzimaju da je stvar već gotova i da bi bila glupost da se to sad prekine. Gospođa Jacinta u susjednoj Donjoj Dubravi brine zbog kamiona koji joj prolaze ispred kuće, ali još više zbog unuka.

"Dobro, možda bi se ljudi zaposlili, možda bi bilo dobro da se zaposle, ali na život nas i na život mojih unuka ja ne znam kako će utjecati. A tu je i voda, kolika bude ta zagađenost", pita se Jacinta.

Investitor jamči da ni zagađenja niti ikakvih neugodnih mirisa biti neće, kako je pokazala i studija utjecaja na okoliš. U to vjeruje i načelnik općine, SDP-ov Ivan Sabolić, koji podsjeća da tri kilometra dalje već postoji slična farma i da je možda imalo smisla buniti se ranije, a ne kad je projekt skoro gotov.

"Malo je kasno razgovarati o nečemu o čemu se trebalo razgovarati prije dvije i više godina, a na kraju krajeva, ako će i doći do nekakvih problema, postoje mjere koje će se upotrijebiti protiv vlasnika farme, gdje će se sanirati šteta, ako se dogodi. Normalno, nikome nije u interesu da se bilo što dogodi", kaže Sabolić.

Rundek: 'To nema smisla'

Ali nakon prosvjeda protiv gradnje puno veće farme pilića kod Siska, i na prosvjedni koncert uz Dravu doći će Darko Rundek, koji podsjeća da na takvim megafarmama pilići pate.

"Jednostavno, to niti Podravcima niti Međimurcima ne treba, a ne treba ni picekima. Tako da, za nečiji tuđi profit, da se cijeli jedan kraj zagadi, to nema smisla", zaključuje Rundek za Direkt.

Jer za prosvjednike, kao i vjerojatno za svakog tko živi ovdje uz Dravu, nema te investicije koja bi opravdala da se zaštićenom prirodnom području dogodi išta loše.