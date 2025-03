Mojmira odgovarala na pitanja, neka su bila škakljiva: 'Tako mi je cijeli život...'

Ostalo je nešto više od 20 dana do zatvaranja glasanja za Večernjakovu ružu, a Mojmira Pastorčić, voditeljica i urednica RTL Direkta, jedna je od petero nominiranih kandidata u kategoriji TV osoba godine. Na Facebooku je tim povodom Mojmira odgovarala na pitanja gledatelja.

Kako je tvoj pas koji je za vrijeme COVID-a uletio u kadar?

"Pravi Vučko je i dalje živ. U dobrom je stanju. Ima 14 i pol godina, što je dosta puno za psa te veličine, lažnog njemačkog ovčara. Nisam sigurna da bi više mogao skočiti onak na stol kao što je skočio u vrijeme korone. Ali dobro je. Možda malo slabije čuje i vidi, ali dosta je dobro", rekla je Mojmira.

Sviraš li neki glazbeni instrument?

"Sviram. Završila sam osnovnu školu, svirala sam klavir. Doduše to je bilo pred dosta godina i nisam baš sigurna koliko i dalje dobro sviram", rekla je Mojmira.

Zašto kada slušaš gosta imaš izraz gađenja na licu?

"Odlično pitanje. Ovako, iskreno moram reći, nisam bila svjesna da imam takav izraz lica kad nekoga slušam. Rekla bih da je to moja ozbiljna faca, da je to ta faca kad sam stvarno skoncentrirana i nekog slušam. Međutim, tek kad sam počela raditi kao voditeljica Direkta sam shvatila da to izgleda kao izraz gađenja. Zanimljivo je što nisam u stanju ponoviti tu facu on demand. Sad da mi kažeš daj napravi tu facu - ne znam. Ali imam dogovor s realizatorima u režiji da kad napravim tu facu, da mi onda netko u uho samo kaže "faca" i onda nastojim promijeniti izraz lica. Ali stvarno ne radi se ni o dosadi, ni o gađenju, nego jednostavno tak izgledam", uvjerava Mojmira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko si visoka?

"Jako me često ljudi pitaju koliko sam visoka. Visoka sam 1.83 m, možda čak i malo više. Dosta sam visoka i cijeli život imam prekratke rukave, prekratke nogavice, preveliko stopalo i tako. Jako teške stvari", kroz smijeh je prokomentirala Mojmira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možeš li laganije i razgovjetnije postavljati pitanja?

"Mogu se potruditi. Svjesna sam da je to nekad problem i da dosta brzo govorim. Ne mogu obećat, ali mogu se potruditi da govorim sporije i razgovjetnije", rekla je Mojmira.

Zašto nemaš nokte, štikle i šminku kao sve ostale?

"Ovo mi je možda najbolje od svih pitanja koje sam dobila. Istina je da nemam nokte. Ne lakiram uopće nokte. Ne sviđa mi se to. Nikad ih nisam lakirala. Posebno mi se ne sviđaju oni umjetni nokti. Ne nosim štikle. Visoka sam. Štikle mi ne trebaju. Uvijek nosim ravne cipele. Ne stavljam botoks. To jednostavno nije moj đir. Vjerujem u to da čovjek treba prirodno izgledati. Meni se to sviđa. I mislim da to što nekako na televiziji izgledam onako kao što zapravo izgledam, da je to ta neka iskrenost koju čovjek prepozna. Isto tako i normalno govorim i izgledam onako kako izgledam. I mislim da ljudi prepoznaju kad si prema njima iskren. Mislim da ne moraju sve žene… Zašto bi sve žene na televiziji morale nositi štikle? Zbog čega bi sve žene na televiziji morale imati nokte? Ja mislim da nije sve u izgledu. Za mene je na prvom mjestu uvijek sadržaj", poručila je Mojmira.

Kada je 'Mooolim?!' postalo fora?

"Mooolim?! je jedna od najuspješnijih dijelova Direkta. To je jedna od najcitiranijih, najčitanijih, najgledanijih stvari koje imamo. Mislim da su se ljudi na to ulovili zato što je nekako self-explanatory. Naprosto, nešto to je besmisleno, nevjerojatno, može biti iz bilo kojeg aspekta društva, može biti domaće, može biti strano. Znači čudiš se nečem što je nevjerojatno. I jako je uspješno, ljudima se dosta sviđa, ali meni je omiljeno kad negdje dođem i onda meni netko kad se pojavim kaže: molim?! To mi se jako sviđa", rekla je Mojmira.

Zašto upadaš gostima u riječ?

"Upadam gostima u riječ zato što je vrijeme razgovora ograničeno. Emisija sve skupa traje 35 ili 40 minuta, Razgovor s gostom treba trajati sedam ili osam minuta. E sad, za mnoge goste, ako mu postaviš pitanje, on će na to pitanje odgovarati pet ili šest minuta. Znači ako mu ne upadnem u riječ, to će biti najdosadniji Direkt koji ste dosad gledali, zato što će ta osoba cijelo vrijeme koje je predviđeno za razgovor o raznim stvarima koristiti samo kao odgovor na jedno pitanje. Znam da to nekad ljudima smeta ali to je jednostavno… I misle si: "joj kak je ova Mojmira nepristojna" Stvarno nisam, ja se trudim biti pristojna prema svojim gostima i lijepo se razgovarati, ali nekad moraš čovjeku upast u riječ inače će biti turbo dosadno", poručila je Mojmira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jesi li ikad izašla u trenirci i bez šminke?

"Naravno da sam izašla. Izlazim u svakakvim besprizornim stanjima u šetnju s Vučkom. Nemam ni šminke, nit' sam lijepo obučena. I onda stavim sunčane naočale i nadam se da me nitko neće vidjeti", rekla je Mojmira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jesi li ikad htjela promijeniti ime?

"Kad sam bila mala i kad sam imala šest godina i kad sam sjedila u prvom razredu osnovne škole i kad su se sva druga djeca predstavljala i govorila ta sva normalna imena, Ana Klarin, Ivana Šakić, Ivan Živković, svi su se zvali normalno i onda kad bih ja rekla Mojmira Pastorčić, svi su se smijali u glas i pokazivali prstom u mene, tad mi je bilo neugodno. Kad sam odrastala, s obzirom da je to dosta neobično ime i da do dana današnjeg nisam upoznala drugu Mojmiru stvarno kad bi se predstavila nekom i rekla Mojmira svak bi uvijek rekao: Kako, kako? Tako da bilo mi je nelagodno i nisam baš bila sretna sa svojim imenom, ali sad ga obožavam i nikad ga ne bih promijenila. Jako sam zahvalna da imam to ime, ali ne da ga ne bih promijenila, nego čak planiram odbaciti prezime da ostanem samo Mojmira, ono kao Madonna, ne treba mi prezime", zaključila je Mojmira.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira u nevjerici: 'Merkel je znala da je virus pobjegao iz laboratorija, ali je to zataškala'