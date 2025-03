U ovom hrvatskom gradu žive najsrdačniji ljudi: 'Sve je najljepše, ima sve!'

Ne baš 500 milja, nego 88 kilometara od Zagreba, i malo dalje od mora, turisti su otkrili grad koji im je simpatičniji i od Rovinja, i od Dubrovnika, i od Splita.

"Bjelovar je divan grad. Sve je najljepše, mali grad koji ima sve", tako kažu građani. Jedan od njih - osnovnoškolac Noa, ima svoj razlog: "Volim živjet ovdje u Bjelovaru, jer jako volim svoje roditelje - i tako!"

Noa je danas naš najmlađi sugovornik, a Bjelovar je jedan od najmlađih hrvatskih gradova. Tek 1756., osnovala ga je Marija Terezija, i to kao vojno središte. Ni 300 godina kasnije ono je postalo najsrdačnijim hrvatskim gradom. Marija Terezija sigurno bi bila ponosna.

Traveller Review Awards

Da su Bjelovarčani najsrdačniji, odnosno da je Bjelovar grad osmijeha u zemlji kiselih faca nismo izmislili. Tako su turisti napisali u recenzijama na booking.com-u, pa je ovaj bilogorski grad od svega 36 tisuća stanovnika osvojio nagradu Traveller Review Awardsa. Najviše je to zaslužio zbog izuzetne gostoljubivosti. Što nije čudno, jer Bjelovar je tek friško krenuo s turizmom.

"Srdačan vam pozdrav. Recite mi zašto je baš Bjelovar najsrdačniji?", pitali smo saborskog zastupnika i gradonačelnika Bjelovara, Darija Hrebaka (HSLS).

U čemu je tajna?

"Zato što su naši građani srdačni! Bjelovar ima to da je jedan multikulturalan grad, miran, lijep, netaknute prirode, okružen Bilogorom koja je još uvijek neistražena, puna potencijala, mirna, dakle jedan suživot pojedinca s prirodom, i ljudi to sve više i više traže", govori Hrebak.

"Što imamo? Pa imamo zapravo sve. Od urbanog središta, manifestacija, cikloturizma, konjičkog turizma, grade se terme, zapravo nudimo sve ono što jedan moderan turist traži", dodaje Ana Kelek, direktorica TZ Bilogora-Bjelovar.

Turisti ovdje ne traže dugo kafiće, jer na niti 40 tisuća stanovnika, ima ih zamislite 200-tinjak.

"Gosti zbilja jesu srdačni, turisti su isto zbilja odlični, uvijek ljubazni", govori nam konobarica iz Bjelovara, Petra. S njom se slaže i frizerka Tonka: "Prije dvije godine sam se vratila živjeti ovdje u Bjelovar, počela ovdje raditi i jako sam zadovoljna. Sretna sam tu!Ne bi mijenjala Bjelovar recimo za Rovinj? Ne bih nikako. More je more, ali tu je baš lijepo", priznaje.

Najsrdačniji hrvatski grad

Lijepo je ovdje bilo odrastati i mnogima koje znate, a možda niste imali pojma da dolaze iz Bjelovara. Grad je to koji nam je dao Gordana Jandrokovića, Mirjanu Hrgu, Zdravka Mamića, braću Navojec, Anku Mrak Taritaš i Sašu - pobjednika prvog Big Brothera. Svi su oni nekad prošetali korzom. Korzo inače imaju i Rijeka i Pula i Varaždin, pa tako i Bjelovar. A baš je ta šetnica mjesto gdje Bjelovarčani vole provoditi najviše vremena.

Pa ne čudi da ćete baš ovdje sresti najviše tih srdačnih faca, koje nam kažu:

Ruža: Tajna Bjelovara su starine, zgrade, lijepo uređeno sve, crkva katedrala.

Milka: Od vrtića, do doma za umirovljenike, fakulteta. I što je najvažnije on je tako lijep da ga mi možemo s noge na nogu proći. Laganini!

Anica: Ljudi su komunikativni, pristupačni, i sve je naj naj!

Zdenka: Joj, ja kad sam tu došla to je tako jadno bilo. Malo veće selo. A za ovih 50 godina to se tako promijenilo. Tako je lijepo.

Noa: Jako se volim voziti biciklom tu. I jako volim ići u školu… Znaš voziti bicikl bez pomoćnih kotača? Još ne!

Na bjelovarskom “Kvatriću” nalazi se bjelovarski central park. Središnji gradski park mnogi smatraju i najljepšim u Hrvatskoj, a krasi ga bijeli glazbeni paviljon. Sagrađen je još u Drugom svjetskom ratu, a kažu da je jedan od najvećih takvih paviljona u Europi. Tijekom cijele godine na njemu nema što se ne održava, od koncerta do predstava, a ovo je ujedno i najomiljenije mjesto za fotkanje u cijelom Bjelovaru.

Pa smo se, naravno, fotkali i mi. Pa srdačan vam pozdrav iz najsrdačnijeg hrvatskog grada - grada Bjelovara.