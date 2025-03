Denis Mahmutović: 'Metastazirala je u pornografski tablodski pakao, a Vučić je vrhunski propagandist'

Aleksandar Vučić na sve je moguće načine pokušao umanjiti značaj i veličinu prosvjeda. Pokušao je lažima i propagandom, dizanjem tenzija, pokušao je pričama o nasilju, pronađenom oružju i umanjivanjem broja prosvjednika. Pokušao je kriveći oporbu, Hrvate, pa i unajmljivanjem studenata plaćenika, a kad nije uspio onda je udario silom -zvučnim topom.

Prosvjednici kažu da je odmah nakon toga zavladala panika, stampedo, da su ljudi počeli osjećati vrtoglavicu, nelagodu, bolove u uhu, dezorijentaciju. Nevjerojatno, ali studenti danas prenose da kad su se hitnoj pomoći javili s tim simptomima, građanima je uskraćena hitna medicinska pomoć, ako su bili na prosvjedu. Ovo je sada postalo pitanje kršenja ljudskih prava i granice upotrebe sile, ali Aleksandar Vučić kaže da nije upotrijebljen zvučni top.

Neki hrvatski novinari nisu uspjeli doći do Beograda, ali gost RTL Direkta Denis Mahmutović je uspio. On je danima na ulicama Beograda pratio prosvjednike.

Kako je to izgledalo kada je pušten zvučni top?

Ja sam bio blizu Slavije. Imamo dva glavna punkta odakle su krenuli prosvjedi - jedan ispred Narodne skupštine gdje je Pionirski park, a drugi je Slavija. Svi prosvjednici su pozvani da dođu na tu stranu gdje je Slavija jer se stvorila prevelika gužva kod Narodne skupštine. Počela je šutnja od 15 minuta i ništa se nije moglo čuti. Bila je potpuna tišina, stotine tisuća ljudi su bile u potpunoj tišini. Nakon 11 minute je odjednom nastao huk sa strane, ljudi su počeli vikati, derati se, krenuli su topovski udari. Ja uopće nisam bio u blizini ove točke gdje je pukao zvučni top i gdje je nastao stampedo koji smo vidjeli na snimkama, ali jasno se čuo bijes i buka koji su onda prerasli u neku kombinaciju veselja, galame, ljutnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je bio kraj?

To je bio kraj, ljudi su počeli bježati i odlaziti. Počeli su se raštrkavati na sve strane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ti se čini objašnjenje Aleksandra Vučića da nisu koristili zvučni top?

Ja Aleksandru Vučiću, ne vjerujem kad kaže koja je godina. Ne vjerujem mu apsolutno ništa, taj čovjek je dosad pokazao zavidnu razinu nepoštivanja demokracije i ljudskih prava. Nimalo me ne bi čudilo da je koristio represivni aparat, a pogotovo ovako ozbiljan.

Kako nekome iz Hrvatske izgleda kad dođe u državu gdje netko kao Vučić govori što želi - umanjuje broj prosvjednika, koristi silu, straši, unaprijed govori o nekom nasilju?

To izgleda odvratno, orvelijanski. Ovi prosvjedi pokazuju koliko je ta zemlja nažalost nazadovala, koliko je metastazirala u taj pornografski tabloidski pakao - u kaos. Taj čovjek je vrhunski propagandist. On to savršeno koristi i tako se održava na vlasti. S jedne strane vidimo studente, klince, djecu u ranim 20-im godinama, 'golobradi mulci' i cure koji su se uspjeli pobuniti protiv toga. Oni su počeli koristiti društvene mreže, imaju taj famozni internet i to im omogućuje da vide nešto drugo, nešto pametnije i zdravije. S druge strane imamo ogromnu masu koja je podložna takvom utjecaju i koja je zatrovana.

Razgovarao si s puno ljudi u Beogradu. Tko su ti ljudi koji su došli na prosvjed i što oni žele?

Svi su došli i to je najveći problem. Tu sam vidio studente - inteligentne, nevjerojatne, hrabre, mlade ljude. Vido sam bijesne ljude, starce. Vidio sam potpuni 'kuršlus'. S jedne strane imamo zastave Madonne, s jedne strane cara Dušana, imamo Đinđićeve fotografije, fotografije prekriženog Aleksandra Vučića. Vidio sam zastavu draže Mihajlovića, što Draža Mihajlović ima tražiti na prosvjedima, a pokraj njega možda pola metra dalje stoje transparenti sa znakom mira.

Želiš reći da je heterogena ekipa?

Svega je bilo. Prevladavajući je tu zapravo sentiment mir - možda je to zapravo i problem. Nitko od njih nije huškao na ništa. Svi su pokušavali iznijeti svoje zahtjeve koje iznose već mjesecima. Problem je što Vučić neće pasti mirno. On je to sam dokazao, rekao je da će prije umrijeti nego dopustiti ikakvu prijelaznu ili sličnu vladu. Sada kada imamo takvu hrpu razjedinjenih ljudi u jednome cilju koji se sami ne mogu dogovoriti što žele - neformalni cilj je naravno rušenje Vučića. Ako se ne mogu dogovoriti oko ostalih elementarnih, ideoloških smjernica ne znam kako mogu postići taj cilj osim pokazivanjem solidarnosti. Diktatori se s vlasti ne ruše solidarnošću.

Postoji li alternativa Vučiću?

Uvijek postoji alternativa. Diktatoru uvijek postoji alternativa i mora postojati zbog moralne higijene društva. Problem je što nitko još nije tu alternativu artikulirao. Studenti su se inteligentno distancirali od oporbe i politike jer znaju kakav je Vučićev modus operandi. Znaju da on denuncira i sotonizira bilo koga tko se usudi glavom i bradom, imenom istupiti protiv njega. Time što su se maknuli od bilo koje osobe ili grupe koja će istupiti dali su njemu prostora da se može nekažnjeno izvući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studenti dobro znaju što rade i žele?

Itekako. Ti mladi ljudi su nevjerojatno organizirani. Ja sam gledao oni su držali kordone, održavali su cijeli sigurnosni koridor u suradnji s bajkerima. Uspjeli su megafonima i čistom voljom, živcima i vlastitim mišićima održati red ispred stotina tisuća ljudi. Oni su savršeno odigrali organizacijski moment. Ono što je otišlo kasije u krivo koliko je to njihova odgovornost ne bih u to ulazio. Oni od samog početka nikad nisu tražili politički cilj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Misliš na ono što se dogodilo nakon prosvjeda?

Tako je nakon što se dogodio navodni zvučni top. Nakon što su se počeli događati prvi incidenti oni su samo skinuli prsluke i rekli ovo više nije studentski prosvjed. To je ostalo masi.

Kako si ti došao u Srbiju nakon tebe moje kolegice Katarinu Brečić i Anu Mlinarić nisu pustili?

Autom, ja sam ušao na blef i pukom srećom. Na granici su nas pitali imamo li što za prijaviti, mi smo rekli da nemamo i ušli smo. Ova sigurnosna procjena 'bezbedonsna pretnja' ili kako su to već nazvali je smijurija u rangu onoga zaustavite Reuters.

Vidiš li kraj ovome? Misliš li da će se nastaviti?

Mislim da hoće, nadam se da hoće, ali se nadam da će biti malo više artikulirani. Srbija je pokazala da je Vučić itekako u defenzivi, gubi kontrolu i popularnost. On je danima prije prosvjeda upozoravao nemojte voditi žene i djecu na prosvjede bit će nasilja. Kuhao je nasilje i indirektno pripremao na to. Snimljeni su ljudi u crnome - batinaši kako šetaju. Cijeli taj Pionirski park je prljava karikaturalna nakupina jada u centru grada. Kada vidite na što je on spreman - isplaćivati ljudima dnevnice, vidi se da je uzdrman i potresen. On je iz ovoga možda trenutačno izašao kao politički pobjednik, ali moralno i na bilo koji drugi način je teški gubitnik. To sad napokon svi vide. Svi sad vide da je car gol i bolestan, kužan da se raspada.