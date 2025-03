Sonja na radnom mjestu slušala cajke pa dobila otkaz: To će ih koštati i do 70 tisuća eura

"Orijentalne" note mogu se čuti i na radiju, i u zagrebačkoj Areni, i u kafiću, i na vašim mobitelima. Ali na benzinskoj?! Cajke na benzinskoj? Aaa to ne. Ne može.

Gospodin koji je tankao na Jarunu, ostao je zgrožen kada su ga na naplati dočekali narodnjaci. Požalio se, rekao da tamo gorivo više neće točiti - a onda je djelatnica Sonja koja je cajke i upalila dobila otkaz.

Na pitanje je li to opravdan razlog za otkaz, Petra iz Zagreba kaže "pa za otkaz ne".

"Potpuno besmisleno. Ukusi su različiti, što bi onda trebalo zatvoriti nekoga tko iznajmljuje arenu i dolazi 100 ljudi?", komentirala je Željka iz Zagreba.

"Čovječe, ako netko sluša te cajke, trapoidne cajke, koga boli briga? Mislim da je glupo", rekao je Jan iz Zagreba.

Benzinska je mora vratiti na posao

Nije bilo glupo tvrtki u kojoj je gospođa Sonja radila. Napisali su da je otkaz dobila jer je počinila "više kršenja obveza iz radnog odnosa", čime je nanesena šteta ugledu benzinske. I nije se tvrtki gdje je 11 godina radila zamjerila samo zbog turbofolka. Otkaz je dobila jer navodno na kraju smjene nije isključila agregate za gorivo. Što je kažu opasno, ali snimke o tom događaju sud nije dobio.

Odnosno benzinska ih nije dostavila sudu, pa je zakonski razlog za dobivanje otkaza ostao tek slušanje neprimjerene glazbe. Čitaj, cajki.

Sud to smatra neopravdanim za dobivanje otkaza, pa gospođu Sonju benzinska mora vratiti na posao i isplatiti odštetu.

I to kakvu. Moraju joj isplatiti oko 45 tisuća eura, za sve plaće koje nije dobila, moraju podmiriti i 14 tisuća eura troškova parnice, a kad se na sve to dodaju kamate, Sonjine cajke mogle bi ih koštati i do 70 tisuća eura. Odluka je zasad nepravomoćna, pa se s crpke još stignu žaliti.

"Ja smatram da je odluka suda o tome da bi takav otkaz bio nezakonit u biti jedina logična i smislena", kaže odvjetnik Martin Sherri.

"Moglo se dogoditi da neki drugi korisnik dođe i čuje glazbu Bacha, Beethovena, kaže "eto, meni to smeta". Mogao je biti metal, punk, trap, bilo što drugo. Mislim da stavljanje žanra glazbe u nekakav poslovni kontekst je potpuno promašena stvar", rekao je glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

A 'Proljeće' Luke Nižetića?

Promašaj je bilo i "Proljeće" Luke Nižetića, barem za urednike nekadašnjeg radija 101. DJ Sergio Štifanić davne 2005. u eter je pustio tada novi Lukin hit, i zaradio suspenziju od mjesec dana.

"Teško mi je uopće zamisliti, pogotovo na radiju da bi netko dobio suspenziju jer pušta neku glazbu", komentirao je odvjetnik Sherri.

Dobro, ovo sa 101-com je možda izoliran slučaj. Ali cajke baš i nisu. Ne znamo da je zbog njih još netko dobio otkaz, ali itekako znamo da ih se zabranjivalo, ili pokušavalo zabraniti gdje god se stiglo. Od liberalne Pule, Picokijade u Đurđevcu, Osijeku i otočiću kod Kaštela. Cajke su u jednom trenutku postale i državni problem.

"Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Ide mi na živce, bole me kosti od nje. Al da bih je baš branio, ne bih", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

"Bilo je povika, ponajviše na cajke, jer je to glazba koja dolazi iz susjedne zemlje, a tu i dalje imamo taj echo Domovinskog rata, pa to kao nije nešto što je primjereno", rekao je Mušćet.

A kad smo kod neprimjerenog. Sonja bi vjerojatno rekla da je njen otkaz neprimjerena kazna za puštanje cajki. Pitanje je bi li otkaz dobila da je puštala pop ili rock?