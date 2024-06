Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je kod Damire Gregoret u Direktu.

Osim Rusije, čuli smo sada i NATO spominje nuklearno oružje. Koliko je po vama realna šansa ili s jedne strane ili s druge strane, da se iz te faze prijetnja zaista prijeđe u ono što uopće ne želim ni izgovarati?

"Naravno da postoji mogućnost da Rusija pribjegne korištenju nuklearnog oružja. Ta mogućnost postoji i Amerikanci su o tome i javno govorili. Tu mislim na gospođu Haines koja je načelnica središnje obavještajne službe. Ali, realno šanse su jako male. Međutim, nitko to ne želi testirati. Znači, sad postoje razne teorije. Neki kažu 'ma to je glupo'. Možda jesu pretjerivanja. To nitko ne želi ispitati. Osjeća se da imamo geopolitičko natjecanje između Amerikanaca, Kineza i Rusa. I jedni drugi i treći imaju nuklearno oružje. Najviše ga imaju, naravno, Amerikanci i Rusi. Kinezi pokušavaju sustići Amerikance."

Ali, ono što je također činjenica jest da je NATO sada možemo slobodno reći, posegnuo za retorikom Rusije jer je spomenuo nuklearno oružje.

"Nato savez je rekao da se treba pripremiti. Da treba obnoviti arsenal. Da treba biti spreman. Glavni tajnik NATO saveza rekao je to u intervjuu.

A čuli smo danske političare koje građane pripremaju što u slučaju nuklearnog napada...

"I toga Ima i u Njemačkoj da se razmišlja o zalihama hrane i drugih stvari."

Je li to samo prijetnja?

"Moj je dojam da se želi pripremiti takav scenarij za stanovništva zapadne Europe, ali realno - šanse su jako male. Međutim, ponavljam, nitko ne želi to ispitati."

Ma, naravno, ne žele to testirati. Naravno, čuli smo također glavnog tajnika NATO-a koji proziva Kinu zbog sjedenja na dva stolca. Znamo da bi upravo Kina mogla imati presudnu ulogu kada govorimo o samom primirju, putu do mira u Ukrajini. Što sada?

"Kina nema dva stolca. Kina sjedi na svom na stolcu i Kina ima ambiciju. To su Amerikanci i javno napisali u svojoj strategiji za nacionalnu sigurnost. Zapisali su da postoje samo dva natjecatelja na političkoj svjetskoj sceni kad je riječ o moći. To su Kinezi i Rusi. A, jedini koji su ozbiljno zainteresirani da promijene svjetski poredak su Kinezi. Znači, Kinezi žele promijeniti svjetski poredak koji su Amerikanci složili nakon Drugog svjetskog rata kao pobjednici rata. I naravno da Kinezi traže partnere za promjenu svjetskog poretka u ovom slučaju Ruse."

Također, ono što smo danas vidjeli smo to u prilogu. Putin je nakon 24 godine otišao u Sjevernu Koreju. Tamo je rekao Kim Jong Unu kako će mu pomoći protiv SAD-a, dok je Bijela kuća s druge strane, sigurna da je otišao tamo po dodatno oružje.

"Oni imaju suradnju Sjeverno-Korejci i Rusi kad je riječ o vojnoj suradnji općenito. Međutim, ovaj posjet je još jedan pokazatelj da postoje države u svijetu: Rusija, Sjeverna Koreja, pa i neke druge države za koje dosad nismo vjerovali da tako razmišljaju, poput Brazila, koje žele da se promijeni raspored snaga na svjetskoj sceni. Ovo je samo dokaz da Sjeverna Koreja, Rusija i Kina surađuju. i Iran surađujE kako bi oslabili zajedno moć SAD a."

Mirovni summit koji se održao proteklog vikenda, možemo slobodno reći bio je fijasko jer nije se pomaknulo ništa niti milimetra, odnosno to je trebao biti svojevrsni put prema miru u Ukrajini. Ali, ništa se nije dogodilo. Nakon toga smo čuli predsjednika Mesića koji kaže 'Razlog je što zapravo nemamo pravog velikog lidera koji može dovesti do toga toliko iščekivanog mira'. Zašto? Koji je razlog što nakon dvije i pol godine gotovo sve isto rat i dalje traje?

"Mir se može samo postići ako se uključe Amerikanci. Znači, bez Amerikanaca nema mira. Rusi samo prihvaćaju Amerikance kao sugovornike s kojima mogu doći do mira. Ne nitko drugi. Sve drugo su priče za malu djecu."

Čuli smo situaciju gdje, kaže Putin - Spreman sam na mir pod svojim uvjetima. Da uzmemo teritorij koji smo osvojili. Koliko je to izgledno koliko je to realno? Može li Zelenski i koliko dugo ne pristati ni na kakav kompromis? A s druge strane, koliko Rusija može izdržati u ovom ratu? I iz vojne strane, ali i s ekonomske strane.

"Rusija ima dovoljno resursa. To vidimo svaki dan da imaju dovoljno vojnika, imaju više vojnika od Ukrajine. Imaju više stanovnika i više muškaraca. Prema tome, mogu izdržati. Imaju dovoljno naoružanja, imaju i neke prijatelje u svijetu poput Kine. Poput Sjeverne Koreje, pa i poput Brazila. Imamo Ukrajinu koja je naš prijatelj, koju mi podržavamo, ali koja bez američke vojne podrške, bez europske vojne i financijske podrške ne bi mogla više opstati."

Koliko može još opstati?

"Sve dok budemo davali podršku financijsku i vojnu će Ukrajina moći opstati. Neće moći vratiti teritorije koji su okupirani od Ruske Federacije. Moj je dojam da je to moguće samo uz intervenciju zapadnih saveznika, a za tu intervenciju nema spremnosti U Washingtonu na kopnu operacija."

A što će tek biti u slučaju da na jesen dođe Trump?

"Trump neće puno promijeniti. Trump također zastupa američke interese koji se ne mijenjaju tek tako promjenom administracije. Na kraju krajeva, Trump je taj koji je prije nekoliko godina naoružao Ukrajinu. Postoje američki geopolitički interesi. Amerika ima interes, vrlo jasan koji zvuči ovako - Nećemo dopustiti da u bilo kojoj regiji svijeta nastane hegemon."

Vidjet ćemo mir svakako nema alternative.