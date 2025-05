Tko će biti prvak? Stručnjak progovorio o onome o čemu mnogi šute: 'Sad ću ja to reći...'

Ako se pita navijače koji su noćas na Maksimiru dočekali Dinamo - prvenstvo je gotovo. No, istinita je ona floskula da je lopta okrugla pa i ona da je sreća varljiva.

Pravo slavlje možda će, na kraju, biti u Zagrebu, ali možda i u Splitu. Možda čak i u Rijeci.

"Imaju još par utakmica da se odigra. Mislim, postoji šansa i da Rijeka osvoji, ali mislim da Dinamo ima mentalitet da to izgura do kraja i to završi", kaže Zlatko iz Zagreba.

Glavna tema svugdje

Domaće nogometno prvenstvo trenutačno je glavna tema svugdje i svima. Nitko ne priča ni o tome gdje će se na godišnji, ni o ocjenama pred kraj školske godine pa čak ni o cijeni jagoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ova neizvjesnost, to je ono što čini draž sporta i nogometa. Ono što je bilo dugi niz godina je bilo praktično da ste vi do Svi svetih znali prvaka. Nekada čak i do Velike Gospe će netko reći da su znali prvaka", kaže Marin Galić, stručnjak za sport.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije nikad bilo ovako neizvjesno i to daje draž nogometu. Kakav bi to nogomet bio da se unaprijed zna", poručuje Jozan iz Zagreba.

"Dinamo je sad najveći favorit, ali Dinamo još mora igrat protiv Lokomotive koja se još uvijek bori donekle za opstanak. Nije još osigurala do kraja opstanak. Vidjet ćemo šta će bit. Nekada su utakmice Dinama i Lokomotive bile znamo kakve. no što jedino može donekle biti sporno, sad ću ja to reći - što se ta utakmica igra na Maksimiru. Domaćin Lokomotiva na Maksimiru", poručuje Galić.

Cijeli prilog pogledajte u videu na vrhu članka.