Dok ruski predsjednik Vladimir Putin na azijskoj turneji obilazi Sjevernu Koreju i Vijetnam, NATO zbog niza novih prijetnji razmatra o raspoređivanju većeg broja nuklearnog oružja, javlja Politico.

"Neću ulaziti u operativne detalje o tome koliko bi nuklearnih glava trebalo biti operativno, a koliko bi ih trebalo biti pohranjeno, ali moramo se konzultirati", rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, a njegove komentare u Kremlju su nazvali "eskalacijom napetosti".

Više detalja o napetoj situaciji, ali i jačini oružja kojim prijeti Rusija za Danas.hr objasnio je fizičar Tonči Tadić.

"Cijela stvar počela je ruskim raspoređivanjem taktičkog oružja u Bjelorusiji. Rusija je u posljednje dvije i pol godine 35 puta najavila nuklearni napad NATO-u. U tim okolnostima NATO ne smije reagirati indiferentno. Ruske prijetnje mora doživljavati vrlo ozbiljno i mora reagirati protupotezima. To su redovite zračne vojne vježbe nuklearnih bombardera, ali i odgovor na odgovarajuće poteze Rusije. Ako Rusija premješta svoje taktičko nuklearno oružje bliže NATO granicama, onda NATO mora napraviti sličan potez i pomaknuti svoje nuklearno oružje, ako je baš nužno", objašnjava Tadić.

Tadić također pojašnjava o kakvom je oružju riječ. "U prosjeku se radi o bojnim glavama od 100 kilotona. To je prihvaćeno kao standard dovoljno velike bojeve glave da napravi dovoljno veliku štetu, a da je nosiva na raketi i da ih može biti više na jednom projektilu. Kod taktičkog oružja, brojka varira od 10 do 100 kilotona. Potpuno je nebitno koliko je bilo koja od njih velika jer nikad ne ide samo jedna. Priče da će Rusija ispaliti jednu pa će se ostali složiti od straha su potpuno bedaste. Nikad ne znaš je li jedna zadnja ili je to samo isprobavanje nespretnosti druge strane pa će nakon toga ići njih sto ili tisuću", govori Tadić.

"Takav rat nikada ne završava tako da jedna strana dijeli šamare, a druga ih stoički prima. Toga ima samo u crtanim filmovima. To se neće dogoditi jer Putin i njegova banda u Kremlju vrlo dobro znaju da to tako ne ide. Uvijek ide brza i odlučna reakcija. To je razlog zašto nuklearne sile nikad ne ratuju", nastavlja Tadić.

Napominje da je svih 35 prijetnji nuklearnim ratom došlo od Rusije. "Putin je oportunist. Upotrijebit će nuklearno oružje ako bude znao da s druge strane neće dobiti odgovor. Ako zna da će mu druga strana odgovoriti, onda će ga upotrijebiti. NATO zato uvijek radi zrcalno simetrične poteze koje ne smijemo gledati kao da ih je netko isisao iz prsta ili izvukao iz šešira. Uvijek je riječ o odgovarajućim i očekivanim reakcijama na sličan provokativan potez s ruske strane", tumači Tadić.

Tadić napominje da o jednoj točki posebno treba voditi računa kada Rusi govore o Ukrajini i nuklearnoj prijetnji: "Da je Ukrajina zadržala samo 10 posto od 1.700 nuklearnih bojevih glava koje je predala Rusiji u razdoblju od 1994. do 1996. pod pritiskom američkog predsjednika Billa Clintona, potpuno je jasno da ovog rata ne bi bilo. To je više nego što trenutno imaju Francuska, Britanija, Kina, Izrael, Indija ili Pakistan zajedno. Sada imamo najveći apsurd, da Rusija prijeti NATO-u nuklearnim bombama koje je njima predala Ukrajina pod Clintonovim pritiskom."

