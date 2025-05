Obožavala je nogomet, navijala je za brazilski klub Internacional koji se danas i oprostio od svoje navijačice i najstarije osobe na svijetu - časne Inah Canabarro Lucas koja je imala 116 godina.

"Postoji jedan rekord u Guinnessovoj knjizi za koji se svi natječemo. Svatko od nas, bi li mi toga svjesni ili ne. To je rekord koji se vjerojatno mijenja češće nego bilo koji drugi. To je titula najstarije živuće osobe", ističe glavni urednik Guinnessove knjige rekorda Craig Glenday. U natjecanju trenutačno vodi nova najstarija osoba na svijetu Britanka Ethel. Za njenog se života promijenilo čak šestero monarha britanske kraljevske obitelji jer njoj je 115 godina. A koja je njezina tajna dugog života? Jednostavno. Ethel kaže da se nikada ne svađa. I nadživjela je i muža i dvoje djece.

"Kontrola stresa, u što ulazi i izostanak svađanja je jedan od znanstveno dokazanih stupova dugovječnosti, ali nije jedini, jer starenje je kompleksan proces", naglašava biotehnolog i nutricionist Sebastijan Orlić.

Tajna dugovječnosti

Za brazilsku časnu tajna je bila vjera, za jednu Amerikanku koja je doživjela 114. to je život bez alkohola i cigareta. Iako, nekada je jednostavno stvar u genetici, ali ne samo u tome.

"Nije samo tijelo ono što trebamo stimulirati, stimulacija je potrebna i našem mozgu. Svi znamo da sudoku i križaljke smanjuju vjerojatnost za demenciju. U dobi od 112 godina, nekadašnji najstariji muškarac na svijetu, Britanac Robert Weighton, satima je znao vrtjeti makete vjetrenjača. Sve kako bi mu mozak i tijelo bili aktivni", podsjeća Glenday. Dosta je važno i gdje ste se rodili i odrasli. Pa tako najduže na svijetu žive oni iz Hong Konga, prosjek je skoro 86 godina. Drugi su Japanci, s 85 godina, pa Južnokorejci koji u prosjeku dožive 84 i pol godine. Hrvati su na 53. mjestu u svijetu s prosjekom od 78 godina, a najkraće se živi u Čadu i Nigeriji, prosjek je 55 godina.

A zašto u Japanu ljudi jako dugo žive, pitali smo Orlića. "Oni imaju te postulate zdravog života i oni se toga drže, pa čak i ta konzumacija do 85 posto sitosti. Imaju dobre međuljudske odnose. Najviše stogodišnjaka živi na otoku Okinawi. Njihova tajna je što su dosta izolirani", ističe biotehnolog i nutricionist.

Zašto žene žive dugo?

A zašto baš žene? Upoznali smo već novu najstariju osoba na svijetu Britanku Ethel kojoj je 115. Blizu su joj Francuskinja Marie, Japanka Mine, Amerikanka Naomi, i Izabel iz Brazil - sve redom godinu su mlađe. Ali, možda ste primijetili da muškarce nismo spominjali?

"Žene preživljavaju bolje u svakoj dobi života. I onda kada su vremena dobra, i kada vladaju epidemije ili glad. Nešto je u njihovoj biologiji što im omogućuje da bolje preživljavaju", navodi biolog Steven Austad. Najstariji muškarac ima "samo" 112 godina. No, i taj bi muški rekord trebao biti nadmašen jer prosječna dob raste.

Prije recimo 75 godina, prosječna životna dob bila je samo 45 godina, 80-ih je prosjek bio 60 godina, 2000.-ih je 66, a danas se očekuje da ćemo u prosjeku doživjeti 73 i pol.

Kako prevariti vrijeme?

To je prosjek, a sad oni daleko iznad prosjeka. Najduže ikada na svijetu živjela je jedna Francuskinja. Jeanne Calment 1997. doživjela je 122. Bila je kako je tvrdila, imuna na stres. Pa si vi mislite. A kada ćemo biti toliko imuni na stres da doživimo recimo 150.?

"Naš moderan životni stil nam skraćuje životni vijek. To vidimo i u Americi, i Kini i svugdje. Tako da, živjet ćemo duže ako se prilagodimo osnovama našim, i otpustimo to moderno ne kretanje i prehranu. Znanost predviđa da ćemo do 120 živjeti ako se držimo zdravog života, ali i genetika igra puno", zaključuje Orlić.

Neki će možda živjeti, pa vječno, barem se tako nadaju. Sjećate se Bryana koji radi sve kako ne bi umro? Prevariti vrijeme još nikome nije uspjelo, ali znanstvenici nam govore kako bi uz zdrav život ljudi mogli živjeti do 120 godina i da se jednom tome nitko neće čuditi.