Mijić prognozirao pobjednika: 'Ovo je kao dvoboj Milanovića i Kolinde, ali za bogate'

Gotovo je s vrijeđanjem protivnika i gorljivim govorima, gotovo je s kucanjem biračima na vrata i podmetanjima. Što je bilo, bilo je. Danas je taj utorak kad Amerika odlučuje o svoju sudbini, ali i o sudbini svih nas.

Gost RTL Direkta bio je politički analitičar Mate Mijić. Pitali smo ga može li prognozirati ishod izbora. "Citirat ću Peru Panjkotu i reći - 'volio bih da mogu točno i konkretno reći'. Instinkt kaže Trump. Mislim da je za njega dosta dobrih pokazatelja. Republikanci su registrirali rekordan broj ljudi za izbore. Imaju dosta ohrabrujuće projekcije ranog glasovanja, jako dobro stoje u ključnim državama. Ankete su sklonije Trumpu nego ikad", kaže Mijić

"Mislim da će Trump u dobrom dijelu ključnih država nego što mu daju ankete. S druge strane, Kamala Harris ima vrlo otvoreni put prema pobjedi. Nije da je to toliko izvjesno da možemo proglasiti pobjednika. Dapače, izbori su vrlo neizvjesni, ali instinkt mi govori Trump", dodaje analitičar.

'Kamala štreberica'

"Cijela utrka je oslikana kao da su to ljudi s dva različitih planeta. Osim demografskih i političkih, ima dosta karakternih razlika. Vidimo da se Harris dobro snalazi u kontroliranim uvjetima. Štreberica je, drži se scenarija. Izvan scenarija završi na osam tisuća eura za rad od doma kao nekadašnja predsjednica. Odluta u suspektne vode, izgubi se i to izgleda neprirodno", govori Mijić.

"S druge strane, Trump u kontroliranim uvjetima izgleda jako loše. Kad ispred sebe ima scenarij, kad čita s telepromptera, to je katastrofa. On je puno autentičniji, ratoborniji kad je izvan okvira. Onda i on ode u vrlo turbulentne vode, posklizne se, bude svakakvih izjava. Ovo je skoro kao dvoboj Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović, ali za bogate. Ima više love, bolja je produkcija, ali on je taj koji napada, puno je autentičniji. Ne voli se držati regula. S druge strane, ona je klasična politička štreberica. Kad joj date sadržaj, to na nešto sliči. Kad improvizira, to je katastrofa", govori Mijić.

