DAN ODLUKE / RTL-ov reporter uživo iz New Yorka: 'Ljudi s kojima sam razgovarao boje se nereda'

RTL-ov reporter Petar Panjkota uživo se javio iz New Yorka. Kaže da nitko nema odgovor na pitanje kada ćemo znati pobjednika. 'Znamo da će se oba kandidata popeti do 200 elektorskih glasova, na američkim televizijama krenut će večernji programi, čim se zatvore birališta u New Yorku proglasit će se da je New York demokratski, čim se zatvore birališta u Texasu, proglasit će se da je republikanski. Tako će biti s 43 države u Americi. Oba kandidata doći će do 200 i nešto glasova, ali tko će doći do 270 je glavno pitanje. Po svemu sudeći, jako teško ćemo večeras doznati odgovor na njega', objasnio je Panjkota. Više pogledajte u videu