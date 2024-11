MJESTO ZA KOJE NE ZNAJU NI HRVATI / Joža nas je odveo do obiteljske kuće Melanije Trump: 'Bila je krasna curica, uvijek nasmijana'

Neke su se borile za legalizaciju abortusa, neke sudjelovale u stvaranju u UN-a, neke su se trudile da djeca u školi ne jedu samo pomfri i pizzu. Od Betty Ford do Michelle Obame, Amerikanci obožavaju svoje prve dame. A sada bi, ako pobijedi Kamala Harris mogli dobiti prvog gospodina. Pa ćemo onda vidjeti hoće li se i njemu komentirati modne kombinacije. Ako pobijedi Trump u Bijelu Kuću se vraća Melanija. Prva prva dama u povijesti koja se slikala gola, prva Slovenka, koja se posvetila kampanji protiv cyberbullinga kao da to nije omiljeni hobi njezinog supruga. Sat vremena od Zagreba nalazi se Sevnica. Malo mjesto u Sloveniji s 5 tisuća stanovnika za koje nisu čuli ni Hrvati, a kamoli Amerikanci. Sve dok u Bijelu kuću nije stigla Melanija Trump. Do njene obiteljske kuće vodi nas gospodin Joža, koji joj je nekada davno bio prvi susjed kada se još prezivala Knavs. O prvim damama u prilogu Darinke Trgo