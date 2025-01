Svi danas komentiraju dvosatnu svađu predsjedničkih kandidata na javnoj televiziji. Škole, diplome, životopis, tko je na državnoj pipi, a tko komunist? Svega je bilo u debati u kojoj je Dragan Primorac predsjedniku govorio 'Sramite se', a Zoran Milanović njega zvao 'Naš poznati nobelovac'.

Debatu za Direkt kod Mojmire Pastorčić komentirali su RTL-ovi izborni analitičari Krešimir Macan i Mate Mijić.

Tko je pobijedio sinoć?

Mate Mijić: Pa mi sigurno nismo kao građani jer smo zapravo puno više smo čuli od jednog i od drugog zašto onaj drugi ne bi trebao biti predsjednik, nego zašto bi bilo tko od njih trebao biti predsjednik. Tako da je tu bilo puno više nabacivanja blatom. Ljudi su očekivali nekakvu političku Ligu prvaka, a dobili su niži ligaški nogomet na nekoj oranici iz kojeg igrači blatni izlaze.

Krešimir Macan: Meni je više zanimljivije bilo ona s osam kandidata, gdje smo čak i dobili neke nove političke likove, neke smo ljude upoznali, nešto smo čuli. Ovo je baš bilo naporno za mozak. Svi su se moji doma digli i rekli 'Ovo se ne može gledati'.

Mislite li da se Dragan Primorac držao bolje nego što ste očekivali?

Krešimir Macan: Svi se tu slažemo da je bio puno bolji. Nije ono što je napisala Jadranki Kosor da ga je 'oduvao'. Ali, naravno, nije završio 9:0 kao Dinamo.

Mate Mijić: Problem Dragana Primorca je to što sve to izgleda kao da je on učitao na neki svoj tvrdi disk i onda samo reproducira. Ostavlja dojam kiborga, a ne čovjeka s nekom osobnošću. Dakle, kad bismo analizirali kako je on odgovarao Milanoviću i sadržaj tih odgovora tu je bilo mesa i dobrih retern. Ljudi će se više smijati ovim Milanovićevim verzijama Crooked Hillary, Lyin' Ted i Sleepy Joe iz našeg sokaka. Zatim japajakalo i naš nobelovac i slično, nego zapravo što će se sjećati što je kvalitetnog Primorac rekao.

Je li vas nešto iznenadilo, osim da nije bilo o programima?

Krešimir Macan: Iznenadio nas je ugodno Primorac. Bilo je par udaraca i zanimljivo par situacija u kojima je izbjegnuo te metke. Bilo je ono suđenje u Domovinskom ratu, jesi li bio u partiji, kad si bio u vojsci i treći je bio Tito.

Je li bilo preniskih udaraca?

Krešimir Macan: Moglo je biti i nižih, bilo je ok. Zoran Milanović nije htio njemu prigovarati i nije htio toliko bušiti životopis, ali u onom trenutku kad mu je Primorac ti nemaš doktorat, to je aktiviralo bijes kod Milanovića.

Čemu toliko o životopisu?

Mate Mijić: Milanović je zapravo htio prikazati Primorca kao nekoga koji je jako uljepšao svoj životopis do maksimalnih granica nakitio. I zapravo to je japajakalo i onda ga je uveo u tu klopku da se dobar dio debate zapravo priča o Primorčevom životopisu gdje on brani sebe. I onda, naravno kad u toj obrani Milanović mu na to kaže 'Isuse, Bože, opet ono o sebi' jer je Milanović htio da on puno priča o sebi da može potvrditi tu etiketu japajakala.

Je li ljudi koji to gledaju razumiju reference na kneza Miškina na Hamletova strica ili samo gledaju i misle kako je naš predsjednik fino načitan?

Krešimir Macan: Ispadao je obrazovaniji od Primorca jer ima tu širinu. Bilo je jasno da Primorac u tom trenutku ne zna o čemu on govori. Nije im on to na hard disku u tom trenutku. I onda se vidjelo zadovoljstvo kod Milanovića 'kako sam ga zakucao' jer on voli to radi. On voli pokazati široko svoje obrazovanje, ali ga je zato ovaj ubio, samo rekao ti nisi doktorirao. I onda je to bio neki reset pa nemam taj check box. Ne može mu reći da nije doktor, a onda je tvrdio imao sam najbolje profesore, ja sam završio tu školu, ti si završio tu. Onda se Milanović zapetljao kod tog školovanja. Uletio je u svoju klopku.

