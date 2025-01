Ovo su sve uvrede Milanovića i Primorca u debati: Tko vam je imao jače?

Nakon mahanja boksačkim rukavicama na društvenim mrežama, bockanja verbalnim otrovnim strelicama i prepucavanja u javnosti, Dragan Primorac i Zoran Milanović prvi su se put u borbi za mjesto na Pantovčaku našli jedan na jedan, oči u oči.

Aktualni predsjednik koji to i dalje želi biti te njegov izazivač, HDZ-ov kandidat odmjerili su snage u televizijskom sučeljavanju na kojem su frcale uvrede i zadavali niski udarci. Milanović, čiji su petogodišnji mandat obilježili nesvakidašnji epiteti i uvrede drugim akterima na političkoj sceni, nije se štedio i podsjećao je na "onog starog" Zorana koji žestoko verbalno napada, a ni Primorac mu s druge strane nije ostao dužan.

Raspravljali su o vanjskoj politici, Domovinskom ratu, osobnim postignućima, ekonomskim i društvenim pitanjima, jedan drugoga optuživali da lažu, predbacivali si postignuća i grijehe iz političke prošlosti, propitivali odnose s drugim europskim i svjetskim čelnicima i ismijavali obrazovanje onog drugoga.

Ozbiljne političke teme ubrzo su postale plodno tlo za poprilično niske udarce i osobne obračune u nadi da ostave što bolji dojam na građane koji će u drugome krugu predsjedničkih izbora zapečatiti sudbinu obojice i odlučiti tko će idućih pet godina sjediti na Pantovčaku.

Od 'neprijatelja istine' do 'bombe koja hoda'

Već je na samom početku zaiskrilo oko teme naoružavanja, NATO-a i slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Primorac je ustvrdio da je Milanović predsjednik protiv naoružavanja hrvatske vojske. "Kako mislite ratovati, praćkama", upitao ga je. Ubrzo je iz ladice izvukao postignuća iz Milanovićevog mandata kao premijera kazavši da je napravio štetu Hrvatskoj, kao i da sada nastavlja raditi iz sjene. Opetovano je Milanovića optuživao da laže i više puta izazivao da povuče svoju kandidaturu ako mu dokaže da je ono što je izrekao neistina.

Milanović mu nije ostao dužan pa mu je poručio da je "totalni analfabet" i neprijatelj istine. Uspoređivao ga je s likovima iz književnosti pa je Primorac postao Lav Miškin iz Idiota, čak ga je prozvao i Tolstojem. Cinički i sarkastično ga je oslovljavao kao doktora i Nobelovca, čak se šalio na svoj račun poručivši kako je bio najgori premijer u povijesti, čime se referirao na ranije napade svog protukandidata.

"Primorac je počeo, on to nije učio u školi, nije čitao. Počeo je kao knez Lav Miškin iz Idiota. Dakle, kao jedan prekrasan čovjek s dodatnom opremom, a vrlo brzo kad je vidio kamo to vodi, da mu nitko ne vjeruje, pretvorio se u, sada nije puno takvih likova u literaturi, ali recimo najbliži je kralju Klaudiju u Hamletovom stricu. Onom što ubije, otruje, pa onda s majkom. Dakle, to je takav jedan kolaps. I nije baš normalno slušati o moralu i o etici od takvog čovjeka. Ali što ćete? Tu sam, ne dajmo se", kazao je Milanović.

Aktualni predsjednik svog je protukandidata pokušao poniziti i u sferi obrazovanja, ponavljajući da je pao stručni ispit šest puta, da nije čitao, da je završio tek strukovnu školu pa se hvalio kako njegova supruga i aktualna prva dama radi na fakultetu koji Primorac "nije uspio upisati". Primorac mu je pak predbacio da Milanović može samo sanjati da bude na istim mjestima kao i to da je svoju edukaciju završio nakon Pravnog fakulteta te da radi 35 godina na račun hrvatskih građana.

"Zorane Milanoviću, ovo je akademski svijet, kojeg vi ne znate", također mu je odbrusio.

Japa jakalo i strašljivac

"I kad ste bili kratko u privatnom sektoru, napravili ste nula. Bili ste ispod minimalca. Kako ste mogli preživjeti? Dakle, vi ste nesposoban čovjek Milanoviću, a vrijeđate", poručio je Primorac.

"Ovo su laži. Ja sam 30 godina radio u javnom sektoru, otprilike, tri i pol godine privatno, dosta uspješno. Dakle, bez nekog velikog kapitala, s lijepom zaradom. Vratio sam se ovdje. Cijela Vlada i cijeli taj klan koji podržava gospodina Primorca sastavljeni su redom od Plenkovića naniže, od ljudi koji nemaju sekunde iskustva u privatnom sektoru. Cijeli život su neki od njih radili, neki prodavali maglu, bili paper pusheri i Primorac se usuđuje takve ljude degradirati na ovakav način. Tamo nema nikoga tko je prijatelj", odgovorio je Milanović.

Primorca je nazivao japa jakalom, ono što govori vatrometom besmislica, pa podsjećao na rezultate prvog kruga istaknuvši kako oni pokazuju da Primorcu "nitko ne vjeruje". On mu je odgovarao da izgleda kao frajer, a da je zapravo strašljivac, nazivao ga bombom koja hoda, šefom SDP-a iz sjene, proruskom marionetom. Predbacivao mu je odnos s Miloradom Dodikom i Viktorom Orbanom, podsjećao na uvrede koje je drugim političarima izrekao tijekom mandata, da je negirao da je bio Titov pitomac.

Milanović je pak za Primorca rekao da je zadnji komunist u Splitu i da za njega u prvom krugu nije glasao ni ćuko. "Gospodine Primorac, da niste tako namazani kao što jeste svim mastima i bojama, ja bih mislio da to ne razumijete", govorio mu je tijekom rasprave o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Propitivao je ima li Primorac srce pa ustvrdio da je neuspjeh, mešetar i muktaš.

Uglavnom su si persirali, ali Primorac je Milanovića više puta oslovio sa Zorane. "Mi smo skupa ovce čuvali? Ja sam za vas gospodin Milanović", ovaj mu je odbrusio.

U nastavku donosimo popis uvreda i optužbiu koje su izrekli jedni drugome:

Zoran Milanović o Draganu Primorcu:

Ukrao je par sekundi, to stalno radi

Totalni analfabet

HDZ-ov kandidat je smrtni neprijatelj istine

Japa jakalo

Ja sam bio odličan student za razliku od Primorca koji je bio jedva prosječan

Bio sam sjajan učenik u srednjoj školi, ne strukovnoj u koju je on išao

Nitko vam ne vjeruje, to govori rezultat iz prvog kruga

Vi imate srce?

Blage veze nema

Nije učio u školi i čitao

Lav Miškin, kralj Klaudije u Hamletovom stricu

Naš poznati Nobelovac

Nakačen na državnu sisaljku

Doktor Primorac koji nije nikakav sudski medicinar ni patolog

Ne prekidajte. Mašem rukom u okviru stola

Niste puno učili hrvatski nakon osnovne škole, ali ja vas ne razumijem

Pričate bezvezarije koje nitko ne sluša

Zadnji komunist u Splitu

Nije ćuko za vas glasao

Vi ste neuspjeh

Voli se predstavljati kao velika faca

Primorac je zalutao u ovaj posao

Nemate pojma

Kod ekonomskom obrazovanja za vas sam Milton Friedman

Mešetar i muktaš

Zalutali ste u ovu raspravu

Vi niste na tržištu, vi ste na pipi

Lažno se predstavlja kao redovni profesor na Penn Stateu, vidio ga nije

Supruga mi je profesor na fakultetu na kojem se niste mogli upisati

Vi ste, kaj, Alain Delon?

Ja sam predsjednik. Mene ljudi biraju, vas ne

Gospodin ne zna, ali ima mišljenje

Naš Tolstoj

Zorane - mi smo skupa ove čuvali? Ja sam za vas gospodin Milanović

Knez Miškin koji je otišao u Ameriku kad je ovdje zapucalo

Ponašate se kao običan uličar

Namazani ste svim mastima i bojama

Dragan Primorac o Zoranu Milanoviću

Razjedinio Hrvatsku

Radi iz sjene

Šef SDP-a iz sjene, šef oporbe

Pere ruke od prijatelja, omalovažava svakog

Vi ste na državnoj sisi

Ne možete biti predsjednik države

Vojni strateg koji laže oko Ukrajine

Bomba koja hoda

Titov pitomac

Izgledate kao frajer, ali vi ste strašljivac

Nije zaradio jednu plaću, živi na minimalcu

Vi ste ruglo

Vi ste mrtvi, vas nitko neće

Proruska marioneta koja ima jedine prijatelje Dodika i Orbana

