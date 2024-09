Maruška Vizek objasnila zašto se porez na nekretnine ne naplaćuje po vrijednosti

O porezu na nekretnine već tjednima u javnosti traje žustra rasprava. U RTL Direktu gostovala je Maruška Vizek s Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Rekli ste da porez na nekretnine znači kopernikanski obrat u hrvatskoj svijesti. Zašto?

"Zato što ga nemamo, zato što smo jedna od razvijenih zemalja koja takav porez nema. Barem u tri navrata smo ga pokušali uvoditi. Otpori su su bili preveliki. Ako se sjećate jedna parlamentarna stranka skoro je izgubila izbore nakon što je najavila taj porez. Nekretnine su u epicentru hrvatskoga poslovanja i postao je temeljni hrvatski poslovni model baš zato što toga poreza nema i što se tu događa jako puno akcija".

Slažete li se s tvrdnjama da je Hrvatska postala porezna oaza za nekretnine?

"To je činjenica. Nekretninski sektor je porezna oaza. Nedostatak adekvatnog poreza na nekretnine i nedostatka oporezivanja prihoda od kratkoročnog turističkog najma je stvorilo poreznu oaza. Po nekim informacijama HNB-a, kod polovice kupoprodajnih ugovora transakcija se obavlja gotovinom i možemo naslutiti da je to jedna oaza za pranje novca".

"Ako vi možete ostvariti prihod, a da ne plaćate veliki porez, bilo tko razuman će uložiti u onaj sektor gdje prinosa ima, a poreza nema".

Hoće li i kakav efekt će imati porez na nekretnine koji Vlada najavljuje, dovesti do tofa da ljudi prodaju ili iznajme nekretninu?

"Sve ovisi kako će se postaviti jedinice lokalne samouprave. Oni se uvijek bune kako je sve centralizirano, kako im država nikada ne da da o ičemu odlučuju. Ako oni odrede ovaj paušalni porez u većem iznosu i ako te iznose poreza odrede tako da oni budu koliko toliko razmjerne vrijednosti te imovine, onda postoji veća šansa da jedan dio nekretnina, koje su sada prazne ili se koriste u turističke svrhe, dođe na tržište, u vidu nekretnina za dugoročni najam ili za prodaju. I u tome smislu možemo očekivati zaustavljanje postojećih vrlo negativnih trendova".

Hoće li uvođenje poreza na nekretnine dovesti do pada cijena stanova i kuća?

"Da, to bi bila zapravo temeljna namjera ove reformne da dođe do pada cijena nekretnina. Vlada usmjerava mjere na povećanje ponude stambenih jedinica za stanovanje baš zato da bi se došlo do smanjenja cijena. Ne ide se za sada, na mjere, čak i na one koje su bile originalno najavljene. Nema mjere o povratu dijela PDV-a na novogradnju, nema mjera za ukidanje poreza na promet prve nekretnine. Povećanjem ponude cijene bi se barem trebale stabilizirati, a čim veće stope su poreza, možemo očekivati u nekom srednjem roku i pad cijena".

Je li propust da se porez naplaćuje po kvadratu, umjesto po vrijednosti nekretnine…

"Bilo bi definitivno logično, međutim mi u ovom trenutku nemamo do kraja razvijen sustav masovne procjene vrijednosti nekretnina koji bi nam omogućio da znamo koliko vrijede. Za stanove je do jedne mjere razvijen, a za obiteljske kuće šteka i dok se to ne sredi mi nećemo moći uvoditi vrijednosni porez na nekretnine".