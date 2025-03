Život u Hrvatskoj sve je skuplji pa je logično i da je smrt postala luksuz. Pogotovo na zagrebačkom Mirogoju gdje novih grobnih mjesta nema, a stara, kada se oslobode, prodaju se po cijenama novih automobila.

"Nekakvi zemljani grob uređen od 10 tisuća eura pa do nekakvih grobnica od 20 na više. U tu cijenu ulaze one predradnje koje moramo odraditi, betoniranje i graniti", kaže voditelj službe groblja i krematorija, Gradska groblja Zagreb, Matija Sakoman.

No to su tek službene cijene gradskih groblja. Na oglasnicima idu po višestruko višim cijenama.

Najtraženiji grobovi na atraktivnim lokacijama

U ovom se trenutku tri najskuplja groba prodaju na dubrovačkom Boninovu za 150 tisuća eura te na Mirogoju za 95 odnosno 90 tisuća. Najtraženiji su grobovi i grobnice na najboljim lokacijama. Na zagrebačkom Mirogoju, to su dvije najpoznatije.

"Traže se bliže križu odnosno arkadama i naravno u što boljem stanju, s mramorom i otmjenije jer neka adaptacija čak je potrebno i do 7-8 tisuća eura.” – stanje na tržištu zna direktor agencije za nekretnine", Filip Ćulibrk

Osim stanja i "kvarta" u kojem se grobnica nalazi, možda je još bitnije - tko su najbliži susjedi. Grobovi koji su prvi red do poznatih osoba - prodaju se kao kuće prvi red do mora. U zagrobnom životu očito je jako važno i tko živi u susjedstvu. Pa se tako grobnice s pogledom na dr. Franju Tuđmana na oglasnicima prodaju za 150 pa čak i 200 tisuća eura. Ima i jeftinijih opcija. Na Markovom polju i drugim manjim grobljima - grobovi se plaćaju od 500 do 1000 eura.

Kremiranje znatno jeftinije

Novost je da sve više ljudi odlučuje se za kremiranje - koje je jeftinije od klasičnog ukopa.

"Popularnost kremacije nad klasičnim ukopima raste iz godine u godinu pa je čak i jedan Mirogoj je imao prošle godine preko 1300-1400 urni dok je imao 900 klasičnih ukopa. Na Mirogoju se ukapa puno više urni nego što se ukapa tijela", pojašnjava voditelj službe groblja i krematorija, Gradska groblja Zagreb, Matija Sakoman.

Na cijene utječe i koliko se pokojnika može ukopati, objašnjava agent za nekretnine.

Što sve utječe na cijenu

"Trebamo samo uzeti u obzir da grob se razlikuje od grobnice. Dakle u grobu je do 3 ukopa, dok je u grobnici do 12 i puno je otmjenije” – detalje pojašnjava direktor agencije za nekretnine Filip Ćulibrk.

U kojoj god konfiguraciji - smrt je skupa.

Grobovima koji se kreću od 1000 do 200 000 eura treba dodati i nadgrobne spomenike koji koštaju do 3000 tisuće, lijesove koji se kreće od 300 do 30 tisuća za najluksuznije te ispraćaj za koji treba izdvojiti od 500 do 2500 tisuće eura.

Skupo i na moru

Ni na moru odlazak na vječna lovišta nije jeftin. Direktor Šibenskog groblja kaže da su cijene u posljednjih 5 godina rasle za 35 posto. Ipak sreća je da mjesta imaju. Grade 100-tinjak grobova godišnje pa sami diktiraju cijene, a ne preprodavači po oglasnicima.

"Najprodavanije grobnice su tip 1 koje koštaju 8 tisuća eura s PDV-om što je uključeno i mramorno popločenje i takav proizvod prodajemo kompletno uređen", govori nam Joško Vuković direktor Čempresa d.o.o. Šibenik.

I Šibenčani se sve više odlučuju za kremaciju. Kazete za urne ovdje koštaju 900 eura. A što s onima koji nemaju ni za najjeftinija grobna mjesta ni za urne. I tu postoji rješenje…

"Mi imamo nekoliko opcija korištenja starih grobnica tzv. bratovština gdje se pokojnik sahranjuje besplatno u tu grobnicu, znači bez plaćanja nikakve naknade. Također imamo mogućnost sahrane kremiranog pokojnika u zajedničke kazete odnosno u zajedničke kosturnice", zaključuje Vuković. Smrt u Hrvatskoj može biti besplatna, ali i papreno skupa. Tko vječnost želi provesti pored Tuđmana ili Dražena već je u mladosti trebao početi štedjeti.