O ovome svi u Hrvatskoj pričaju, a kazne idu i do 500 eura: 'Prepisali malo bontona'

Nema više smeća i starog namještaja po hodnicima, nema bicikala koji blokiraju prolaz, nema bacanja čikova kroz prozore. Znat će se kad se smije, a kad ne smije bučiti, i kada vam tulumi moraju završiti. Sve će to određivati novi Pravilnik o kućnom redu u zgradama koji predviđa kazne do 500 eura.

Mamutica, grad u malom. Možda ovdje više ne živi pet tisuća stanovnika, ali unutra je otprilike jedan Primošten. Idealno mjesto da provjerimo što to donosi novi Pravilnik o kućnom redu u zgradama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobar ulaz kreće od dobrog predstavnika stanara

Kako stvari u Mamutici danas funkcioniraju najviše ovisi o predstavniku stanara u pojedinom ulazu. Mamutica trenutačno ima devet ulaza, a mi smo posjetili jedan u kojem stvari funkcioniraju prilično dobro, i to na način da čak postoje i mali vrtovi ispred ulaza koje su stanarke same uredile.

Umjesto obične trave, razno cvijeće i bilje ispred ulaza posadila je gospođa Irena Glas. Zajedničkom prostoru ispred zgrade pristupa jednako obzirno kao i unutrašnjosti, i za to joj ni ne treba pravilnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Živjela sam u zgradi i znao se kućni red, oduvijek se znao. To je stvar odgoja. Po meni, svatko tko je došao u Zagreb treba poštivati okolinu u kojoj živi", kaže Irena.

Da dvjestotinjak ljudi u ovom ulazu poštuju okolinu i sustanare brine Mario Travnikar. Već je više od 10 godina predstavnik suvlasnika u zgradi koja ima izvješen kućni red, ali ga malo tko primjećuje, valjda jer nije bilo potrebe.

"Unapređenje života u ulazu vam ide od predstavnika suvlasnika kojeg stanari svojim potpisom odobravaju. Ma nema ni pošaranog, novi je plafon i rasvjeta, sve", pokazuje nam Mario već kako izgleda ulazni prostor.

Kraj krcatim hodnicima

Dok u tom ulazu na prvi pogled sve funkcionira, znatno neurednije i zapuštenije izgleda jedan drugi od devet ulaza u Mamutici, onaj u kojem nema predstavnika stanara, a očito ni ikoga tko bi hodnike doveo u red. I zbog takvih sada stiže novi Pravilnik. Prema njemu, recimo, neće više biti moguće da bicikli stoje na hodniku tako da zakrče put, nego će se morati staviti ili ne uopće u hodnik, ili na način da ima 120 centimetara prostora da mogu proći dječja, invalidska ili neka druga kolica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako imate cvijeće ispred ulaznih vrata i držite ga u hodniku, njega ćete isto morati držati po pravilima, u vazama iz kojih se ne smije izlijevati voda i koja se ne smiju prevrnuti. Za sva opasna mjesta u zgradi, tipa sklonište, tavan ili krov, pristup će imati samo predstavnik suvlasnika. U ovom ulazu Mamutice tako je već godinama.

"Puno toga u tim odredbama pravilnika mi već poštujemo petnaestak i više godina. Jer to je kultura življenja u velikim zgradama. Ustvari, mogli bi čak reći da su oni prepisali malo bontona i stavili to unutra", smatra Mario.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednogodišnje proslave i tulumi

Pa se tako ne smije bučiti popodne od 15 do 17 i noću od 22 do 7. A posebno nam je upalo u oko da se smiju održavati jednogodišnje proslave, i to samo do ponoći. To ipak ne znači da svako kućanstvo može zapartijati jednom godišnje, nego na određene datume, tipa rođendane, mature, zaruke, vjenčanja.

"Zbog čega je tako - da ne bi netko radio tulume svaki vikend. E, to već onda prelazi mirno stanovanje u kući."

O kaznama bi trebao brinuti upravitelj zgrade, ali stanari se mogu dogovoriti i da se prekršitelja samo opomene. U Mamutici ni s tulumima ne bi trebali imati problema.

"U našem ulazu u deset godina su se napravila dva dobra tuluma, da su se odradili muški, ali su bili do 24 sata gotovi. Sve je bilo onako kako su ljudi obavijestili preko oglasnih ploča. Čak i da je trajalo duže od ponoći, mislim da bi prošlo bez ikakvih zamjerki", kaže Mario Travnikar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zamjerke za kraj

Ali zamjerki se uvijek nađe, odnosno uvijek može biti bolje.

"Bicikle po hodnicima, cvijeće, stvari, neki ljudi po godinu dana čuvaju stare veš-mašine ili ormare. Dakle, dobro je da se uvede Pravilnik, da", smatra stanarka Mamutice Tanja Jovanovska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako se s njom slažete, javna rasprava vam traje još mjesec dana, imate vremena svojim prijedlogom poboljšati kućni red.