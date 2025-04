Zvone Boban vratio se u Dinamo. Jedan od najomiljenijih nogometaša koje smo ikad imali, slavni kapetan reprezentacije i Dinamova legenda kojem nitko nikad neće zaboraviti kako je skokom na milicajca, te 1990. obranio navijača - novi je predsjednik uprave Dinama. Povratak legende u Dinamo u RTL Direktu komentirao je legendarni komentator Božo Sušec.

Boban se vraća u Dinamo, zvuči malo nadrealno, zar ne?

Ne, ne zvuči nadrealno. Kad ste mi rekli da ćemo pričati o njemu onda sam je pogledao moju priču o oproštaju Bobana koja završava s rečenicom: "Zvone puno ti hvala za sve što si napravio za hrvatski nogomet i čekamo da se vratiš kada ti to odlučiš." I evo ga čekali smo preko 20 godina.

Boban je imao sjajnu karijeru, ali dojam je da se njega odavno ne gleda kao sportaša, kao da je postao nešto puno više.

Treba znati da je Boban visokoobrazovan čovjek koji puno čita i koji zna puno stvari. Bio je vrlo važan sportski dužnosnik u FIFI, a kasnije i u UEFI. On ima širinu koja nadilazi njegovu strogo nogometašku priču. On je jedna snažna ličnost koja će to još jedanput pokazati i ovdje.

Ono što mu navijači nikad neće zaboraviti kada je na utakmici Dinama i Zvezde udario milicajca kako bi spasio navijača. Nije to tada bio jednostavan trenutak za to napraviti, puno je riskirao.

Evidentno njegova spontana reakcija. On je osjećao da se bori za pravdu i za to da neki čovjek ne strada. Vidio je nasilje i borio se protiv nasilja. Riskirao je time svoju karijeru, mogao je biti diskvalificiran na godinu ili dvije. Shvatili su da ne bi bilo dobro da se prejako kažnjava čak je poslije odigrao još za reprezentaciju Jugoslavije.

Kako vi pamtite tu utakmicu Dinama-Zvezde koja nije ni odigrana i koje je bilo ozračje?

Nisam bio na toj utakmici to je radio pokojni kolega Boris Muhtić. Znao sam da postoji prijetnja i nagovještaj što bi se sve moglo dogoditi. To je bio jedan od važnih trenutaka odvajanja Hrvatske od Federacije. To je bio simbol raspoloženja velikog broja ljudi.

Kada gledamo Bobana kao kapetana najdraže prvenstvo je svima ono Svjetsko u Francuskoj 1998. Danas imamo tri svjetske medalje, ali ta prva bronca je zbog puno stvari posebna.

Boban je rođeni lider on je bio kapetan naše reprezentacije na Europskom prvenstvu 1996. i na Svjetskom 1998. ovdje je pokazao jednu nevjerojatno vrijednu osobinu. U jednom intervju je priznao da mu je životna pogreška ta izgubljena lopta na 20 metara od gola iz koje je zabijen gol. On je na sebe primio pogrešku, ljudi vole bježati od svojih grijehova.

Što može Zvonimir Boban u današnjem Dinamu?

Ja ne bih rekao što može Zvonimir Boban nego što može ova cijela ekipa - Zajec i Boban. To su dva velika igrača, dvije legende Dinama i to nekad može biti jako dobro, ali i jako loše kad se sukobe dvije super jake ličnosti. Ja podsjećam da je Tuđman imao ideju da spoji dva trenera da vode reprezentaciju pa je spojio Tomislava Ivića i Miroslava Blaževića. To je završilo katastrofalno - svađama, ne razgovaranjem. Ja se nadam da ovo neće biti takva situacija. Bilo je insinuacija da Zajec odlazi, a a Boban dolazi. Insajderski krugovi mi kažu da nije tako da su bili zajedno. Znači da oboje ostaju i vode Dinamo u tandemu. Oni su rođeni pravi dinamovci, dva ponajveća simbola Dinama koji postoje. Ja se nadam da će voditi priču u suradnji jer jedan i drugi imaju veliko iskustvo, međunarodno - Zajec u Grčkoj i Engleskoj, a Boban je formirao Milan.

Riskira li taj status legende ako u Dinamu ne bude išlo tako sjajno?

Mislim da će prag tolerancije biti dosta visoko postavljen i da su ljudi svjesni da se u ovih sedam utakmica koje su ostale ne može više ništa bitno popraviti i promijeniti. Neka ih vodi taj tko ih vodi - pomoćnik trenera Sandro Perković i da sve što se radi da se radi za sljedeću sezonu da Dinamo bude puno jači. Samo treba naravno ovo preživjeti. To što igraju konferencijsku ligu je ogroman manjak u blagajni jer to možda nije ni 20 posto novaca koje bi osvojili u Ligi prvaka. To treba nekako izgurati.

Fabio Cannavaro dobio je otkaz , nekad igračka Zlatna lopta, kao trener očito ne baš tako sjajan. Kako vam je njegov mandat u Maksimiru izgledao, otkud uopće on?

Ja bih to pogledao i šire kod nas je došao niz trenera, bilo ih je pet ili šest u HNL-u od kojih većina nema reference da dođe u takve klubove. Fabio Cannavaro nema trenerskih preporuka koje bi ga dovele na čelno mjesto u Dinamu i to se pokazalo.

A ima li to Gattuso?

Ni on nema takvo veliko iskustvo, on je ono što je bio i na terenu - radnik, trkač, rudar što god hoćeš. Vidite kako Hajduk će možda biti prvak ili Rijeka, ali nemaju nekakvu uvjerljivu igru kao ni Dinamo. Pogledajte samo ove teorije zavjere protiv Dinama - i Rijeka i hajduk su zabili u sudačkoj nadoknadi protiv Dinama. Smeta me sve to i jako mi je draga ta najava Zajec -Boban da će se okrenuti prema domaćem i sportskom direktoru i sportskom treneru. Da ne govorim o igračima. Hajdemo uzeti Hajduk tamo su igrači iz Australije, Obala Bjelokosti, Kanade nema 'bilih tiča'. Tamo je Marko Livaja i možda mali Bijuk i Šego i nema drugih, slično kao i u Dinamu.

I za kraj prognozirajte tko će ove godine biti prvak, Hajduk 20 godina čeka tu titulu, ne ide im baš najbolje. Rijeka ili Hajduk?

Tko će manje bodova pogubiti. Hajduk je sad izgubio ta dva boda, spasio je jedan i to je puno. Teško pitanje, pitajte me hoće li ili ne rasti dionice možda ću vam lakše odgovoriti. Mislim da u ovom trenutku je Dinamo otpisan iz borbe za naslov prvaka.