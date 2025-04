Povjesničar o Bobanovom skoku na milicajca i ulasku u legendu: 'To je taj spontani trenutak'

I tako se Zvone Boban vratio u Dinamo. Jedan od najomiljenijih nogometaša koje smo ikad imali, slavni kapetan reprezentacije i Dinamova legenda kojem nitko nikad neće zaboraviti kako je skokom na milicajca, te 1990. obranio navijača - novi je predsjednik uprave Dinama. Dobrodošao kući, poručio mu je Velimir Zajec.

Od svih udaraca u povijesti moderne Hrvatske, od njegovog vjerojatno nema poznatijeg. Zvonimir Boban u istom je trenutku ušao u legendu.

"Milicajac je udarao dečka i ja to nisam mogao gledati. Ovo nije bio udarac protiv Srba nego protiv režima. I od tada se nisam potukao." Tako je Zvonimir Boban pričao kasnije o ovom legendarnom činu, koji 35 godina kasnije stoji ovjekovječen na muralu. Tadašnji Dinamov kapetan dao je najsnažniji pečat najslavnijoj nikad odigranoj utakmici, koju su mnogi doživjeli kao početak hrvatske borbe za nezavisnost.

'Sve se to skupljalo u jedan narativ'

"Sve se to skupljalo u jedan narativ koji je dominirao jugoslavenskim i hrvatskim društvom toga vremena. To je taj spontani trenutak, trenutak koji možete lako predstaviti, koji može biti simbolički početak", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Po gesti protiv milicajca danas ga pamte očevi u najmlađim Dinamovim kategorijama. "Ja sam inače iz Gospića, ali tu sam već 20 godina i navijam cijeli život za Dinamo. Mi smo svi u Gospiću bili Boban s tim trenutkom", kaže navijač Dinama Vladimir Knež. Posebno oni koji su na utakmici bili. "Svi smo se borili protiv pa tako i on. Došao je na našu stranu, ajmo reći", kaže Petar Perić.

Boban o tome nije volio ni često ni puno pričati, a kada i bi, govorio bi da bi tisuće drugih napravili isto. "Ali eto, ja sam imao desetku na leđima. To se malo instrumentaliziralo što je i normalno, ali ja sam ponosan na taj dan, na sve nas koji smo bili tamo, na način na koji smo pokazali da je bilo dosta svega onog što je bilo", rekao je Zvone za RTL, prije 30. obljetnice neodigrane utakmice.

I nastavio je Boban graditi status legende - među prvima je imao megauspješnu karijeru u tada najjačoj ligi svijeta, a kao kapetan je vodio Hrvatsku do prve medalje, svjetske bronce u Francuskoj '98., medalje koja do danas ima kultni status. "Kao dijete kad smo krenuli tu u Dinamu, on je pokazivao znakove vođe. Vidjeli ste i sami, svi smo se uvjerili 90-ih što je napravio, on je pokretač, veličina, i to je jedan veliki dobitak za hrvatski nogomet", kaže Fabijan Komljenović, bivši suigrač i prijatelj Zvonimira Bobana.

Nakon kraja karijere diplomirao je povijest, bio na visokim funkcijama u Milanu, FIFA-i i UEFA-i, ali povratak doma kao da se čekao od dana kad je, kako se kaže, objesio kopačke o klin. Za navijače zapravo nije ni bitno hoće li biti sportski direktor, predsjednik Uprave ili nešto treće, bitno im je da se Zvone vraća.

"Mislim da će donijeti autoritet u klubu i da će se sve stvari nekako iz korijena posložiti. To svi očekujemo i nadamo se tome", kaže Dejan Pekez. "Mislim da bi trebala biti jedna osoba koja bi donosila konkretne odluke i da se iza toga stoji", dodaje Mladen Andro.

'Odličan sportaš, dobar čovjek, to je to '

Ništa ružno o Bobanovu povratku ne govore ni navijači najvećeg rivala. "Odličan sportaš, dobar čovjek, to je to", rekao je Hajdukovac Stipe Jurčević, dok je Vjeran dodao da bi "kao Splićanin rado da imamo jewdnog takvog čovjeka i u Splitu, u Hajduku".

A novi predsjednik Uprave u prvoj se izjavi zahvalio idolu Velimiru Zajecu, zaželio sreću treneru i igračima do kraja sezone, a pitanja ostavio za drugi put. "Vama, mojim novinarskim sudrugovima, jer puno sam toga doživio i proveo u novinarstvu, sve je dobro, hvala vam puno za ubuduće. Znam da mi neće biti lako s vama, ali ni vama neće biti lako sa mnom. Sve vam dobro", završio je obraćanje Zvone Boban.

Voljeni klub preuzima u lipnju, 35 godina nakon tog svibanjskog poslijepodneva koji ga je pretvorio u legendu.