Ako ste prošlo ljeto mislili da je Jadran skup, što će onda tek biti iduće ljeto. Hoće li povećani paušali i porez na nekretnine poskupiti cijene apartmana? Hoćemo li sladoled i kavu plaćati još skuplje? Ili ćemo možda vidjeti i prve prosvjede zbog previše turista?

Nova je godina tek počela, ali odavno su počele i kalkulacije za sljedeći odmor. Izbor ljetne plaže više će nego ikada ovisiti o cijenama. Nijemci već sada gledaju u svaki euro. "Mislim da već počinju. Sad kad usporedimo plaće, plaće u Njemačkoj isto više nisu stabilne. Ja sam gore 10 godina i moja plaća je porasla 20 posto, a hrpa stvari, da se baziram na prehrani, je otišlo dosta toga i do sto posto", kaže Alen Žunac iz Njemačke.

"Dolazim iz Njemačke, a gore su cijene povoljnije nego tu. To mi je malo iznenađujuće s obzirom na standard. Ove osnovne namirnice su za euro-dva skuplje nego u Njemačkoj", žali se Gordan Musa.

'Bit će izazovna godina'

Zemlje na Mediteranu, poput Grčke, Španjolske, pa i Albanije su povoljnije, ali 2025. neće donijeti drastične promjene Hrvatskoj - kažu u zadarskoj Turističkoj zajednici. "Očekujemo da će bez obzira na sve biti neki blagi porast. Međutim, mijenjat će se tržišta. Već i ove godine smo vidjeli da imamo pad broja posjetitelja iz Njemačke, rast broja posjetitelja iz Poljske.. Bit će stvarno izazovna godina jer imamo promjene u nekoliko zakona i to će se sigurno odraziti na terenu", priča Iva Bencun direktorica TZ Grada Zadra

Porez na nekretnine jedan je od njih. "Cijena mora doći. Ako vam netko podigne porez na kuće, podigne boravišnu i to sve, znači mi to moramo pratiti. Ne možemo mi reći - 'Aha, sad ćemo mi smanjiti cijenu'. U drugu ruku, ova siva ekonomija što je jako raširena, njima to ide na ruku jer oni ne trebaju podizati cijenu, oni nemaju davanja, nemaju ničega", priča Klaudio Grdović, predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača Zadarske županije.

Samo u Zadru u proteklih godinu dana više je tisuća novih apartmana. Porast izgradnje u turizmu generirao je vrtoglavi rast cijena nekretnina u priobalju. Od nekih tri pa do čak nevjerojatnih 10 tisuća eura kreću se cijene stambenih kvadrata uz samu obalu. Stručnjaci smatraju da je negdje oko 30 posto stanova neuseljeno. I dalje se gradi, ali neće doći do značajnog porasta cijena nekretnina.

Stručnjak upozorava

A poznati ekonomski stručnjak smatra da će cijene u Hrvatskoj još uvijek rasti brže nego u ostatku europske monetarne unije. Osim skuplje večere, to znači još skuplju kuglicu sladoleda ili kavu, koji su se na popularnijim mjestima ovog ljeta penjali i do 4 eura. "Kako bi Hrvatska u turističkom smislu mogla biti konkurentna, cijene se moraju početi izjednačavati s cijenama koje vidimo u drugim zemljama Mediterana koje su značajno niže", kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

A treba imati na umu i da o prihodima od turizmu ovisi veliki dio stanovništva u priobalju, ali i državni proračun. "Nažalost, visoke cijene ne samo da odvraćaju turiste, nego i lokalni stanovnici neće imati što raditi jer ako nema turista, hrvatska je jadranska obala davno oboljela od sindroma Nizozemske bolesti kada jedna djelatnost, a u ovom slučaju turizam, istiskuje druge", dodaje Novotny.

Svakako nas dakle čeka još jedno vruće ljeto, vidjet ćemo samo zbog - visokih cijena ili zbog visoke temperature. U svakom slučaju, u jedno smo gotovo sigurni - prosvjeda protiv masovnog turizma, poput onih u Barceloni i Veneciji u Hrvatskoj - neće biti.

