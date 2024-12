Novca ima za maslačke i pčele, ali ne i za vojsku - Božo Kovačević: 'Ministar je u pravu!'

Novce od Europe dobijete za zaštitu maslačka i pčela, ali nikad ni jedna kuna za sigurnost i uređenje atomskih skloništa. Nema tko posljednjih dana ne komentira ovu izjavu. Vrlo plastično je situaciju opisao HDZ-ov Ivan Anušić koji misli da Europa vodi ružičastu politiku. Svi nose ružičaste naočale i ne pričaju o vojsci, oružju i sigurnosti. Je li u pravu Petar Pan Koto?

"Europska unija je sigurnosne izazove dočekala nespremna. U tom pogledu je ministar u pravu", rekao je bivši veleposlanik u Ruskoj Federaciji Božo Kovačević.

Od pčela, livada i maslačka u cvatu do samovozećih taksija na ulicama da su takve trivijalnosti važnije europskim političarima od obrane i sigurnosti s ministrom obrane slaže se velik dio javnosti.

Ružičaste naočale europskih političara

Jer rat u Ukrajini traje gotovo tri godine. Od aneksije Krima prošlo je deset. Bliski istok da i ne spominjemo. U tim okolnostima bi morala postojati zajednička europska obrambena politika, kaže bivši načelnik Glavnog stožera Slavko Barić, uz napomenu da članice Unije gotovo ništa vojnog ni ne proizvode

"A da ne govorimo o kapacitetima za ozbiljniju proizvodnju i ulaganje u nove sustave. Tako da se sve svodi o tome da uvezemo dio tih sredstava", komentirao je Barić. A europski političari na sve to gledaju kroz ružičaste naočale negodovao je Ivan Anušić na jednoj tribini, podsjećajući na što se sve troše europski novci.

"Ja sam bio dugo i načelnik općine i župan i najbolji ste dobivali novce za projekte zaštite maslačka na livadi, zaštita pčela, podređeni kukaca. Mi ne želimo oružju razgovarati. To je strašno za nas stresno razgovarati o Europi i europskoj ružičastoj politici", rekao je Anušić.

Stresno razgovarati o kritici europskih političara bilo je i premijeru, kaže Anušić te slobodnije izrazio jer nije znao da na tribini ima medija, pa je Anušić tako slobodnije rekao i da se politika Europe pod hitno mora promijeniti jer Srbija proizvodi i kupuje abnormalno puno naoružanja.

Koliko će štititi NATO kišobran s Trumpom u Bijeloj kući?

"Mislim da su mali izgledi da Srbija započne rat protiv neke od članice NATO saveza jer bi u tom slučaju u vrlo kratkom roku bila poražena", komentirao je Kovačević.

Koliko će štititi NATO kišobran s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, druga je tema. Ali Anušić kaže da bi jednako opasna, kao i Srbija za Hrvatsku bila Mađarska, kao i mi članica i Unije i NATO a.

"Povećanje napetosti između članica Europske unije i članice NATO saveza znači da ni NATO ni Europska unija ubuduće neće biti sposobni ni za što", kaže Kovačević. Ipak, ministar kao da je gledao naše priloge u Direktu gdje Švedska građanima šalje brošure u slučaju krize i rata, a Njemačka ponovno priprema atomska skloništa pa poziva na isto. Iako se cijelim kontinentom godinama širila predodžba da tu rata više biti ne može stvarnost, to demantira.

"Da vi morate organizirati društvo i ovaj vojni aspekt, ali isto tako i civilni i cjelokupnu strukturu nacionalne da budu spremni djelovati u uvjetima rata" kaže Barić. Politika je zabijanja glave u pijesak sve teže prolaze, a i nepouzdana je i nada da će nas globalni problemi zaobići ili da će nama malima u slučaju rata pomoći neki veliki.

Selak Raspudić: 'Anušić je pokazao tko je frajer'

Predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić komentirala je da europska politika sigurno nije izdvajala dovoljno za sigurnost.

"Kod mene nema uopće dileme oko toga što je moj glavni zadatak kao predsjednice države i kao vrhovne zapovjednice. To je da omogućim da naša granica bude sigurna i da građani u Hrvatskoj budu sigurni", rekla je Selak Raspudić.

"Mislim da u Hrvatskoj ne izdvajamo dovoljno za obranu. Protiv sam onih politika koje idu na razinu emocionalnih manipulacija i to je ono što je kritizirao Anušić. To se prije svega odnosi na Možemo, a to je da se govori o tome da se ne smije davati za vojsku jer nam onda ostaje manje za vrtiće", poručila je Selak Raspudić. .

Naglasila je da trebamo imati svoju vojsku, a Europa treba imati zajedničke sigurnosne politike. "S obzirom na naše okruženje, trebali bi na to više paziti. U ovim vremenima je doista bitno da na čelu države bude netko tko to razumije, a ne ovo što trenutačno imamo, osobe koje se poigravaju manipuliraju vojskom koju zapravo svode na crveni tepih", rekla je Selak Raspudić.

Dodala je da je Anušić ovim istupom pokazao da je "pravi frajer u odnosu na vladajuću strukturu".