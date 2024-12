Pitali smo stručnjake je li već započeo treći svjetski rat: 'Bio bi to posljednji rat'

Brojni svjetski stručnjaci tvrde da je treći svjetski rat već u punom jeku odnosno do je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu.

"Ovaj treći globalni požar ne izgleda niti približno onako kako je Hollywood zamislio. Nema oblaka gljiva ili apokaliptičnih pustoši. Umjesto toga, to je rat s tisuću rezova, koji se vodi preko multiregionalnih i multi-domenskih bojišta", smatraju stručnjak za nacionalnu sigurnost Mark Toth i bivši američki obavještajac Jonathan Sweet.

Dodaju da je Putinova invazija bila početna faza rata te njegov znak da svjetski poredak kakav je postojao nakon Drugog svjetskog rata više ne postoji, piše MailOnline.

Druge naznake rata

Još jedna naznaka da rat već naveliko traje je i otkriće da je ruski hakerski softver korišten za krađu stotina računalnih prijava britanskog Ministarstva obrane.

Rusi su najavili i početak proizvodnje balističkih projektila Orešnik. odnosno novih balističkih raketa srednjeg dometa. jedna takva korištena je u napadu na Dnjipro uništivši tvornicu i pretvorivši je u ruševine.

Avdagić: Rat u Ukrajini nije globalni sukob

Naši se stručnjaci s tim tvrdnjama ipak ne slažu.

"Znamo kad se smatra da je počeo Drugi svjetski rat, odnosno trenutak kad je on postao globalni sukob koji se nakon toga širio. U ovom momentu rat u Ukrajini nije globalni sukob. U politološkom smislu govori se o proxy ratu. Što se tiče Ukrajine, kao što se govori i za brojne druge ratove i situacije na Bliskom istoku sve se promatra kroz proxy elemente - Iran preko Hamasa i Hezbollaha. Ovo što se događa nema elemente globalnog sukoba, odnosno trećeg svjetskog rata i to je prilično jasno svima. Ako to možda i bude kasnije, trenutačno nije posve sigurno. Sukob NATO-a i Rusije definitivno bi se nazvao trećim svjetskim ratom, ali tog sukoba nema. Imamo puno izjava u Rusiji da gledaju trenutačnu agresiju u Ukrajini kao sukob s NATO-om. Ali oni to ipak nisu tako na kraju nazvali, službeni narativ u Rusiji i dalje je da se radi o specijalnoj operaciji", objašnjava Denis Avdagić.

Kovačević: Bio bi to posljednji i bilo kakav rat

Na tom je tragu i bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević koji smatra da treći svjetski rat nije moguć.

"Uz postojanje ovako velikih nuklearnih arsenala treći svjetski rat nije moguć, odnosno to bi bio posljednji svjetski i bilo kakav rat. Netočno je govoriti da je započeo treći svjetski rat, ali treba reći da se velike sile ponašaju tako da se povećava rizik izbijanja trećeg svjetskog rata. Sve ovo što se događa u Ukrajini je rat punog opsega samo za nju s izgledima da to postane i za Rusiju. Jer, očito Rusija ima problema u tom ratu, ali sve dok druge sile imaju utjecaj na ukrajinsku vlast i određuju joj koje oružje na koji način može upotrijebiti jasno je da pokušavaju izbjeći treći svjetski rat. Mi sad imamo niz sukoba koji su rezultat sukoba velikih sila, a one se oslanjaju na različite lokalne igrače. To je stanje na Bliskom istoku. To je stanje u Koreji. To je stanje oko Tajvana", kaže Kovačević.

I on se slaže da u ratu Ukrajine i Rusije ima elemenata proxy sukoba, ali se ne može u potpunosti tako nazivati.

"Proxy ratove velike sile vode na teritoriju trećih zemalja, izbjegavajući pritom izravne sukobe. One koriste lokalne igrače za ostvarivanje svojih interesa. To je bio rat između Azerbajdžana i Armenije gdje su zapravo ratovali Rusija i Turska. Turska je pobijedila. U sukobu s Ukrajinom, Rusija je uključena na neugodan način jer se dio rata vodi na njezinom teritoriju. To je proxy rat od strane NATO-a, ali ne i za Rusiju. U njemu se odlučuje o ruskom biti ili ne biti. Moguća posljedica tog rata može biti i raspad Ruske Federacije u slučaju da izgubi rat. To nije pravi proxy rat, ali u tom ratu Ukrajina je instrument za ostvarivanje ciljeva Zapada, a cilj zapada je strateški poraziti Ruse", objasnio je Kovačević.

'Sve su veći izgledi za izbijanje nekog velikog rata'

Iako treći svjetski rat još nije započeo, strah od njega sve je veća kao i mogućnost za eskalacijom sukoba. Velike sile inzistiraju na masovnom naoružavanju, a ne na pronalasku diplomatskih rješenja.

"Ovo što velike svjetske sile trenutačno rade upućuje na to da su sve veći izgledi za izbijanje nekog velikog rata koji bi mogao biti posljednji. Sve dok se inzistira samo na naoružavanju i dok se izbjegavaju napori za pronalaženje diplomatskih rješenja, izgledi da neki od ovih lokalnih sukoba prerastu u globalne su veliki. Nažalost, opasnost od trećeg svjetskog rata je sve veća", zaključuje Kovačević.

