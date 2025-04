Istina o mogućem novom ratu: Povjesničar Jakovina otkrio što se stvarno skriva iza sukoba

Možda niste svjesni, ali tamo negdje daleko gotovo četvrtina čovječanstva na rubu je rata. Moguće i nuklearnog. Milijardu i pol Indijaca i 250 milijuna Pakistanaca još se jednom sukobljava oko Kašmira - regije koje obje zemlje svojataju. Potvrđuju nam to i riječi hrvatskog Indijaca i Pakistanaca.

"Čiji je teritorij Kašmir, indijski ili pakistanski? Pa cijeli Pakistan je Indija, indijski teritorij ako gledamo povijest. Pakistan je Indija pa je i Kašmir naravno Indija", govori nam Dhananjay Singh,Indijac u Hrvatskoj.

" Ne možemo reći da je cijeli indijski, imamo i mi pola, pola je indijski, a pola ima problem. Kao što Kosovo, i Albanija i Srbija hoće", kaže nam Usman, Pakistanac u Hrvatskoj

Povijesni sukob rasplamsao se nakon prošlotjednog terorističkog napada militanata na indijske turiste u kojem je ubijeno 26 osoba. Kašmir od tada vrije, Indijci pale pakistanske zastave i traže osvetu, a Pakistan se sprema za najgori scenarij.

"Pakistan ima vjerodostojne obavještajne podatke da Indija namjerava izvesti vojnu akciju protiv Pakistana u sljedećih 24 do 36 sati", tvrdi pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar.

Kašmir za Pakistance od životne važnosti

Oko Kašmira koji je velik kao četiri Hrvatske i ima oko 15 milijuna ljudi do sada su se vodila četiri velika rata koji su odnijeli oko stotinu tisuća žrtava. Sve je počelo 1947. odlaskom Britanaca i stvaranjem nezavisne Indije i Pakistana.

Danas je Kašmir administrativno podijeljen na 3 teritorija, sjeverni dio drže Pakistan, južni Indija, a istočni Kina koja je također oko Kašmira ratovala s Indijom.

Za Pakistance je to regija kroz koju se spuštaju slivovi rijeka i voda s Himalaje od životne važnosti.

"Neki bi rekli da je kašmirsko pitanje, hidropolitički sukob. Naime Pakistan bez voda koje prolaze kroz Kašmir, koje se nalaze u indijskom dijelu - nema 60% svoje vode za piće i vode za navodnjavanje. Za Pakistan to je pitanje opstanka jer bez 60% vode vjerojatno ne bi mogao preživjeti", kaže nam povjesničar Tvrtko Jakovina.

Indija je nakon posljednjeg napada razvrgnula sporazum o podjeli vode s Pakistanom, no podjele u Kašmiru nisu zbog vode i politike već i vjere. Hinduisti i muslimani desetljećima se gledaju preko nišana, ali nije uvijek bilo tako. Suživot je nekad tekao normalno.

"Sjećam se kad sam bio dijete, podjele između muslimana i hinduista nije bile toliko jake kao što su danas. Sada je sve polarizirano i svatko je u svojem kutu ringa, ali to je politika", ističe Dhananjay Singh.

"Političari, oni za svoj posao to malo naprave da se vidi da će biti rat, ali to su samo političari. Nije bitno tko je koja religija, bitno je da bude mirno. nije bitno da je on musliman ili hindu, želimo da ne bude rat", naglašava Usman, Pakistanac u Hrvatskoj.

Optimistične prognoze?

A ako do rata dođe, raste šanse da bude onaj najgori: Sukob dvije nuklearne sile koje prema procjenama imaju ukupno 350 atomskih bombi značio bi samo jedno - uništenje.

"To bi bila apsolutna svjetska kataklizma u jednom od najgušće naseljenih dijelova svijeta", smatra Jakovina.

Ipak Usman vjeruje da do ratne katastrofe neće doći jer je Kašmir, kaže, jedno od najljepših mjesta na svijetu i to obje strane znaju.

" Najljepše mjesto u Indiji i Pakistanu. Hoću ići sad kad idemo u Pakistan i moram ići tamo.", kaže Usman

I Dhananjay smatra da velikog sukoba neće biti. Optimistično vjeruje da će kad tad podjele prestati.

"Religija se koristi kako bi nas se podijelilo, ali iskreno, Pakistanci i Indijci, obični ljudi podjele ne žele. Mi jedemo istu hranu, želimo iste stvari, preživjeti i pobrinuti se za naše obitelji i voljene. I želimo živjeti sretno i prosperitetno generacijama. To je ono što želimo. Ali ne znamo što političari planiraju", kaže Dhananjay.

Štogod političari s obje strane planiraju - znat ćemo ubrzo. Cijeli svijet sa zebnjom čeka rat za koji se svi nadaju da ga nikada neće dočekati.